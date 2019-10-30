Этот контент был опубликован 30 октября 2019 г. 12:50

Самолет компании Swiss типа Airbus A220 в Женеве, сентябрь 2019 года. (Keystone / Salvatore Di Nolfi)

Экипажи швейцарского авиаперевозчика SWISS, эксплуатирующие «проблемный» лайнер Airbus A220, обязаны не очень «газовать», занимая предписанный полётный эшелон, потому что резкий набор высоты на полных оборотах может привести к отключению двигательных установок. Об этом сообщили производитель компания Airbus Canada и Служба аэронавигационного обеспечения безопасности пассажирских авиаперевозок Канады.

В частности, пилотам предписано, находясь на высоте в 29 000 футов или 8 840 метров, «разгонять» двигатели самолета Airbus A220 только до 94% их мощности. Автоматический контроль тяги должен быть отключен, данное ограничение будет закреплено в бортовом полётном «мануале» («чек-лист»). Напомним, что в последние месяцы новые машины этого типа, недавно введенные в эксплуатацию компанией SWISS, регулярно сталкивались с проблемами в работе двигательных агрегатов.

В августе 2019 года один из таких самолетов, выполнявший рейс в Лондон, потерял над Францией несколько деталей двигателя и был вынужден произвести промежуточную посадку в Париже. В середине октября компания SWISS приостановила эксплуатацию парка машин этого типа для полного технического осмотра двигателей. Затем 29 самолетов этого типа снова начали совершать регулярные полеты, а компания SWISS сообщила что их двигатели находятся в идеальном состоянии.

Но вот теперь при эксплуатации двигателей этого типа экипажам будет предписано выдерживать ограничения по высотности, скорости и тяге. Кроме того, при полетах в погодных условиях, чреватых обледенением самолета, воздушные суда такого типа не должны «забираться» на высоты выше 35 000 футов или 10 668 метров.

«Хотелось бы точно знать, в чём дело»

Как сообщает производитель, включение на такой высоте автоматической системы антиобледенения может привести «к перегреву двигательной установки и к срабатыванию противопожарного оповещения». Почему такое происходит с новыми и самыми современными двигателями?

Производитель не уточняет, указывая, что «идет разбирательство». Как заявил швейцарской газете «Blick» глава компании SWISS Томас Клюр (Thomas Klühr) «такого рода эксплуатационные особенности ни в коей не влияют на безопасность перевозок, хотя, конечно же, хотелось бы точно знать, в чем, собственно, дело».

Напомним, что швейцарская национальная авиакомпания SWISS была первым клиентом, приобретшим для своего парка машин самолеты из серии C-Series. Полеты на них совершаются с 2016 года, все 29 новых самолетов составляют примерно половину от общего числа самолетов, совершающих европейские рейсы.

Все они произведены канадской компанией Bombardier, продавшего между тем все свои среднемагистральные самолеты концерну Airbus. Именно поэтому в рамках международной номенклатуры воздушных судов эти самолеты получили маркировку A220. Двигатели к ним поставляются компанией Pratt & Whitney.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, Keystone-SDA

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