Вопрос компенсации расходов на аренду жилья работникам, сидящим в «хоум-офис» на удалёнке рассматривался высшей судебной инстанцией Швейцарии впервые.

(© Keystone / Christian Beutler)

Немецкоязычные швейцарские газеты Tages-Anzeiger и Sonntagszeitung сообщают, что Федеральный суд в Лозанне еще 23 апреля 2020 года принял общее прецедентное решениеВнешняя ссылка о том, что работодатель обязан возместить сотруднику часть арендной платы за жильё, если руководство заставило этого сотрудника работать на удалёнке в этом самом жилье в режиме «домашнего офиса».

Решение Федерального суда, датированное 23 апреля, было принято еще раньше до острой фазы коронавируса, в связи с иском сотрудницы бухгалтерской компании, вынужденной переоборудовать кухню своей скромной 2,5-комнатной квартиры под рабочий кабинет. Компания-работодатель утверждала, что у нее не было никаких договоренностей с уже уволившейся сотрудницей на этот счет, а потому она, де, компенсировать ей, даже частично, расходы на арендную плату не обязана.

Суд однако отклонил этот аргумент и добавил, что работник имеет даже право потребовать выплатить компенсацию задним числом, кроме того, не играет роли, работал ли сотрудник у себя на кухне или снимал с этой целью дополнительную площадь с целью организации рабочего места. Судьи оценили ежемесячную компенсацию в 150 швейцарских франков (11 000 рублей, 4 000 гривен, 154 доллара США) в качестве «обоснованной и справедливой».

Томас Гайзер (Thomas GeiserВнешняя ссылка), профессор Кафедры трудового права в Университете Санкт-Галлена, сообщил газете, что это решение «неудивительно, так как законодательство обязывает работодателей возмещать своим работникам все расходы, связанные с выполнением ими своей работы». Томас Гейзер отмечает также, что «данное решение распространяется на работников, которые работают на дому по распоряжению работодателя. Сотрудники, работающие дома по собственному желанию, претендовать на компенсацию аренды жилья не могут».

Мнение профсоюзов

Профсоюзы в целом приветствуют это решение, но указывают, что оно не учитывает работников, которых ни кто не принуждает на первый взгляд работать дома, но по сути они вынуждены это делать из-за политики компании, направленной на «оптимизацию ситуации в области рабочих мест и на гибкое решение вопроса обеспечения работникам всех условий для труда, предусмотренных швейцарским КЗОТ.

Генеральный секретарь «Швейцарской конфедерации профсоюзов» (Schweizerischer GewerkschaftsbundВнешняя ссылка) Лука Чирильяно (Luca Cirigliano) напомнил, что «компании часто используют политику гибких рабочих мест, чтобы сэкономить на аренде офисных помещений, перекладывая, таким образом, свои расходы на работников, что не есть справедливо».

Решение Федерального суда в Лозанне было принято в ситуации беспрецедентного увеличения масштабов работы на дому в связи с пандемией коронавируса. Некоторые работодатели уже сейчас изучают вопрос, не следует ли расширить степень применения «гибкого графика работы» и не сделать ли «домашний офис» одним из стандартов организации труда? Остается открытым вопрос: если бы суд принимал решение по этому вопросу сейчас, было ли оно таким же?



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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