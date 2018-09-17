Этот контент был опубликован 17 сентября 2018 г. 13:13 17.09.2018 - 13:13

«Мы должны найти баланс между высказываниями, сделанными без обиняков, и необходимостью, в любом случае, продолжать поддерживать и развивать контакты с Россией».

(Keystone)

В интервью швейцарскому радио SRF министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис призвал к ведению с Россией открытого и критического диалога, указав на недопустимость возникновения полноценного дипломатического кризиса в отношениях Берна и Москвы.

SRF News: Министерство иностранных дел Швейцарии заявило, что оно намерено «внимательно разобраться» в ситуации. Что это означает конкретно?

Игнацио Кассис (Ignazio Cassis): Все эти активности разведывательных служб являются ежедневной рутиной, не только в связи с Россией, но и с другими странами. С Россией же получилась определённая эскалация. С ней мы в этом году уже имели на разных уровнях двусторонние контакты с целью чётко заявить, что мы не потерпим такого рода деятельности в Швейцарии. На следующей неделе я встречусь со своим российским коллегой. И я ему скажу это еще раз прямо и откровенно. Но мы должны найти баланс между высказываниями, сделанными без обиняков, и необходимостью, в любом случае, продолжать поддерживать и развивать контакты с этой страной.

SRF News: Если подтвердятся сообщения о том, что (Россия) планировала хакерскую атаку на Лабораторию в Шпице, то насколько это обстоятельство будет для вас приемлемым?

Игнацио Кассис: Согласен, что такого рода акции выходят за рамки привычного масштаба иностранной разведывательной деятельности. И как раз это-то обстоятельство и стало причиной наших контактов с российской стороной на различных уровнях, причем как раньше по линии нашего МИД, так и позже, после того, как информацию об этом получило и правительство в целом.

SRF News: Так значит информация о планировавшейся атаке на Лабораторию в Шпице соответствуют действительности?

Игнацио Кассис: На этот счет я пока не хотел бы высказываться, с учетом того, что у меня пока в распоряжении слишком мало информации. Основной массив данных пока находится у разведывательной службы NDB.

За прошлые несколько недель мы уже отказали в аккредитации некоторым российским дипломатам Конец цитаты

Я сам, будучи главой МИД, обычно подключаюсь к ситуации вместе со всем моим ведомством там и тогда, где и когда речь идет о каких-то дипломатических аспектах. Но о более точных деталях меня пока не информировали.

SRF News: Планирует ли Швейцария высылку российских агентов?

Игнацио Кассис: За прошлые несколько недель мы уже отказали в аккредитации некоторым российским дипломатам. И еще раз: мы должны найти баланс между высказываниями, сделанными прямо в лицо, и необходимостью, в любом случае, продолжать поддерживать и развивать контакты с Россией, мы должны вести себя последовательно, поддерживая с ней одновременно открытый, но также и критический диалог.

SRF News: Вы намерены в любом случае избежать дипломатического кризиса. Как вы планируете пройти по лезвию этого обоюдоострого ножа?

Игнацио Кассис: Допустить возникновения дипломатического кризиса нельзя. Мы стараемся со всеми странами, с которыми мы имеем такого рода проблемы, обеспечить с нашей стороны атмосферу открытости и прозрачности, с тем, чтобы наши партнеры понимали, что мы не терпим (на своей территории такой деятельности). У нас ведь, между прочим, есть все возможности для того, чтобы серьёзно повысить степень эскалации конфликта. Однако мы, будучи нейтральной страной, должны играть эту роль при любых обстоятельствах, ведя с этими странами критический и открытый диалог.

Интервью взяла Присцилла Имбоден (Priscilla Imboden), оригнал на немецком языке по ссылкеВнешняя ссылка, перевод на русский: Игорь Петров, SWI Swissinfo. Конец инфобокса



Подготовил: Игорь Петров

Neuer Inhalt Horizontal Line