В Швейцарии примерно две трети рабочих мест охвачены коллективными трудовыми соглашениями.

(© Keystone / Gaetan Bally)

В следующем 2020 году реальные заработные платы вырастут в Швейцарии почти на 1%, безработица опустится на рекордный начиная с 2001 года уровень в 2,1%. Таковы итоги опроса-исследования, проведенного швейцарским порталом lohntendenzen.ch.

И в самом деле, пора бы уже! Последние три по меньшей года работники в Швейцарии были вынуждены довольствоваться нулевым ростом реальной заработной платы, иными словами, в области оплаты труда в стране наблюдалась тенденция к стагнации. И вот теперь, как выяснил портал lohntendenzen.chВнешняя ссылка, опросив 400 компаний с общим числом сотрудников в полмиллиона, «тощие годы» в Швейцарии вроде бы остались позади.

Рост реальной заработной платы в среднем по рынку в Швейцарии должен составить 1,1%, но даже если учесть прогнозы ЦБ по инфляции в размере 0,2%, то все равно остается заметный рост в 0,9%. Андреас Кюн (Andreas Kühn), исполнительный директор портала lohntendenzen.ch, отмечает в интервью газете NZZ am SonntagВнешняя ссылка, что «в будущем году компании все-таки начнут „передавать“ своим сотрудникам большую, чем раньше, долю общего экономического успеха, в условиях, когда деловой индекс швейцарской фондовой биржи находится на рекордно высоком уровне».

И в самом деле, с начала 2019 года индекс SPI подрос на целых 25%. Первые 20 компаний, бумаги которых торгуются на швейцарской бирже, уже выплатили своим акционерам небывалые дивиденды на совокупную сумму в 40 млрд франков. Безработица опустится на рекордный начиная с 2001 года уровень в 2,1%. Все это факторы, обуславливающие рост реальных доходов лиц наёмного труда. Где рост зарплат будет самым значительным?

В тройке призёров, как всегда, информационные технологии, фармацевтика и химическая промышленность (рост на +1,3%). Впрочем, не ощущают себя обиженными также банки, страховые компании и транспортный сектор (рост в +1,0%). Меньше всего доходы вырастут в области здравоохранения (+0,6%), гостиничном секторе (+0,4%) и в педагогической сфере (+0,3%). Такого рода прогнозы коррелируют и с перспективами экономического роста: на 2020 год экономисты предвещают экономике страны рост на 1,5%.

Индивидуальные достижения

Несколько более пессимистично настроены эксперты портала lohntendenzen.ch в части, касающейся доли фирм, реально готовых повысить всем своим сотрудникам зарплаты. По их данным такой шаг планируют только 30% компаний из числа опрошенных. Остальные компании будут повышать доходы только отдельных сотрудников в зависимости от их индивидуальных достижений. А между тем еще 10 лет назад общее повышение доходов всем сотрудникам в целом планировали две трети опрошенных компаний и фирм.

Труд и капитал «Начальство заинтересовано скрывать зарплаты» О деньгах не говорят? В Швейцарии — да! Размер получаемой заработной платы является здесь одним из наиболее тщательно охраняемых секретов. Автор: Самюэль Жабер (Samuel Jaberg)

Позитивным аспектом является тот факт, что в Швейцарии примерно две трети рабочих мест охвачены коллективными трудовыми соглашениями, что значительно укрепляет позиции профсоюзов и работников. Почему в прошлые годы в Швейцарии наблюдалась стагнация в области заработной платы? Один фактор: приток иностранной рабочей силы, который увеличивается в периоды положительной конъюнктуры и несколько снижает зарплатное давление на работодателей. Кроме того, в последнее время в Швейцарии укрепляется тенденция довольного парадоксального свойства: растет число работников, для которых зарплата становится не самым важным аспектом труда.

Не менее важна для них возможность иметь больше свободного времени и гибкий рабочий график. Пионером в этой области стал концерн Swisscom, который предоставляет своим работником дополнительно 10 дней отпуска. Эти дни можно «купить» за счет отказа от повышения заработной платы и за прошедший год примерно 1 100 сотрудников швейцарского телеком-гиганта приобрели себе дополнительно 7 000 дней отпуска. А сотрудники банка UBS получили таким образом возможность отгулять «лишних» 12 000 дней отпуска.

Работать, чтобы жить

Стремление «работать, чтобы жить», а не наоборот, заметно в Швейцарии и в сфере статистики: в целом по стране реальная длительность совокупного среднего отпуска возросла с 4,7 до 5,2 недели. С одной стороны, средний швейцарец на полную ставку продолжает работать 42,5 часа в неделю, что больше, чем во многих других развитых странах, но при этом в пересчете на рабочие часы в год работать он стал меньше: с 1 600 часов в год в 1998 году этот показатель снизился до 1 450 часов в год по состоянию на 2018 год.

Причина такого развития: не только увеличение длительности отпусков, но и рост числа людей, работающих на неполную ставку. В заключение эксперты предупреждают, что хотя «тощие зарплатные годы» в Швейцарии завершились, доходы работников в следующие годы будут расти, но очень мелкими шажками. Чтобы резко повысить свои доходы, как прежде, нужно будет или сменить работу, или пройти курсы повышения квалификации. Как раз эти возможности в Швейцарии используются очень активно, однако в статистике такого рода виды роста доходов учитываются еще в недостаточной мере.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, swissinfo.ch

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