В Швейцарии не хватает инженерно-технических кадров со специализацией на капитальном строительстве

(Keystone / Urs Flueeler)

Швейцарский рынок труда продолжает страдать от нехватки квалифицированных трудовых кадров. В уходящем 2019 году ситуация в стране в этой области снова обострилась. Особенно сложно сейчас компаниям найти себе подходящие инженерно-технические кадры. Об этом сообщает крупнейшее швейцарское рекрутинговое агентство Adecco Schweiz. Не хватает и аудиторов в компании по доверительному управлению активами.

Ситуация с кадрами на рынке труда Швейцарии агентство Adecco SchweizВнешняя ссылка проанализировало совместно с рабочей группой Цюрихского университета по исследованию степени насыщенности экономики трудовыми кадрами (Stellenmarkt-Monitor Schweiz der Universität ZürichВнешняя ссылка) в рамках специального рейтингового аналитического доклада Fachkräftemangel-IndexВнешняя ссылка.

Если верить этому докладу, то коэффициент дефицита трудовых кадров в Швейцарии подскочил за последний год с условных 111 пунктов до 122 пунктов. Этот рейтинговый отчет выпускается раз в год и оценивает, в каких отраслях экономики наблюдается сколько свободных рабочих мест и какие люди каких профессий сейчас как раз сидят дома без работы и ищут себе новое место приложения своих знаний и умений.

В этом году ситуация с недостатком рабочих кадров сохранилась в том же структурном соотношении, однако там, где кадров не хватало и раньше, сегодня их не хватает в еще большей степени. Об этом сообщает агентство Adecco Schweiz. В этих секторах экономики компаниям стало еще сложнее подобрать себе необходимые кадры. Особенно заметен дефицит кадров в «немецкой» Швейцарии, тогда как в «вэлшских» регионах страны (франкофонная Швейцария) ситуация с кадровым голодом не такая сложная.

Особенно востребованы инженеры

На первом месте профессий с наибольшей кадровой нехваткой находятся, как и прежде, инженерно-технические специальности со специализацией на капитальном строительстве и электромашиностроения. На втором месте — профессии в области инфраструктурно-инженерного обслуживания зданий (теплотехника, климат и кондиционирование воздуха). На третьем месте находятся финансовые консультанты и аудиторы, на четвертом — айтишники.

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При этом, чего не было раньше, резко обострилась кадровая ситуация в сфере медицины и фармацевтики. В этой области в 2019 году на рынок было выброшено заметно больше вакансий, чем в 2018 году. Сейчас в Швейцарии вдруг резко стало не хватать аптекарей и провизоров, тогда как недостаток квалифицированного и дипломированного медперсонала давно уже является «больным местом» постоянно растущего и дорожающего швейцарского сектора здравоохранения. А каких специалистов сейчас в Швейцарии в избытке? Есть и такие.

А вот парикмахеров и косметологов в стране в избытке.

(Keystone)

Прежде всего, речь идет о профессиях из области личной гигиены и клининга. Специалистов химчисток, парикмахеров, косметологов и «хаус-мастеров» (в русскоязычном пространства такой профессии почти нет. Это специалисты, которые по поручению управляющей компании не просто целыми днями читают газету в будке «консъержа», но следят за техническим состоянием вверенного жилого объекта недвижимости в самом широком смысле слова). В этих областях конкурентная борьба специалистов, как указывает Adecco, сейчас наиболее острая.





Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, Keystone-SDA/SRF

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