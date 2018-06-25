Этот контент был опубликован 25 июня 2018 г. 14:12 25.06.2018 - 14:12

«Как правило, мучители животных — это люди, живущие замкнуто, с нехваткой социальных контактов».

(Keystone)

Собака, оставленная без воды в запертом на солнцепёке автомобиле и умершая от теплового шока. Кошка в Люцерне, умершая от голода в квартире, гибель 70 овец от паразитарной инфекции в Золотурне, трупы которых владелец так и оставил разлагаться в стойле. Эти и многие другие случаи стали в Швейцарии достоянием гласности — и предметом судебных разбирательств.

По данным газеты SonntagsZeitung за последние десять лет количество приговоров судов в отношении лиц, обвинённых в жестоком обращении с животными, выросло в три раза. Жертвами становятся, в большинстве своём, домашние животные. Причём нельзя сказать, что все это происходит по недосмотру. Напротив, по данным правоохранительных органов в 82% случаев речь шла о преднамеренных деяниях.

Согласно данным Федерального статистического ведомства (BfS) всего в 2017 году суды разных инстанций вынесли 474 обвинительных приговора в отношении лиц, обвинённых в жестоком отношении к животным. Для сравнения: в 2007 году таких случаев было лишь 166. Значит ли это, что швейцарцы за последние годы «озверели» в особенной степени? Нет. Однако... «Люди просто более внимательно и серьёзно относятся теперь к такого рода правонарушениям и более последовательно информируют о них правоохранительные органы».

Таково мнение Гиери Боллигера (Gieri Bolliger), директора Фонда по защите прав животных «Stiftung für das Tier im RechtВнешняя ссылка» (TIR). С его точки зрения рост числа судебных приговоров по таким делам следует рассматривать положительно.

«Тот факт, что граждане стали чаще обращаться в правоохранительные органы и „сигнализировать“ в связи со случаями жестокого обращения с животными, следует оценить по достоинству. Ведь сами животные, как правило, не могут постоять за себя. Факты „живодёрства“ происходят обычно за закрытыми дверями частных домов или скотных дворов, и потому без ответственных соседей, готовых реагировать и подключать властные структуры, нам не обойтись». Это означает, наверное, что „стучать“ в полицию это все-таки не всегда плохо!

Жертвы — домашние питомцы

В основном жертвами становятся домашние питомцы, они страдают вдвое чаще, чем домашний скот, при этом случаев жестокого обращения с дикими животными отмечалось немного. Чаще всего расследования проводятся в отношении владельцев собак, правда, доказать факты истязаний бывает довольно непросто.

«Как правило, мучители животных — это люди, живущие замкнуто, с нехваткой социальных контактов», — приводит газета слова Маркуса Вильда (Markus WildВнешняя ссылка), профессора биоэтики из Университета Базеля. «Домашнее животное для такого изолированного человека — близкое существо, куда более близкое, чем другие люди. Поэтому на него-то и бывают направлены все эмоции, в том числе и негативные». Собаки же, по словам исследователя, чаще страдают, потому что «слишком верные и преданные, для того, чтобы защищаться».

А целом суды выносили довольно мягкие приговоры. Напомним, что швейцарский суд может прибегнуть к такой форме наказания, как назначение определённого количества «штрафных дней», каждый из которых эквивалентен определённой сумме штрафа. На фоне максимально возможного по таким делам приговора в 360 дней, виновники жестокого обращения с животными отделывались, как правило, наказанием размером в 30 «штрафных дней» с выплатой соответствующего штрафа.

Газета SonntagsZeitung приводит несколько примеров таких дел. Так, житель кантона Юра, который привязал свою собаку к дереву и застрелил ее, получил 10 штрафных дней условно. Женщина из Золотурна, которая отрубила собаке голову топором, была оправдана, потому что она убедила судей в том, что хотела тем самым избавить животное от болевых мучений. Дрессировщик собак из Санкт-Галлена запер двух псов в автомобиле, в результате чего один скончался, а другого пришлось усыпить. Прокуратура не стала дополнительно наказывать его, решив, что тот достаточно наказан самим фактом потери животных.



Подготовила: Людмила Клот.

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