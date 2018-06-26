Этот контент был опубликован 26 июня 2018 г. 7:30 26.06.2018 - 07:30

Современная пренатальная диагностика позволяет с куда лучшим качеством проводить комплексную дородовую диагностику и куда раньше, чем в прошлые годы, обнаруживать патологии на стадии внутриутробного развития. (Keystone)

Согласно данным, опубликованным в воскресенье газетой «SonntagsZeitung», количество подростковых абортов в Швейцарии неуклонно снижается, но прерывать беременность во всё большем количестве стали женщины старше 30 лет.

Начиная с 2005 года число абортов среди подростков Швейцарии сократилось почти в два раза, сообщает немецкоязычная швейцарская газета со ссылкой на Федеральное ведомство статистики (BfS). Эта тенденция противоречит широко распространённому мнению о том, что чаще всего аборты делают молодые, необразованные женщины с низким доходом, у которых, как правило, нет постоянного партнёра.

Создавать семью в 30 лет — это слишком рано

Небольшое снижение числа абортов наблюдается в Швейцарии во всех других возрастных группах — с одним существенным исключением, а именно, возрастной группы от 30 до 40 лет. В данной возрастной категории количество женщин, прервавших беременность, за последнее десятилетие выросло с 3 669 до 4 166. Терез Блёхлингер (Theres Blöchlinger) из Женской амбулаторной клиники в Цюрихе (Frauenambulatorium Zürich) подтвердила, что тенденция прерывать беременность в более зрелом возрасте действительно сейчас имеет место. По ее словам, одной из причин этого может быть общее стремление женщин беременеть позже, чем это было 10-20 лет назад.

«Получение образования, личное развитие, поиск работы — сейчас на решение всех этих задач уходит куда больше времени, чем раньше, поэтому многие считают, что создавать семью, а тем более заводить детей в 30 с небольшим лет — это слишком рано. Отсюда и рост числа абортов», — отмечает Т. Блёхлингер. Есть тут и еще одно обстоятельство, а именно, совершенствование медицинской техники. Так, современная пренатальная диагностика позволяет с куда лучшим качеством проводить комплексную дородовую диагностику и куда раньше, чем в прошлые годы, обнаруживать патологии на стадии внутриутробного развития.

Это обстоятельство особенно важно именно для возрастных женщин, которые, поэтому более уверенно могут принимать решение о прерывании беременности. В Университетской клинике Берна среди всех женщин, сделавших аборт, треть составляют именно замужние женщины в указанной возрастной категории. Зилке Йоханн (Silke Johann), руководитель Центра сексуального здоровья (Zentrum für sexuelle Gesundheit) при Женской университетской клинике (Universitätsklinik für Frauenheilkunde) в составе Бернского муниципального клинического комплекса «InselSpital», говорит, что в наше время решение прервать беременность не зависит от экономического статуса или образования.

«Женщина, забеременевшая в результате случайного секса и решившая сделать аборт, — это скорее исключение в наше время. Что касается социального статуса, то сейчас самые решение о прерывании беременности принимают самые разные женщины — от врача до уборщицы».

Финансовое бремя

Терез Блёхлингер наблюдает еще одну категорию женщин, принимающих решение сделать аборт: это те, кто забеременел впервые или повторно после развода или после длительных отношений. «Они снова начинают встречаться, используя современные технологии и мобильные приложения, такие как Tinder. Их цель — начать снова ходить на свидания и пережить вторую молодость. Они уверенны в себе и живут полной сексуальной жизнью».

Во многих случаях эти женщины уже являются матерями, поэтому решение об аборте они принимают более обдуманно, а потому увереннее и решительнее. «Они уже не такие идеалисты и оптимисты, как 20-летние, жизненный опыт научил их, что дети могут быть не только счастьем, но и финансовым бременем», — говорит Т. Блёхлингер. «Они знают, что им придется пожертвовать свободой — личной и профессиональной. Иногда они и хотят ещё детей, но только позже».

Аборты в Швейцарии В Швейцарии прерывать беременность можно в течение первых 12 недель. Так поступают 95% женщин, решившихся на аборт. Затем легальный аборт разрешён, только если врач посчитает, что сохранение беременности грозит женщине физическими осложнениями или тяжёлой психической/психологической травмой. Три четверти всех абортов в Швейцарии проводятся медикаментозно, одна треть осуществляется хирургическим методом. В сельской местности абортов делают меньше, чем в городах. Конец инфобокса

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