По мнению швейцарского Федерального ведомства по делам миграции закрытие границ не решит проблему незаконной миграции.
По информации Федерального ведомства по делам миграции (Staatssekretariat für Migration — SEM) Швейцария не будет закрывать свои границы перед мигрантами. Тем самым оно реагирует на предложение министра внутренних дел Германии Хорста Зеехофера (Horst Seehofer) ужесточить пограничный контроль на границах ФРГ с тем, чтобы более эффективно противодействовать нелегальной миграции.
«Национальные и односторонние меры не являются ответом на существующие вызовы, закрытие границ не решит проблему незаконной миграции, такие меры просто перекладывают ответственность с одних государств на другие. Этого не следует допускать», — указал вчера официальный представитель SEM в интервью швейцарскому новостному агентству SDA|ATS. Он уточнил, что на своей южной границе Швейцария уже сейчас проводит курс на активное противодействие незаконной миграции.
Только в период с января по май 2018 года на этой границе были задержаны и переданы «обратно в распоряжение иностранных властей» 2 556 человек. На 350-километровой границе с Германией за отчётный период были задержаны 2 300 таких лиц. «Данная политика в сочетании с неукоснительным соблюдением положений и стандартов Дублинского соглашения является наилучшей гарантией соблюдения прав беженцев», — подчеркнул представитель SEM.
Есть ли у вас план?
Напомним, что 14 апреля 2016 года федеральный центр, кантоны и общины разработали и приняли общий чрезвычайный план на случай обострения ситуации в области вынужденной миграции. Этот план сейчас постоянно актуализируется с тем, чтобы возможные форс-мажорные обстоятельства не застали страну врасплох. В Швейцарии возможно ужесточение пограничного контроля в случае резкого обострения ситуации в стране в области общественной безопасности и правопорядка.
Именно это и предусматривает уже упомянутый чрезвычайный план. При необходимости, для решения соответствующих задач могли бы быть привлечены и армейские части. Уточним также, что новая редакция Федерального закона «О порядке предоставления в Швейцарии статуса беженца» (Asylgesetz, одобренаВнешняя ссылка народом на референдуме 5 июня 2016 года большинством в 66,8% голосов) предусматривает ускоренный, но при этом корректный с точки зрения международного гуманитарного права, порядок рассмотрения досье беженцев.
Ожидается, что примерно 60% будут рассматриваться в сроки не продолжительнее 140 дней. Интегральной частью нового порядка рассмотрения ходатайств о предоставлении статуса беженца являются Центры временного размещения вынужденных мигрантов. Эти Центры могут, в соответствии с новой редакцией упомянутого закона, строиться федеральным центром на территории кантонов в ускоренном формате без длительных согласований, при этом общины и кантоны, как и раньше, имеют право подавать апелляции и оспаривать соответствующие решения, так что их суверенные права автономии остаются в неприкосновенности.
Подготовил: Игорь Петров, SDA-ATS