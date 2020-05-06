OC Oerlikon заявил, что намерен сократить свои расходы по крайней мере на 100 млн швейцарских франков в этом году по сравнению с 2019 годом. (© Keystone / Gaetan Bally)

Швейцарская технологическая группа OC Oerlikon заявила, что сократит 800 рабочих мест по всему миру в условиях экономического спада, вызванного пандемией коронавируса. Портфель заказов этой компании, среди акционеров которой находится и россиянин Виктор Вексельберг, за первые три месяца 2020 г. сократился почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а чистая прибыль упала на 15%.

Подразделения компании, занимающиеся производством инновационных покрытий для различных отраслей промышленности, особенно сильно пострадали от спада в автомобильной и авиационной промышленности. Численность персонала в бизнес-сегменте компании сократится на 10% или на 800 позиций. Об этом предприятие сообщило вчера по вторник 5 мая.

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В компании заявили, что сокращение рабочих мест будет происходить «в разных регионах», но не уточнили, на каких производственных площадках или в каких конкретных странах это произойдет. Сокращения, как ожидается, будут стоить компании от 25 до 35 млн франков (от 26 до 36 млн долларов), выплаченных в основном в виде выходных пособий.

Компания заявила, что намерена сократить свои расходы по крайней мере на 100 млн швейцарских франков в этом году по сравнению с 2019 годом. Несколько заводов компании были вынуждены временно закрыться во время пандемии, в том числе 13 в Китае в феврале 2020 года и 25 производственных площадок в ряде других стран, включая Испанию, Италию, Индию, Малайзию и Мексику.

Пандемия «серьезно нарушила жизненно цепочки снабжения и поставок комплектующих». Об этом компания заявила на презентации результатов первого квартала 2020 годаВнешняя ссылка в Цюрихе. Единственным положительным моментом для «ОК Oerlikon» во время пандемии стало увеличение мирового спроса на материалы, используемую для производства лицевых защитных масок.

В 2018 году российский инвестор Виктор Вексельберг, на которого распространяются санкции США в связи с аннексией Россией Крыма, сократил доли своего участияВнешняя ссылка в швейцарской промышленной группе Oerlikon и в производителе стали Schmolz + Bickenbach (S+B). Соответствующие пакеты акций, принадлежавшие холдингу «Ренова», перешли к инвесторам Евгению Ольховику и Владимиру Кремеру, о чем говорилось в сообщении инвестиционной компании В. Вексельберга «Liwet». Таким образом, доля Вексельберга в компании «Орликон» снизилась до 19,9%. Ранее ему принадлежали около 43% акций этого старинного швейцарского технологического предприятия.

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Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, swissinfo.ch

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