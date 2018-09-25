Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 11:04 25.09.2018 - 11:04

Федеральное ведомство уголовной полиции Швейцарии (Fedpol) заявило, чтопребывание Р. Абрамовича в стране нежелательно «в качестве источника возможных угроз для страны в области общественной безопасности, а также с точки зрения возможного репутационного ущерба для Швейцарии». (Keystone)

Роман Абрамович опасен для Швейцарии: к такому выводу пришли правоохранительные и миграционные ведомства Швейцарии. О неудачных попытках российского олигарха переехать в Швейцарию на ПМЖ, в частности, в кантон Вале, мы уже сообщали. Рассказывали мы и о том, что владелец ФК Челси пытался через суд запретить прессе Конфедерации рассказывать обо всех подробностях этой эпопеи. Теперь, после того, как Федеральный суд в Лозанне даже отказался рассматривать это дело, пресса Швейцарии выложила все подробности и обстоятельства несостоявшегося переезда российского олигарха в Конфедерацию.

Как мы уже сообщали, летом 2016 года Роман Абрамович подал ходатайство о предоставлении ему вида на жительство в Швейцарии, в кантоне Вале. В соответствии с действующим в Швейцарии законодательством, кантональные миграционные власти запросили мнения федеральных органов, занимающихся миграцией и безопасностью. После рассмотрения всех имеющихся документов Федеральное ведомство уголовной полиции Швейцарии (Fedpol) заявило, что с его точки зрения пребывание Р. Абрамовича в стране нежелательно «в качестве источника возможных угроз для страны в области общественной безопасности, а также с точки зрения возможного репутационного ущерба для Швейцарии».

Обо всем этом сегодня сообщают СМИ, входящие в издательский холдинг Tamedia, в частности, газеты Tages Anzeiger и Der Bund. Именно в отношении масс-медиа этого холдинга Роман Абрамович и подавал судебный иск с требованием запретить им сообщать все подробности его дела. И вот теперь, после того, как Федеральный суд в Лозанне даже отказался рассматривать это дело, пресса Швейцарии выложила все подробности и обстоятельства несостоявшегося переезда российского олигарха в Конфедерацию. В частности, газеты сообщают, что после отказа в предоставлении ему вида на жительства в кантоне Вале Роман Абрамович лично обратился к главе Fedpol Николетте делла Валле (Nicoletta della Valle).

Суд да дело Роман Абрамович судится в Швейцарии Автор: Русская редакция SWI Swissinfo и агентство SDA/ATS В окружном суде швейцарского Фрибура началось рассмотрение гражданского судопроизводства по иску банка ЕБРР к олигарху Р. Абрамовичу.

В своём письме он протестовал против того, что, в частности, ему было отказано в пребывании в Конфедерации из-за рисков, которые якобы возникли бы из-за него у Швейцарии. С точки зрения Р. Абрамовича, такого рода утверждения «наносят ущерб его деловой и человеческой репутации». Это обращение осталось без последствий, в итоге олигарх осел в Израиле. По словам швейцарского адвоката Романа Абрамовича Даниэля Глазла (Daniel Glasl), «любые обвинения в адрес моего клиента относительно его возможной вовлеченности в отмывание преступных капиталов лишены каких-либо оснований. Его имя ни разу не упоминалось в швейцарском уголовном реестре, в который обычно заносятся данные лиц, признанных преступниками по суду, у него никогда не было связей с организованной преступностью». Поэтому теперь, указывает Д. Глазл, мы намерены найти источники этой неверной информации и заставить их откорректировать свои высказывания.

Fedpol и его решение

Пресса задаёт по сути такой же вопрос: на каком основании Fedpol пришёл к своим довольно суровым в отношении Р. Абрамовича выводам? Связаны ли они с западными санкциями в отношении лиц из окружения президента Владимира Путина? Стояла ли на первом месте коммерческая деятельность олигарха в сфере торговли сырьевыми товарами? Или же здесь речь идет прежде всего о налоговых аспектах в связи с широко распространённой в Швейцарии практикой «порасходного налогообложения» супер-богачей из-за рубежа, желающих жить в Швейцарии, не занимаясь здесь коммерцией?

