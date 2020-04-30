В Швейцарии, точнее, в кантоне Тичино, расположены важнейшие аффинажные заводы. Швейцарские власти заявляют, что они ведут регулярный надзор за провенансом (происхождением) обогащаемого на этих заводах золота. (Keystone / Martin Ruetschi)

Как сообщают швейцарские СМИ, Венесуэла незаконно добывает и продаёт золото, а Швейцария может быть одним из её клиентов. Журналисты портала SWI swissinfo.ch поговорили с представителями правоохранительных, таможенных и финансовых органов Швейцарии, чтобы выяснить, принимают ли они какие-либо меры по этому поводу, и как вообще регулируется в стране сфера торговли золотом.

Рассказав, что в Венесуэле предположительно действует рынок незаконного оборота золота, швейцарское общественное (негосударственное) франкоязычное радио RTS само еще не до конца осознавала, какой ящик Пандоры она открыла своим материалом. Чуть раньше, в январе 2020 года лидер венесуэльской оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо обратился к сообществу мировых лидеров, собравшихся в Давосе, с просьбой оказать его стране помощь в деле пресечения незаконной золотодобычи в долине Амазонки.

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В своей речи на Международном экономическом форуме он заявил, что «те, кто покупает венесуэльское золото, финансируют криминальный международный конгломерат и вооружает повстанческие группировки, например, Армию национального освобождения (ELN) в Колумбии. Первое, что нужно сделать, это остановить незаконный оборот золота. Нам необходимо защитить коренное население этого региона. Это золото запятнано кровью. И, чтобы справиться с этой задачей, необходимы санкции и поддержка международного сообщества».

Расследование, проведённое радио RTS, показало, что Швейцария как раз и может быть одним из покупателей этого драгоценного металла, и не исключено, что в её банки поступают средства сомнительного происхождения, связанные с его продажей. Что же могут сказать на это силовые органы? Рахель Штребель (Rachel Strebel), пресс-секретарь Федеральной прокуратуры Швейцарии (Bundesanwaltschaft BAВнешняя ссылка), письменно подтвердила порталу SWI swissinfo.ch, что до сих пор ее ведомством «не было возбуждено ни одного уголовного дела, связанного со сделками, в которых участвовало бы венесуэльское золото. Тем не менее, Швейцария пристально следит за этим вопросом, учитывая характер своих деловых связей с Венесуэлой».

Средства сомнительного происхождения



В 2019 году Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCAВнешняя ссылка) в рамках международного расследования в отношении одного из венесуэльских наркокартелей изъяло в лондонском аэропорту Хитроу партию золота на сумму 5 млн швейцарских франков (5,2 миллиона долларов США). Как сообщило NCA, драгоценный металл перевозился с Каймановых островов в Швейцарию. Как заявляют представители венесуэльской оппозиции, в том же году самолёт правительства Венесуэлы с нелегальным золотом на борту приземлился в Цюрихе. Груз не был проверен таможенными органами Конфедерации, поскольку данное воздушное судно обладало статусом дипломатической неприкосновенности.

После остановки в Швейцарии самолёт отправился дальше в столицу Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби. По словам пресс-секретаря Федеральной прокуратуры Швейцарии, никаких расследований не проводится по юридическим причинам. Прокуратура страны обладает исключительной юрисдикцией в отношении преступлений, перечисленных в Статьях 23 и 24 швейцарского Уголовно-процессуального кодекса», — указала Р. Штребель. А эти статьи гласят, что «расследования в отношении торговли золотом или его происхождения не входят в обязанности Федеральной прокуратуры, если только они не связаны с преступлением, подпадающим под национальную юрисдикцию».

Относительно доказательств, представленных швейцарскими СМИ, Р. Штребель указала, что для возбуждения дела «необходимы обоснованные подозрения в том, что преступление было на самом деле совершено. Как правило статьи в прессе не считаются достаточным основанием, согласно положениям статьи 309 Уголовно-процессуального кодекса Швейцарии, для запуска процедуры следственных действий».

Выходят за рамки полномочий

В Швейцарии расположены четыре из шести крупнейших в мире аффинажных предприятий. Принимая во внимание подозрения относительно наличия между Швейцарией и Венесуэлой оборота незаконно добытого золота, общественные организации, например, международная неправительственная организация SWISSAID («Schweizerische Stiftung für EntwicklungszusammenarbeitВнешняя ссылка»), на которую ссылается радио RTS (входит, как и этот сайт, в состав швейцарского медийного холдинга SRG SSR), опасаются, что средства, вырученные от этой противозаконной деятельности, будут легализованы и осядут в швейцарских банках.

Чтобы предотвратить это, швейцарский Федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма» («Bundesgesetz über Bekämpfung der Geldwäscherei und der TerrorismusfinanzierungВнешняя ссылка» от 10 октября 1997 года) как раз обязывает швейцарских финансовых посредников хорошо знать своих клиентов и «вести себя осмотрительно в части, касающейся контактов со старыми и особенно с новыми клиентами», с тем чтобы снизить риск совершения таких преступлений. Винценс Матис (Vinzens Mathys), представитель швейцарского Ведомства по надзору за финансовыми рынками FINMAВнешняя ссылка отказался сообщить порталу SWI swissinfo.ch, ведёт ли сейчас FINMA какие-либо расследования, связанные с венесуэльским золотом. При этом он охотно рассказал о том, как обычно этот регулирующий орган действует в подобных ситуациях.

