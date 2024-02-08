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Внешняя политика

Жить в Швейцарии, поддерживать Молдавию

Zwei Frauen sitzen auf einem Feld hinter einem Flugzeug
После распада СССР в 1991 году и обретения независимости Молдова столкнулась с серьезной проблемой: массовым оттоком населения за рубеж, а особенно молодых людей. Keystone

Около трети граждан Молдовы эмигрировали за рубеж, однако эта бывшая советская республика стремится превратить эмиграцию из проблемы в шанс.

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Саманта Зигфрид (Samanta Siegfried)

Впервые Валентина Чебан (Valentina Ceban) уехала из Республики Молдова в 23 года: вместе со своим тогдашним партнёром она отправилась в Португалию, где тот получил возможность трудоустройства. Вернувшись на родину в 2012 году, Валентина, дипломированный экономист, основала свой стартап, который производил и продавал продукцию из шерсти местных овец.

Позже она работала в туристической отрасли, параллельно обучаясь на сомелье, и поддерживала репатриантов в их попытке закрепиться в Республике Молдова и начать там новую жизнь. Сегодня, в возрасте сорока лет, Валентина Чебан снова живет за рубежом, на этот раз в Швейцарии. Три года назад она эмигрировала сюда вместе с сыном и мужем, и опять же потому, что муж получил работу в Цюрихе в сфере финансов. Сначала Валентина Чебан поддерживала свою родину, и прежде всего сельскую Молдову, в рамках проекта USAID (Агентство США по международному развитию), цель которого состояла в развитии туризма.

Молодые люди покидают Молдову

Около трети граждан Республики Молдова живет за границей, и Валентина Чебан принадлежит как раз к этой молдавской зарубежной диаспоре. После распада СССР в 1991 году и обретения независимости Молдова столкнулась с серьезной проблемой — массовым оттоком населения за рубеж, а особенно молодых людей. Причины были очевидны — отсутствие перспектив трудоустройства или обучения, галопирующая инфляция, коррупция. Массовая эмиграция подстегивалась еще и тем фактом, что молдаванам довольно легко получить румынский паспорт, а вместе с ним и право безвизового и свободного въезда в Евросоюз и шенгенскую зону, к которой (но не к ЕС) принадлежит и Швейцария.

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Возник порочный круг: многие молодые люди покидают страну из-за отсутствия карьерных перспектив, это в свою очередь усугубляет нехватку квалифицированной рабочей силы и замедляет экономическое развитие Молдовы, что дополнительно ухудшает перспективы занятости. Уровень участия в рабочей силе (то есть отношение численности рабочей силы, занятых и безработных, определенной возрастной группы к общей численности населения соответствующей возрастной группы) в Молдове очень низок и составляет показатель на уровне чуть более 42%.

У Республики Молдова много общего со Швейцарией: это тоже маленькая четырехъязычная нейтральная страна, не имеющая выхода к морю. В 1992 году, когда Швейцария отказалась на референдуме принимать участие в европейском интеграционном процессе, независимая Республика Молдова существовала всего чуть больше года. А сейчас эта страна находится примерно на таком же распутье.

Министерство иностранных дел Швейцарии EDA характеризует отношения Швейцарии с Республикой Молдова как «очень хорошие» и «все более интенсивные». По словам представителей МИД Швейцарии, в 2023 году Швейцария стала одним из «самых важных доноров Молдовы». Швейцария присутствует там в сфере здравоохранения, она поддерживает экономическое развитие этой страны и делится своим опытом в смысле развития местного самоуправления.

С началом агрессии России против Украины на плечи этой небогатой страны легла поддержка украинских беженцев. Швейцарские средства направляются в Молдове также на проекты в области демократического воспитания подрастающего поколения, и, таким образом, Швейцария также помогает формировать и реформировать демократию в Молдове.

Для сравнения, этот же показатель в Швейцарии составляет более 83%, а средний показатель по ОЭСР находится на уровне 73%. Молодые люди уезжают из Молдовы, пожилые люди остаются одни, часто в одиночестве и бедности. Все это беспокоит и Валентину Чебан. «Здравоохранение в Республике Молдова оставляет желать лучшего, там нет, например, домов престарелых, как в Европе». Ситуация ещё больше ухудшилась после вторжения России в Украину: Молдове внезапно пришлось принимать многочисленных украинских беженцев, и это в ситуации резкого роста тарифов на энергоносители.

Поэтому Валентина Чебан решила не сидеть сложа руки, а что-то предпринять лично. Для начала она основала ассоциацию «Наши корни» (Our Roots — Unsere Wurzeln), к которой на данный момент уже присоединились около трёх с половиной десятков представителей молдавской диаспоры в Швейцарии. «Наша цель — объединить диаспору, сделать нашу культуру более заметной в Швейцарии и в то же время поддержать Молдову», — говорит Валентина Чебан.

