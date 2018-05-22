Этот контент был опубликован 22 мая 2018 г. 11:31 22.05.2018 - 11:31

Установка громкой связи для оповещения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (сирена) на крыше дома в Цюрихе. (Keystone)

Швейцария отличается развитой системой гражданской обороны, что имеет свои исторические причины и связано ещё с эпохой холодной войны. Кроме того, Конфедерация — это горная страна, живущая в ситуации постоянной опасности возникновения лавин, оползней и наводнений.

В связи с этим здесь создана система тревожного оповещения граждан по громкой связи в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Под «громкой связью» подразумеваются сигналы сирен, различающиеся своей мелодикой: своя сирена есть для общей тревоги, своя — для сигнала в случае наводнения или пожара, и т.д.

Каждый год службы гражданской обороны, в частности, входящее в структуру Минобороны Федеральное ведомство защиты населения (Bundesamt für Bevölkerungsschutz — BABSВнешняя ссылка) тестируют работу сирен, последний раз такой тест проходил 7 февраля текущего года. Однако тогда в системе громкого оповещения были обнаружены технические неполадки, которые были устранены.

Из-за этого и возникла необходимость их внеочередного тестирования в эту среду, 23 мая. Учебная «общая тревога» будет объявлена во всех городах в 13.30 по местному времени, а в 14.15 в регионах, прилегающих к плотинам и водохранилищам, будет объявлена учебная «водная тревога».

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