Этот контент был опубликован 20 июня 2018 г. 8:00 20.06.2018 - 08:00

Набор для самотестирования на ВИЧ-инфекцию имеет сходный принцип работы с аппаратом для измерения сахара: нужно взять из пальца немного крови, по ней и будет определено наличие или отсутствие антител к ВИЧ. (Keystone)

В Швейцарии в продажу во вторник, как сообщило Федеральное ведомство здравоохранения (BAG), впервые поступили экспресс-тесты на ВИЧ, которые позволяют провести диагностику в домашних условиях. Набор для самостоятельно тестирования получил «добро» от «Швейцарского Федерального Института медикаментов и медицинской продукции» («Schweizerisches Heilmittel-Instut» / «SwissmedicВнешняя ссылка»), занимающегося допуском на рынок страны продукции фармацевтики.

До сих пор тесты на ВИЧ в Швейцарии могли проводиться только профессионалами в медицинском учреждении, например, на базе врачебной практики или в клинике. Федеральное ведомство здравоохранения и Федеральная комиссия по вопросам сексуального здоровья выступили недавно в пользу широкого распространения таких наборов для самотестирования.

Цель: как можно более раннее выявление случаев заражения, а также распространение соответствующей просветительской информации. По разным оценкам, приблизительно 1/5 всех инфицированных жителей Швейцарии не знает, что у них ВИЧ. Тесты можно купить в аптеках по всей стране, а также заказать по интернету.

Экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию работает также, как и глюкометр — прибор для измерения уровня глюкозы в органических жидкостях, например, в крови. Нужно забрать из пальца немного крови, по ней и будет определено наличие или отсутствие антител к ВИЧ.

Каждый индивидуальный набор для тестирования на ВИЧ будет снабжён информационной вкладкой, в тексте которой сообщается, что нужно делать в случае положительного результата (как можно скорее связаться с врачом). При проведении самотестирования ВИЧ-инфекция может быть обнаружена менее чем за 30 минут.

Сторонники нового метода надеются сократить число людей, которые не знают о своём статусе, продолжая жить обычной жизнью и не обращаясь к врачам. Противники же говорят, что тесты должны проводить исключительно профессионалы, и что даже небольшие погрешности и неточности, допущенные при тестировании, могут привести к некорректному результату.

День борьбы со СПИДом Как Россия и Швейцария подходят к проблеме ВИЧ Автор: Надежда Капоне , swissinfo Россию захлестнула эпидемия СПИД, не все идеально и в Швейцарии. Каковы методы борьбы с этим недугом в этих странах?







Подготовила: Надежда Капоне

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