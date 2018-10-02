Этот контент был опубликован 2 октября 2018 г. 11:00 02.10.2018 - 11:00

Экспатам, уволенным с работы, скорее всего придется покинуть Швейцарию. Либо – найти нового работодателя, который будет готов ходатайствовать перед властями о выдаче им вида на жительство. (Keystone)

Ежегодно тысячи профессионалов со всех концов мира подписывают трудовое соглашение с базирующейся в Швейцарии международной компанией или предприятием и переезжают на новое место работы. Их положение, на первый взгляд, привилегированное, может в одночасье измениться. Экспат может очень даже легко потерять работу — само по себе непростое испытание, потеря работы за рубежом может стать настоящей катастрофой.

Новость о том, что фармацевтическая компания Novartis планирует сократить и перебазировать за рубеж около 2 200 рабочих мест в период до 2020 года, стала тревожным звонком для множества экспатов, работающих в Швейцарии на международные компании. Пока в Швейцарии работают примерно 70% всех сотрудников фармацевтического Novartis, причем многие из них — вовсе даже не швейцарцы по паспорту. Так как компания заявила о том, что планирует перебазировать около 700 рабочих мест по запланированным пяти глобальным сервисным центрам, многим из них предстоит покинуть Швейцарию.

Многие квалифицированные иностранные работники относятся в Швейцарии к привилегированному сословию: они получают не только вид на жительство, причем безо всяких проволочек (почему олигарх Роман Абрамович такой вид не получил — читайте здесь), но также еще и внушительный пакет льгот, а также вполне конкурентную зарплату, которая призвана компенсировать «тяготы и лишения», связанные с переездом за рубеж в другую страну. Однако у этой медали есть и оборотная сторона: мир экспата, вдруг лишившегося работы, просто рушится в один миг. Причем касается все это не только взрослых, но и их детей.

То, что собирается делать Novartis (а почему — об этом читайте здесь) вполне проходит по разряду коллективных или массовых увольнений. Как для юристов, так и для самих сотрудников, особенно экспатов, угроза массового сокращения кадров таит в себе немало подводных камней — в особенности это касается иностранных граждан, перебравшихся в Швейцарию сюда исключительно ради работы. Порядок осуществления массового / коллективного увольнения может значительно различаться в зависимости от должности сотрудника и от продолжительности его работы на данную фирму.

Уйти или остаться?

Один из самых важных вопросов, которым задаются сами иностранные граждане, звучит следующим образом: «Смогу ли я остаться в Швейцарии после расторжения трудового соглашения?» У многих экспатов есть разрешения на жительство категорий L или B (буква латинская), которые «привязаны» к их рабочему месту. Это означает, что после увольнения они теряют не только работу, но и право на проживание в стране. Граждане ЕС/ЕАСТ могут свободно проживать в Конфедерации до трех месяцев и заниматься поисками новой работы, правда, за это время не всем удаётся ее найти.

Но представители «третьих» стран, в том числе и граждане бывших советских республик, находятся в менее комфортной ситуации. На сайте Государственного секретариата по делам миграции (SEMВнешняя ссылка) указывается, что человек без паспорта страны ЕС имеет право оставаться в Швейцарии на протяжении 30 дней после того, как миграционные власти соответствующего кантона получат от его работодателя уведомление о прекращении с ним трудовых отношений. Причем это правило действительно даже в случае, когда у вновь пополнившего армию безработных на руках есть вид на жительство, действительный еще много месяцев!

Остаться, кстати, можно и на срок более 30 дней, но для этого необходимо получить отдельное разрешение кантональных властей, что экспаты нередко и делают, живя в Швейцарии и получая пособие по безработице. Но если в итоге ему так и не удастся найти в разумные сроки нового работодателя, то его отъезд из страны, а с ним — и отъезд остальных членов его семьи, которым его работа давала право на вид на жительство, становится неизбежным.

Вы по процедурному вопросу?

Что касается самой процедуры увольнения, то в соответствии с действующим швейцарским законодательством компания обязана уведомить сотрудника об увольнении за месяц в течение его первого года его работы и за два месяца — со второго по девятый год. По словам юриста Андре Лерха (André Lerch) из фирмы Humbert Heinzen Lerch в Швейцарии особенно часто заключают долгосрочные трудовые соглашения, и часто в них этот срок довольно серьёзно превышает эти два месяца.

