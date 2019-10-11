«Ты ведь знаешь, что мы платим больше, чем мужчины?»

(KEYSTONE/Christof Schuerpf)

В Швейцарии женщины, покупающие импортную одежду или предметы личной гигиены, платят налог на эту продукцию по более высокой ставке, чем мужчины, также покупающие иностранную одежду или таблетки, например, для лечения эректильной дисфункции. Это лишь два примера швейцарского «розового» налога (более высокого налога на женский ассортимент товаров) или ценовой дискриминации по гендерному принципу.

Далее мы расскажем подробнее, почему сложилась такая ситуация и какие предпринимаются шаги, чтобы её исправить.

Когда швейцарка собирается обновить свой гардероб и покупает вещи, сделанные за границей, она заплатит больше, чем её коллеги-мужчины. Санкционированная на федеральном уровне «розовая» ставка налога на импорт женской одежды в Швейцарию, выше, чем ставка налога на импорт мужской: 5% от стоимости товара против 3%. Розничные продавцы включают этот налог в свои цены, в результате чего женщины, которые зачастую и так зарабатывают меньше мужчин, платят за обновки больше.

Причина такого различия заключается в том, что швейцарские налоговые тарифы на одежду основаны на её весе, и исторически женская одежда была легче мужской, но при этом, как правило, более дорогой.

Старинное шелковое платье в Музее текстиля (Textilmuseum) в Санкт-Галлене

(Keystone / Regina Kuehne)

«Мы работали над тем, чтобы снизить тарифную нагрузку на ввоз женской одежды», - рассказал порталу swissinfo.ch представитель органа ценового контроля Штефан МайерхансВнешняя ссылка (Stefan Meierhans). В настоящее время ожидается изменение закона, как пояснила пресс-секретарь Государственного секретариата по экономическим вопросам (SecoВнешняя ссылка) Ливия Вилли (Livia Willi).

«Сейчас разрабатывается законопроектВнешняя ссылка об отмене промышленных тарифов. [Это] окончательно устранит неравноправие в налогообложении мужской и женской одежды», - заявила она корреспонденту swissinfo.ch. Ливия Вилли также отметила, что благодаря соглашениям о свободной торговле значительная доля импорта одежды уже является беспошлинной.

Чтобы получить максимальную отдачу от своей старой одежды, женщины могут подумать о том, чтобы найти новое применение изношенным футболкам …

Двойное проклятие

А если говорить серьёзно, то женщин дискриминируют не только в смысле покупки одежды, но и других необходимых вещей: например, средств личной гигиены. Во время менструаций современная женщина использует прокладки, тампоны или менструальные чаши – и на все эти товары в Швейцарии распространяется полная ставка налога на добавленную стоимость (НДС), равная 7,7%. В отличие от водопроводной воды, пищи, наполнителей для кошачьих туалетов, цветов, печатной продукции и медикаментовВнешняя ссылка, женские гигиенические средства не попадают под льготный тариф в размере 2,5%, введённый в действие в 2018 году.

В Парламенте было выдвинуто предложениеВнешняя ссылка о снижении этой ставки, и этим летом, швейцарская инициативная группа CampaxВнешняя ссылка представила петицию, призывающую Совет кантонов Швейцарии последовать примеру других стран. Например, Кения покончила с «налогом на тампоны» в 2004 году; Индия сделала это в прошлом году. В этом году к ним присоединились Австралия и 11 штатов США. В то же время в Великобритании с женских гигиенических средств взимается 5% НДС, при том, что НДС с других товаров составляет 20%.

«В Совете кантонов заседает 40 мужчин и 6 женщин. То есть почти у 90% людей, принимающих решения по этому вопросу, никогда не было менструаций», - отметили представительницы Campax, которые представили свою петицию в день Национальной женской забастовки 14 июня этого года. Её подписали более 11000 человек. (Campax)

Что же теперь, отказаться от рубашек?

Ещё одним источником для недовольства несправедливым ценообразованием на товары и услуги для женщин являются расценки химчисток. Зачастую мужчины платят за их услуги меньше, поскольку гладить мужские рубашки помогают роботы.

По словам Мелани Занер (Melanie Saner), генерального менеджера Швейцарской ассоциации по уходу за текстилемВнешняя ссылка (Verband Textilpflege Schweiz - VTS), женские рубашки и блузы зачастую слишком небольшие по размеру и сделаны из слишком деликатных тканей, чтобы обрабатывать их на полуавтоматическом гладильном прессе. Она отметила, что некоторые владельцы химчисток говорят, что такие прессы могут использоваться только для плотных тканей и одежды размера от 40 (европейского) и больше.

«Самые низкие расценки распространяются только на рубашки, которые гладят роботы», - рассказала Мелани Занер корреспонденту swissinfo.ch. «Если приходится делать это вручную, услуга становится более дорогой, и это касается также мужских и детских рубашек».

Разница в цене совсем не пустяковая

Другой пример товара, обычно облагаемого «розовым» налогом во многих странах – бритвенные принадлежности. Выборочный анализ цен на лезвия для бритв, продающихся в Берне, показал значительные различия в их стоимости. Сменные кассеты для бритья с тремя лезвиями для мужчин стоят 3,25 швейцарских франков, а для женщин – 4,95 швейцарских франков.



Магазина Loeb: на первый взгляд, бритвенные принадлежности для мужчин кажутся более дорогими, пока не заметишь, что в сменных кассетах для них – больше лезвий. (swissinfo.ch)

Вынуждены признать, что женский бритвенный станок Gillette Venus ComfortGlide выглядит более роскошно, чем мужской Mach3, но даже сменные кассеты для более бюджетной женской модели Venus Swirl стоят 6,30 франков, в то время как кассеты для мужской бритвы Fusion5 ProShield в рознице стоят 5.85 швейцарских франков. Иными словами, женские бритвенные принадлежности на 8-54% дороже мужских.



Представитель швейцарского Фонда защиты прав потребителей (Stiftung für KonsumentenschutzВнешняя ссылка), который также поддерживает сокращение НДС на прокладки и тампоны, заявил, что в целом «потребителям необходимо знать о том, что в стране существует гендерное неравенство в ценах» на товары и услуги.



Как сказал корреспонденту swissinfo.ch глава отдела политики и экономики фонда Андре Бэлер (André Bähler), «Женщины часто платят больше мужчин за одну и ту же стрижку, даже когда это простая модель для коротких волос».



Цены «унисекс»

Однако недавно один парикмахер в Лозанне установил одинаковые цены для мужчин и женщин. В его салоне Avant-ProposВнешняя ссылка стрижка обычно стоит 80 франков с человека, дороже – работа с очень длинными волосами и сложные модели.

Владелец салона обновил расценки в феврале после того, как одна клиентка спросила, почему её бойфренд заплатил за стрижку на 20 швейцарских франков меньше, чем она. Не сумев назвать причину такого неравенства, парикмахер решил относиться ко всем своим клиентам одинаково:

«Некоторые мужчины так ничего и не поняли. Они решили, что стричься у нас стало слишком дорого и перестали к нам приходить», - рассказал корреспонденту swissinfo.ch Николя Сетту (Nicolas Cettou), добавив, что другие клиенты отнеслись к нововведению с энтузиазмом. Новая система расценок даже привлекла в салон новых клиентов. (swissinfo.ch)



Перевод с английского: Нина Шулякова

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