Когда речь идёт об обороте золота, то сначала нужно, по его словам, провести чёткое различие: одно дело, когда драгоценными металлами торгуют банки, а это деятельность, осуществляемая финансовым сектором, и другое — когда мы имеем дело с импортом и переплавкой золота для производства золотых изделий, что является с нашей точки зрения производственной деятельностью«, — пояснил он. «Цель упомянутого швейцарского Федерального закона состоит в том, чтобы предотвратить поступление средств, полученных нелегально, в финансовый сектор страны в виде доходов от банковской торговли драгоценными металлами», — пояснил он.

Следовательно, «лица, которые торгуют драгоценными металлами в банках в соответствии с определением, содержащимся в „Распоряжении правительства о порядке контроля и надзора над торговлей драгоценными металлами и изделиями из таковых“ („Verordnung über die Kontrolle des Verkehrs mit Edelmetallen und EdelmetallwarenВнешняя ссылка“), как самостоятельно, так и через третьих лиц, должны соблюдать положения Закона „О противодействии легализации доходов“, будучи финансовыми посредниками», — уточнил Винценс Матис. Но те, кто продают золото не через банки, уже выходят за рамки полномочий и компетенций FINMA.

Один килограмм золота

Тем самым рынок услуг по переплавке и обогащения драгоценных металлов — это виды деятельности, не связанные напрямую с банковским золотом. Ввоз неочищенного золота компаниями, использующими его для производства других товаров, также законодательством о борьбе с отмыванием денег не регулируется. В этом случае за прозрачность сделок такого типа ответственность несёт «Федеральный таможенный комитет Швейцарии» («EZVВнешняя ссылка»).

Конкретно за операции по импорту слиткового и сырого золота в таможне отвечает «Управление по контролю над оборотом драгоценных металлов («Edelmetallkontrolle EZVВнешняя ссылка»), плюс существует ещё Федеральный закон «О контроле за оборотом драгоценных металлов и товаров из таковых» («Bundesgesetz über die Kontrolle des Verkehrs mit Edelmetallen und EdelmetallwarenВнешняя ссылка»), который предусматривает проведение полной документальной проверки деятельности тех, кто имеет лицензии на проведение с золотом такого рода операций.

В адрес «Таможенного комитета» мы направили запрос с просьбой сообщить нам, как выглядят последние данные о торговле золотом между Швейцарией и Венесуэлой. Таможенники в ответ сослались на статистику по внешней торговле за 2019 год, согласно которой из Венесуэлы в Швейцарию был импортирован лишь 1,0 (один) кг металлических ювелирных изделий, указанных в документах, как товар тарифной классификации 7117.9. Это означает, что, согласно официальным данным, венесуэльское золота в Швейцарию практически не импортируется.

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Донателла Дель Веккио (Donatella Del Vecchio), курирующая в «EZV» франкоязычную Швейцарию, отказалась нам сообщить, известно ли ей о каких-либо незаконных торговых сделках с золотом между Швейцарией и Венесуэлой, заключённых за последние 24 месяца. «По соображениям защиты информации и безопасности мы не можем предоставить никаких данных по нашим операциям в части отслеживания незаконной деятельности (в области торговли золотом)», — сказала она. Однако, как сообщает общественное швейцарское радио RTS, скоро Швейцария собирается импортировать большую партию золота с острова Кюрасао, на котором нет золотых рудников.

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Поэтому журналистами было высказано закономерное предположение, что большая часть этого драгоценного металла поступит туда именно из Венесуэлы. Согласно RTS, золото на пути в Швейцарию проходит через несколько стран, и если отмотать назад всю цепочку поставок, то мы можем получить ключ, благодаря которому у нас будет шанс распутать эту преступную схему. С другой стороны, эта же цепочка наверняка станет причиной, по которой швейцарские власти вряд ли смогут, а значит и не будут даже пытаться, доказать, что данное золото было добыто в Венесуэле.

Не спускать глаз с металлургических комбинатов

Это вовсе, однако, не означает, что швейцарским силовым органам вообще не известно ничего о возможных преступлениях, связанных с торговлей золотом. Донателла Дель Веккио отмечает, что «компаниям, занятым обработкой и торговлей драгоценными металлами, необходимо соблюдать множество правил. Существуют специальные положения для владельцев лицензий на выплавку (выдача регулируется положениями ФЗ „О контроле над оборотом драгоценных металлов“), а также нормы и правила, регулирующие торговлю драгоценными металлами применительно к банковскому сектору».

Лицензии на литейное производство выдаёт «Управление по контролю над оборотом драгоценных металлов» («Edelmetallkontrolle EZV»), срок их действия составляет четыре года. Проводится регулярный мониторинг соблюдения такими предприятиями обязательства проявлять «должную осмотрительность». «Владелец лицензии вправе принимать выплавленный материал только от партнёров, которые могут доказать, что приобрели его законно, и, следовательно, они должны быть в состоянии подтвердить идентификационные данные своего партнёра. В случае каких-либо сомнений они обязаны более подробно разъяснить, откуда этот материал получен. Если возникают малейшие подозрения, что материал был приобретён незаконно, вы должны поставить в известность правоохранительные органы и заморозить все операции с этим золотом до завершения официального расследования», — поясняет Д. Дель Веккио.

«Последующая продажа драгоценных металлов на рынке регулируется уже швейцарским Законом „О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма“. Финансовым посредникам необходима лицензия, выданная FINMA, или они должны быть аффилированными лицами частных профильных саморегулируемых организаций из сферы торговли драгоценными металлами», — повторила она. Таким образом, в ответ на обнародованные предположения, что в стране совершаются потенциально незаконные сделки, которые могут связать Швейцарию с венесуэльским рынком золота, власти страны утверждают, что сохраняют бдительность, но не сообщают, ведутся ли ими в данной сфере конкретные расследования.



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Русскоязычную версию материала подготовила: Нина Шулякова.

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