Wirtepaar in der Moldau vor ihrem Wirtshaus
Эта пара вернулась на родину из России и открыла в Молдове по совету Валентины Чебан небольшой пансион. zVg

Для этого она и ассоциация регулярно организуют разные общественные мероприятия: концерты или, например, дегустации вин, которые она сама импортирует, покупая их у молдавских фермеров. Вырученные средства идут на помощь нуждающимся семьям в Республике Молдова, прежде всего одиноким женщинам и пожилым людям. Члены ассоциации также предлагают детям членов диаспоры уроки молдавского, с тем чтобы те не забывали свой родной язык. Недавно Валентина Чебан получила от правительства Молдовы почетную грамоту, которой был отмечен ее разнообразный и неустанный труд на этом непростом поприще.

Привлекать диаспору

Официальная Швейцария также довольно рано поняла, насколько плотно молдавская диаспора связана со своей родиной. Раду Дании (Radu Danii) работает в молдавском офисе Дирекции по сотрудничеству и развитию (DEZA) МИД Швейцарии. «Молдаване очень привязаны к своей родине, многие из них оставили в этой стране многочисленных родных и близких. Их желание что-то сделать для своей родины очень велико, причем не только в форме денежных переводов, которые, по оценкам Всемирного банка, составляют в совокупности около 35% валового внутреннего продукта Молдовы».

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«И мы сделали очень важный вывод: для того, чтобы изменить ситуацию в Молдове к лучшему, нам необходимо активно привлекать диаспору», — говорит Раду Дании. Около десяти лет назад DEZA при поддержке Программы развития ООН (ПРООН) запустила в Молдове проект «Миграция и развитие» (Migration und Entwicklung). Цель проекта — укрепить связи между местными жителями, диаспорой, репатриантами и региональными властями. На сегодняшний день проект дал уже неплохие результаты: около трети из примерно девяти сотен общин и муниципальных образований Молдовы установили активные партнерские отношения с представителями зарубежной молдавской диаспоры.

Активно при этом используется такой формат, как Home-Town-Associations, или Heimatvereine (Координационный совет соотечественников). Его цель — связать членов иностранной диаспоры с регионами их происхождения. С этой целью ПРООН сначала поддержала создание всеобъемлющих баз данных, которые позволили местным органам власти в Молдове получать информацию о своем населении, проживающем за границей, и связываться с ним. Затем последовали широкомасштабные информационные кампании, призванные мотивировать молдавских эмигрантов к созданию таких ассоциаций в своих регионах проживания за рубежом — опять же в прямом контакте с ответственными местными органами власти.

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Инициатива оказалась успешной: сегодня по всей Молдове насчитывается 170 таких координационных советов, которые уже реализовали в совокупности около 200 проектов, в том числе и на благо населения Молдовы. Среди таких проектов — создание пешеходных туристических маршрутов, строительство детских площадок, модернизация систем водоснабжения, развитие туристической инфраструктуры.

Zwei Frauen neben einem Schild vor einem grünen Feld
Валентина Чебан (слева) на открытии пешего туристического маршрута в центральной части Молдовы: она реализовала этот проект совместно с USAID, в нем также участвовали Министерство культуры Молдовы, а также частные лица и компании. zVg

Проекты в основном финансируются членами диаспоры и местными властями на паритетных основах. Если же денег не хватает, то таким проектам помогает или DEZA, или же деньги дополнительно изыскиваются при помощи методов краудфандинга. На национальном уровне в Молдове также происходят изменения к лучшему: там существует Бюро по связям с диаспорой (Biroul relații cu diaspora / БСД), принята уже седьмая Национальная стратегия в отношении диаспоры (на период до 2025 г. / CNDS 2025), которая, среди прочего, анализирует проблемы эмигрантов и репатриантов и разрабатывает форматы поддержки.

От имени Бюро Валентина Чебан иногда консультирует из Швейцарии тех, кто хочет вернуться в Республику Молдова и открыть там свой собственный бизнес, например, когда речь идет о написании заявок на получение финансирования. Сама она не исключает, что когда-нибудь вернется на родину, так же как когда-то поступила ее мать, которая с 2010 года снова живет в Республике Молдова — и это после тринадцати лет жизни в Италии. Как говорит Валентина Чебан, дверь, ведущую на родину, я определенно оставляю открытой.

Оригинальный текст на немецком языке отредактирован Марком Лойтенэггером (Marc Leutenegger), оригинальный русскоязычный текст переведен, адаптирован и отредактирован русскоязычной редакцией SWI Swissinfo.

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