Как бы там ни было, пресса подчеркивает, что в последние годы швейцарские миграционные и правоохранительные органы с куда большей осторожностью рассматривает такого рода ходатайства восточных европейцев о предоставлении им вида на жительство в Швейцарии. «В Швейцарии живет уже немало россиян, которые, как и Абрамович, приобрели несметные богатства параллельно с процессом укрепления в России политического господства Владимира Путина», — пишет, в частности, газета Der Bund. За прошедшие 10 лет швейцарские миграционные органы выдали 186 видов на жительство гражданам России со ссылкой на «наличие особого общественного интереса» в их пребывании на территории Конфедерации. Отрицательных решений за все это время практически не было принято вообще ни разу.

И именно россияне образуют едва ли не самую большую группу лиц, пользующихся в Швейцарии уже упомянутым режимом «порасходного налогообложения». Однако потом климат начал меняться. В 2014 году этот налоговый режим был вынесен на общенациональный референдум, и, хотя большинство граждан Швейцарии в ходе голосования высказалось за его сохранение, мимо внимания общественности страны не прошел тот факт, что за отказ от «порасходного налогообложения» свои голоса отдали целых 40% избирателей, что по швейцарским меркам является важным «сигналом». Куда важнее стал в этом отношении «крымский фактор: после аннексии Крыма и поддержки на востоке Украины прорусских сепаратистов Запад принял против ряда фирм и лиц из России целый пакет политических санкций», — напоминает газета Der Bund, подчёркивая, что эти санкции затронули и тех олигархов из России, что уже жили в альпийской республике.

Суд да дело Абрамовичу указали на место юстиции в Швейцарии Автор: Русская редакция SWI Swissinfo Швейцарский суд не является цензурной инстанцией. Таков ответ цюрихской юстиции российскому олигарху Роману Абрамовичу.

В тот период Швейцария должна была принять какое-то решение относительно порядка рассмотрения в будущем ходатайств о предоставлении таким олигархам видов на жительство. По действующему законодательству, после каждого такого ходатайства запускается процедура рисковых оценок. Свое мнение по данной личности высказывают все релевантные органы и структуры, включая контрразведку, миграционное ведомство SEM и ведомство уголовной полиции Fedpol. Именно такой порядок и прописан в действующем «Федеральном законе Швейцарии о статусе иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Швейцарской Конфедерации» (Ausländergesetz).

Формальность и прецедент

В определённый момент эти процедуры превратились в чистую формальность. В 2015 году швейцарский Федеральный административный суд решил вернуться к букве и духу законодательства, «выбрав» в качестве прецедента еще одного российского олигарха из сырьевой сферы, известного, правда, куда меньше Романа Абрамовича. Суд в отсутствие самого олигарха, как позже это произошло и в деле с Абрамовичем, решил, что пребывание данного лица в Швейцарии станет «источником угрозы для общественной безопасности». Швейцарские миграционное ведомство SEM отказалось выдавать ему вид на жительство, в ответ тот обратился в суд еще раз и добился успеха. Суд указал, что и миграционные, и правоохранительные ведомства обязаны более весомым образом обосновывать возможность такой угрозы, ссылок на публикации российской прессы в данном случае недостаточно.

Общественность Швейцарии тогда на этот очень важный прецедент особого внимания не обратила, а вот соответствующие органы взяли его себе на заметку. И потом настал момент, связанный с Романом Абрамовичем, который захотел переехать в деревню Вербье, знаменитую не только высокими горами, но и низкими налогами. Кантон Вале только приветствовал возможный переезд в Вербье такого «интересного налогоплательщика». В октябре 2016 года досье Абрамовича попало в SEM. Памятуя прошлогоднее решение суда, федеральные власти на этот раз начали «просвечивать неоднозначного кандидата с утроенной тщательностью, используя теперь уже не только открытую информацию.

