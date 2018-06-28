Этот контент был опубликован 28 июня 2018 г. 13:20 28.06.2018 - 13:20

На своей южной границе Швейцария уже сейчас проводит курс на активное противодействие незаконной миграции.

(Keystone)

По мнению швейцарского Федерального ведомства по делам миграции закрытие границ не решит проблему незаконной миграции.

По информации Федерального ведомства по делам миграции (Staatssekretariat für Migration — SEM) Швейцария не будет закрывать свои границы перед мигрантами. Тем самым оно реагирует на предложение министра внутренних дел Германии Хорста Зеехофера (Horst Seehofer) ужесточить пограничный контроль на границах ФРГ с тем, чтобы более эффективно противодействовать нелегальной миграции.

«Национальные и односторонние меры не являются ответом на существующие вызовы, закрытие границ не решит проблему незаконной миграции, такие меры просто перекладывают ответственность с одних государств на другие. Этого не следует допускать», — указал вчера официальный представитель SEM в интервью швейцарскому новостному агентству SDA|ATS. Он уточнил, что на своей южной границе Швейцария уже сейчас проводит курс на активное противодействие незаконной миграции.

Только в период с января по май 2018 года на этой границе были задержаны и переданы «обратно в распоряжение иностранных властей» 2 556 человек. На 350-километровой границе с Германией за отчётный период были задержаны 2 300 таких лиц. «Данная политика в сочетании с неукоснительным соблюдением положений и стандартов Дублинского соглашения является наилучшей гарантией соблюдения прав беженцев», — подчеркнул представитель SEM.



Есть ли у вас план?

Напомним, что 14 апреля 2016 года федеральный центр, кантоны и общины разработали и приняли общий чрезвычайный план на случай обострения ситуации в области вынужденной миграции. Этот план сейчас постоянно актуализируется с тем, чтобы возможные форс-мажорные обстоятельства не застали страну врасплох. В Швейцарии возможно ужесточение пограничного контроля в случае резкого обострения ситуации в стране в области общественной безопасности и правопорядка.

Именно это и предусматривает уже упомянутый чрезвычайный план. При необходимости, для решения соответствующих задач могли бы быть привлечены и армейские части. Уточним также, что новая редакция Федерального закона «О порядке предоставления в Швейцарии статуса беженца» (Asylgesetz, одобренаВнешняя ссылка народом на референдуме 5 июня 2016 года большинством в 66,8% голосов) предусматривает ускоренный, но при этом корректный с точки зрения международного гуманитарного права, порядок рассмотрения досье беженцев.

Ожидается, что примерно 60% будут рассматриваться в сроки не продолжительнее 140 дней. Интегральной частью нового порядка рассмотрения ходатайств о предоставлении статуса беженца являются Центры временного размещения вынужденных мигрантов. Эти Центры могут, в соответствии с новой редакцией упомянутого закона, строиться федеральным центром на территории кантонов в ускоренном формате без длительных согласований, при этом общины и кантоны, как и раньше, имеют право подавать апелляции и оспаривать соответствующие решения, так что их суверенные права автономии остаются в неприкосновенности.





Подготовил: Игорь Петров, SDA-ATS

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