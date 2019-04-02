Датский логистический холдинг DSV «проглотит» швейцарский концерн Panalpina.

(SRF-SWI)

В мировой логистической индустрии премьера: крупнейший швейцарский транспортно-грузовой концерн Panalpina сливается с датским холдингом DSV: датчане покупают швейцарцев, уплатив по 195,80 шв. франков за акцию. Тем самым рыночная стоимость концерна Panalpina была оценена на уровне в 4,6 млрд франков.

Предложение, от которого Panalpina не смогла в итоге отказаться, концерн DSV сделал еще в январе текущего года. Тогда, правда, швейцарская компания сделку отвергла, но теперь можно сказать, что соглашение подписано и слиянию — быть! Три самых крупных акционера швейцарского логистического концерна смогли договориться с датской стороной.

И это не случайно: по сравнению с январём концерн DSV значительно улучшил своё предложение, согласившись заплатить за каждую акцию не 166 франков, как предлагалось изначально, а 195,80. Для одного из главных акционеров швейцарской компании, фонда Ernst-Gröhner-Stiftung (контролирует 46% акций), такая сумма показалась достаточно адекватной и привлекательной.

Экономика и политика Швейцарской фирме, строящей «Северный поток — 2», грозят санкции Швейцарской фирме из кантона Фрибур Allseas, прокладывающей трубы для газового проекта «Северный поток — 2», грозят американские санкции. Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и газета SonntagsZeitung

Новая компания будет теперь называться DSV Panalpina AS, а фонд Ernst-Gröhner-Stiftung будет владеть только 11% её акций. Ожидается, что окончательно сделка будет закрыта в четвёртом квартале 2019 года, после чего на мировом логистическом рынке возникнет едва ли не самая крупная профильная компания с годовым оборотом с 18,2 млрд франков и общим числом сотрудников, достигающим 60 тыс. человек по всему миру. Эксперты указывают, что величина на рынке логистических услуг вполне имеет значение.

Что станет с рабочими местами?

По мнению многих из них в долгосрочной перспективе Panalpina с оборотом всего в 5 млрд франков не имела шансов на выживание. А теперь ситуация должна измениться, оба предприятия уверены, что, объединив ресурсы, они смогут «ввести в резонанс» и усилить свои позитивные стороны и преимущества, избавившись от параллельных структур и, тем самым, значительно сэкономив. Напомним, кроме DSV интерес к покупке концерна Panalpina проявлял и другой крупный швейцарский логистический концерн Kühne+Nagel.

Что это будет означать для сотрудников обеих компаний? Заявление о намерении «избавиться от параллельных структур» означает, что все рабочие места, которые дублируют друг друга, могут быть сокращены, или по крайней мере руководство нового холдинга очень внимательно проанализирует целесообразность их сохранения в составе компании, включая сферу кадровой службы. Пока в Швейцарии у компании Panalpina имеется 600 рабочих мест. Какая их доля будет сокращена пока не ясно. Известно только, что акции новой компании DSV Panalpina будут торговаться на фондовой бирже в Копенгагене.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров

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