Тот же Fedpol делает в своём заключении вывод о том, что «в отношении господина Абрамовича имеются весомые основания предполагать наличие у него связей с мафией и со структурами по отмыванию преступных капиталов». С точки зрения адвокатов олигарха, «Fedpol не предоставил никаких доказательств, подкрепляющих такого рода клеветнические утверждения». Сам Fedpol и не скрывал, что в своих оценках он опирается на дело компании Runicom, точнее, давно к такому моменту завершённое в Женеве следствие в отношении компании, которую контролировал Роман Абрамович и в отношении которой существовали подозрения в хищении денежных средств из сумм, выделенных России по линии Международного валютного фонда на поддержку развития малого предпринимательства.

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В 2001 году прокуратура Женевы прекратила следствие по этому делу без каких-либо результатов. Тем не менее, для Fedpol этот сюжет и полтора десятка лет спустя был достаточным основанием полагать, что «по меньшей мере части состояния Романа Абрамовича являются средствами, нажитыми незаконным путём». В ответ на запросы швейцарских СМИ Fedpol отказался прояснить, каким образом это ведомство пришло к своим выводам. Может быть, поможет взгляд через океан: там в 2004 году похожее дело в отношении Bank of New York завершилось приговором. И хотя сам лично Абрамович данном следствием затронут не был, Fedpol и сейчас указывает, используя грамматическое настоящее время, что у него «имеются все основания полагать обоснованным подозревать наличие у господина Абрамовича связей с организованной преступностью».

Не состоял, не привлекался

Сам Абрамович постоянно отрицал и продолжает отрицать такого рода контакты. С другой стороны, пресса Швейцарии напоминает о громком деле, которое слушалось в 2012 году в Лондоне по иску Абрамовича в отношении Бориса Березовского. Роман Абрамович тогда это дело выиграл, признав, однако, в одном из интервью, что люди из окружения позже при невыясненных обстоятельствах умершего Березовского имели контакты с организованной преступностью. С точки зрения Швейцарии важно учитывать, что Роман Абрамович ни по одному из указанных дел не проходил в качестве обвиняемого и в отношении него не было принято никаких судебных решений. Выводы Fedpol, таким образом, как подчёркивают швейцарские газеты, базируются на «полицейских докладах и сообщениях, которые очень трудно перепроверить».

Так или иначе, федеральные власти Швейцарии принимают по делу Романа Абрамовича отрицательное решение, и тот отзывает свое ходатайство. Намерение поселиться в горном Вербье так и осталось нереализованным. Тем не менее это не означает, что сам он сдался и прекратил бороться. Правда, в отличие от своего менее известного собрата по торговле сырьём, он выбрал путь не судебных разбирательств, а активной лоббистской работы. В ноябре 2017 года он даже лично, в письме, составленном на английском языке, обращается к главе Fedpol с выражением своего «недоумения» в связи с «некачественной и устарелой информацией, использовавшейся властями Швейцарии в ходе рассмотрения его ходатайства». По его мнению, все, что делала ранее его компания Runicom, ни в коей мере не нарушало швейцарского законодательства, не говоря уже о том, что «обвинения в связях с организованной преступностью являются шокирующими и не имеющими под собой никаких субстанциональных оснований». Напомним, что 13 июня 2018 года дело по этой фирме в суде швейцарского города Фрибура было закрыто на основании досудебной сделки сторон. Ее подробности не разглашаются.

Абрамович был готов подать еще одно ходатайство при условии, что Fedpol пересмотрит свои оценки. Однако дело до этого так и не дошло. Fedpol остался при своём мнении, второго ходатайства российский олигарх подавать не стал. Вместо этого в начале 2018 года он попытался через суд запретить швейцарскому издательскому холдингу Tamedia сообщать в полном объёме обо всех обстоятельствах его дела. Однако все суды всех инстанций отказываются удовлетворить требование олигарха. На прошлой неделе Федеральный суд в Лозанне принял решение вообще не заниматься этим делом. Тем самом пресса Швейцарии свободна теперь сообщать все подробности дела Романа Абрамовича. В пятницу на прошлой неделе соответствующее решение высшей швейцарской судебной инстанции было направлено на московский адрес российского олигарха.



Подготовил: Игорь Петров.

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