Майкл Томсетт (Michael Tomsett) из службы поддержки иностранцев Hello SwitzerlandВнешняя ссылка обращает внимание на важные различия в найме на работу иностранцев, уже живущих в Швейцарии, и собственно экспатов. У первых — стандартные швейцарские трудовые контракты, и отказываясь от их услуг, компании не делают особенных жестов в их адрес. В случае же с экспатами их порой стараются перевести на работу над отдельными проектами или дать им оплачиваемый отпуск. Есть те, кто платят за схемы так называемого «аутплейсмента» для своего уволенного сотрудника — ему оплачивают поиск новой работы, и даже предлагают компенсировать затраты на возвращение домой.

Экспаты же, которые занимают высокие должностные позиции, чаще всего имеют «бессрочные трудовые контракты» или трудовые соглашения, заключённые в соответствии с иностранным правом. Таких людей компания, скорее всего, попытается перевести в другую страну. В конечном итоге решение остаться в стране или уехать зависит от практических реалий, перед которыми оказываются сотрудники и их семьи.

Майкл Томсетт полагает, что в таких случаях, как массовые — до 2 200 человек — увольнения в фармацевтической компании Novartis, «массового исхода из Швейцарии ожидать не стоит, а вместо этого будут предприниматься согласованные попытки найти для них новые позиции на „местном“ швейцарском рынке труда».

Положена ли экспату компенсация за увольнение?

Иностранные сотрудники имеют право на компенсацию в случае увольнения, если они отвечают определённым критериям. Как пояснил Николя Мосса (Nicolas Mossaz), партнер юридической фирмы Ochsner & Associés в Женеве, «для получения пособия по безработице в Швейцарии необходимо, чтобы человек проработал здесь не менее 12 месяцев на протяжении последних двух лет».

Если уволенный сотрудник проживает за пределами Швейцарии и имеет так называемое «пограничное» разрешение на работу (вид на жительство категории G), то тогда он будет получать пособие по безработице от страны, где он живет, но при этом он также может быть зарегистрирован в швейцарской службе занятости и под ее руководством заниматься поиском новой работы.

Конечно, в статусе безработного ничего хорошего нет, но, тем не менее, стоит все же отметить, что быть безработным в Швейцарии куда лучше, чем во множестве других стран. Николя Мосса говорит, что выплаты по безработице составляют здесь до 70% от последней зарплаты (и до 80% для тех, у кого есть маленькие дети), при этом выплаты рассчитываются из максимальной суммы заработка в 12 350 швейцарских франков (12 750 долларов) в месяц. Для получения пособия нужно зарегистрироваться в региональной службе занятости (RAV).

Чего ожидать от работодателя?

У работодателей тоже есть определенные обязательства. Как объясняет Андре Лерх, эти обязательства в случае массовых увольнений и при увольнении отдельных конкретных лиц могут различаться. Если компания с более чем 300 сотрудниками на притяжении 30 дней увольняет более 30 человек, то речь идет о массовом увольнении. В этом случае руководство должно вступить в переговоры с представителями работников (профсоюзом) для разработки социального плана увольнения. Конкретно, фармацевтическая компания Novartis, на днях объявившая о массовых увольнениях, тесно сотрудничает по этому поводу со своим социальным партнёром, профсоюзом NAVВнешняя ссылка.

Никаких правовых требований к конкретному содержанию социального плана нет, но в этом деле особенно ценится ряд вещей, говорит А. Лерх. «Они могут варьироваться и часто включают в себя выходные пособия и различные формы компенсаций. Банки, например, часто предусматривают период профессиональной переориентации, когда сотрудники еще какое-то время числятся на работе и получают зарплату, но не работают. Этот период может составлять от пяти до шести месяцев». Как уже говорилось, есть работодатели, которые пользуются схемой, когда работник получает право пользоваться услугами профессионального коучинга и прочими формами поддержки с тем, чтобы найти себе применение на «местном» швейцарском рынке труда.

