Этот контент был опубликован 10 июня 2018 г. 15:32 10.06.2018 - 15:32

Для сторонников Игр важнейшим аргументом была возможность «продвинуть» город Сион и кантон Вале на международной арене, для противников Игр главным аргументом были чрезмерные расходы. Победили аргументы противников. (Keystone)

Наряду с двумя федеральными вопросами, народ Швейцарии на региональном уровне определял судьбу некоторых также очень важных проектов.

Речь шла об одобрении кредита, выделенного кантоном Вале на организацию в регионе Зимних Олимпийских игр 2026 года, о предложении создать на юге страны, в кантоне Тичино, второй Национальный парк, а также о перспективе устройства в горах кантона Нидвальден хранилища для складирования радиоактивных отходов низкого и среднего уровней активности. Народ свое мнение высказал. Ниже — подробности.

«Будет вам Олимпиада...»

Важнейшим региональным вопросом, вынесенным на референдум, стал вопрос одобрения организации в регионе Зимних Олимпийских игр 2026 года. Политическая агитационная кампания в преддверии референдума велась неожиданно оживлённо и резко. Ещё месяц назад голоса распределялись примерно 50 на 50, но чем ближе к голосованию, тем, как обычно, сильнее начинал перевешивать скепсис и согласно результатам онлайн-опроса, проведённого НИИ изучения общественного мнения Sotomo по заказу телерадиокомпании RTS, накануне референдума уже 58% граждан кантона Вале собирались голосовать против Игр. Этот тренд полностью подтвердился.

Напомним, что на референдум 10 июня вынесен, если быть уж совсем точными, не собственно вопрос проведения Олимпиады, а просьба оценить факт выделения правительством кантона кредита на подготовку и организацию Игр. То есть речь шла только о кантональных финансовых гарантиях проведения Олимпиады на общую сумму в 100 миллионов франков, из которых примерно 60 миллионов ушло бы на подготовку инфраструктуры и 40 миллионов — на обеспечение безопасности. На карте ниже Вы можете освежить в памяти результаты по двум важнейшим федеральным законопроектам.

Внешний контент карта Результаты референдума 10 июня 2018 года

При этом было ясно, что организовать Олимпийские Игры, которые прошли бы в кантонах Вале, Во, Фрибур и Берн, за каких-то 100 миллионов — это несерьёзно. Общий бюджет Зимних игр составляет обычно порядка 2,4 миллиарда франков (Игры в Сочи не берём, они с финансовой точки зрения были организованы совершенно иначе). Поэтому стране, в случае позитивного вотума народа кантона Вале, предстоял бы, как минимум, ещё один референдум, на котором вопрос целесообразности проведения Олимпиады решал бы уже весь народ страны.

Напомним, что из бюджета в 2,4 млрд на долю федерального бюджета пришлось бы как минимум 1 млрд франков, а решение о выделении этих денег должен принимать в формате федерального закона парламент страны. А поскольку в Швейцарской Конфедерации царит прямая демократия, то этот закон немедленно будет вынесен на суд народа. Вот вам и референдум! Но теперь обо всем этом можно забыть. Народ кантона принял решение.

Напомним, что для сторонников Игр важнейшим аргументом была возможность «продвинуть» город Сион и кантон Вале на международной арене, сделать так, чтобы валезанская идентичность стала различима на карте мира. Для противников Игр главным аргументом были чрезмерные расходы. Негативное влияние на экологию было отмечено среди главных аргументов против Игр только 14% опрошенных. В итоге победили аргументы противников: 54% избирателей кантона высказались против проведения Игр.

Национального парка в Тичино не будет

10 июня 2018 года избиратели кантона Тичино высказали также свое мнение по предложению создать на юге страны второй Национальный парк. Для сторонников этой идеи Национальный парк был последним шансом на обеспечение экономического выживания и развития отдалённых долин региона, таких, как Онзерноне (Onsernone) или Чентовалли (Centovalli).

Для противников она была обманом и «пустышкой», которая ещё больше ограничит свободу хозяйственной деятельности и тем самым лишь окончательно приговорит указанные регионы к окончательной деградации. Накануне референдума 10-го июня мнения избирателей кантона по данной теме разделились ровно пополам.

Против выступали прежде всего те, кто так или иначе связан с охотой, поскольку они боялись, что запланированный на территории парка полный запрет на охоту парком не ограничится и будет распространятся и дальше, в направлении Долины Маджа (Valle Maggia). Сторонники проекта парка «Locarnese» говорили, что, в самом деле, территории основной зоны парка практически будут изъяты из народно-хозяйственного оборота, но что совершать пешие прогулки или заниматься скалолазанием в основной зоне будет можно, хоть и только по предписанным маршрутам.

Собак тоже можно будет брать с собой, пусть даже они и должны будут находиться строго на поводке. Будут разрешены вертолётные поставки продовольствия и расходных материалов на горные турбазы. Что касается охоты, то она будет запрещена, но кроме случаев, когда возросшее поголовье того или иного животного, например, дикого кабана, будет угрожать нарушить экологическое равновесие. Проект поддерживало Федеральное ведомство по охране окружающей среды (Bundesamt für Umwelt — Bafu) и кантон Тичино. Но вот теперь народ сказал свое слово: практически везде, за исключением общин Аскона и Боско ГуринВнешняя ссылка, идея парка не нашла поддержки.

Нидвальден решил судьбу ядерного могильника

Еще одним важным кантональным вопросом на нынешнем референдуме стал вопрос места расположения хранилища для отработанного ядерного топлива в горах кантона Нидвальден. Точнее, голосование сегодня прошло относительно предложения федерального правительства Швейцарии построить в кантоне ядерный могильник, который будет играть роль резервного хранилища для разного рода ядерного «мусора».

Для Нидвальдена тема могильника «Велленберг» остается актуальной уже последние три десятка лет. Вопрос стоял ребром: имеет ли право федеральный центр использовать эту местность для хранения радиоактивных отходов низкого и среднего уровней активности? С одной стороны, еще несколько лет назад был сделан вывод о том, что в силу геологических особенностей этой местности для долговременного, а фактически — вечного хранения ядерного мусора, это хранилище не годится.

К такому выводу пришло «Национальное общество (в форме товарищества) по складированию ядерных отходов» («Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle» — «Nagra»). Центральный офис организации находится в городе Веттинген, кантон Аргау. «Nagra» считается организацией, не относящейся к отрасли атомной энергетики. Она занимается только складированием радиоактивных отходов (РАО) и соответствующими исследовательскими и проектными работами.

С другой стороны, Берн и не настаивал на вечном хранении, он хотел только иметь теоретическое право рассматривать эту местность в качестве возможного резервного хранилища. Правительство как кантона (субъекта федерации) Нидвальден, так и соседнего кантона Обвальден выступили против даже и такого варианта, указав, правда, что этот вопрос будет вынесен на референдум и что воля народа будет в данном случае последним, не подлежащим обжалованию, решением. И вот теперь это решение принято: 89% избирателей (9 520 человек против 1 169) высказались против создания здесь хранилища для ядерных отходов. Федеральному центру придется искать какое-то новое решение этого вопроса.





Подготовил: Игорь Петров

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