Что же до выходного пособия в связи с увольнением, то, по словам Николя Мосса, никаких обязательств по его предоставлению в Швейцарии нет, что довольно необычно. Если оно и выплачивается, не всегда, потому что многое зависит от возраста сотрудника и от давности его работы в компании. А. Лерх добавляет, что «классическое выходное пособие – это единовременная выплата, осуществляемая в связи с окончанием работы. Она не ведет к продолжению трудовых отношений, но помогает смягчить финансовые последствия факта потери работы».

Что же насчет бонусов?

Трудовые соглашения с иностранными гражданами из числа высоко квалифицированных специалистов, часто предусматривают дополнительные бонусы и преимущества. Николя Мосса объясняет это тем, что «в некоторые трудовые договоры при найме экспатов включаются оговорки о прекращении трудовых взаимоотношений, такие, как консультации по налогам, оплата авиабилетов домой, оплата расходов на переезд или даже расходы на профессиональные тренинги.

В некоторых случаях прекращение контракта ведет к очень сложным ситуациям: например, если работодатель платит за учёбу ребёнка сотрудника в частной школе. Если в контракте не предусмотрено ничего на случай увольнения, то ситуация может крайне усложниться». Одной из самых больших проблем для иностранцев является аренда жилья, поясняет Майкл Томсетт. Его партнёрская компания по релокации Packimpex обслуживает 12-15 тыс. человек в год или около 5 тыс. семей, которые либо приезжают, либо уезжают из страны.

По его словам, сотрудники нередко соглашаются на условия, которые впоследствии не могут изменить. «Они могут, например, заключить договор об аренде жилья, который заблокирует их на целый год и дольше. Владельцы жилья в Швейцарии часто требуют уведомлять о желании покинуть квартиру заранее в срок от трех до шести месяцев. Нередко получается так, что иностранцы действительно не понимают, что и зачем они подписали».

Компании, которые помогают в переезде, также стараются подобрать для частных клиентов доступные варианты жилья. Они предлагают другие решения с тем, чтобы избежать ловушки, связанной с увольнением. Например, некоторые сотрудники приобретают страховку, которая продолжит покрывать расходы на школьное обучение, если работодатель перестанет платить за него.

Вы — иностранец, потерявший работу в Швейцарии? Поделитесь с нами Вашим опытом.



Массовые увольнения Согласно швейцарскому законодательству провести массовое увольнение можно только в соответствии со специальными положениями Обязательственного права, входящего в Гражданский кодекс Швейцарии. Их несоблюдение работодателем может привести к судебным искам и к отмене решения о расторжении трудовых отношений. Уведомление об увольнении со стороны работодателя, полученное в 30-дневный срок по причинам, не имеющим отношения к конкретному сотруднику и касающимся целой группы сотрудников, считаются «массовыми увольнениямиВнешняя ссылка» (статья 335d Обязательственного права). Эти правила не распространяются на случай банкротства работодателя. Массовыми считаются увольнения: — десяти сотрудников на предприятии, где работает не меньше 20-ти человек и до 100 сотрудников; — 10% персонала на предприятии, где работает от 100 до 300 сотрудников. — тридцати сотрудников на предприятии, где работает больше 300 человек. В случае массового увольнения в соответствии с Обязательственным правом работодатель обязан предоставить всю информацию о причинах представительному органу рабочих и служащих (профсоюзу), или если его нет — сотрудникам напрямую. Сюда относится письменная информация о причинах коллективного увольнения, о том, сколько сотрудников увольняют и сколько работает на предприятии в целом, а также о сроке, в течение которого сотрудники получат официальные уведомления об увольнении. Сразу после предоставления этой информации начинаются переговоры, в ходе которых сотрудники предлагают свои варианты того, как избежать увольнений или сократить число уволенных и смягчить последствия такого решения. В ходе переговоров также идет разработка социального плана, то есть взаимного соглашения между работодателем и работником, направленного на смягчение последствий увольнений и на разработку порядка и условиях решение вопроса финансовой компенсации. Условия социального плана швейцарским законодательством не оговариваются, поэтому их содержание может разниться в каждом конкретном случае. Если сторонам не удаётся найти общий язык, то они могут обратиться, пример, в арбитражный суд. Конец инфобокса



Перевод с английского языка и адаптация: Людмила Клот, swissinfo.ch

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