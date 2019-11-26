К тем, кто ухаживает за животными, в Швейцарии предъявляется целый ряд требований.

(© Keystone / Gian Ehrenzeller)

В том, что касается требований, предъявляемых к тем, кто хочет работать по той или иной профессии, Швейцария выглядит по сравнению с другими европейскими странами не самым требовательным государством. Но даже и здесь действуют некоторые конкретные нормы, правила и квалификационные требования, которые вполне способны удивить.

На прошлой неделе правительство Конфедерации опубликовало отчетВнешняя ссылка о состоянии в области нормативно-квалификационного регулирования условий и предпосылок допуска к основным видам профессиональной деятельности. В частности, в документе делается вывод, что слишком большое количество бюрократических требований и барьеров может ослабить конкурентоспособность рынка труда и занятости Швейцарии.

С другой стороны, в этом же документе также делается вывод, что вопреки расхожему мнению о том, что в Швейцарии зарегулирован, якобы, буквально каждый шаг и любое социальное действие обставлено здесь сотнями справок и допусков, на самом деле здесь есть значительные зоны относительной свободы, в том числе в области регулирования условий профессиональной деятельности.

Так, например, в стране насчитывается всего лишь 177 профессий, допуск к которым действительно серьезно регламентирован и расписан. Однако это довольно мало на фоне среднего европейского показателя в 202 профессии. А например в Венгрии он и того выше — целых 543 профессии в этой стране предъявляют к претендентам на занятие ими серьезные нормативные и квалификационные требования!

Ряд требований — порой весьма необычных

Понятно, что многие из строго регулируемых законодательством профессий относятся к сфере здравоохранения и образования, в том числе и в Швейцарии. Но оказывается, в Конфедерации существует и целый профессий и видов работ, к выполнению которых можно приступать только если Вы в состоянии выполнить ряд требований — порой весьма необычных.

1. Горный проводник. Федеральное законодательство, регулирующее условия, на основании которых можно заниматься видами спорта с высокой степенью риска, вступило в Швейцарии в силу в 2014 году. Оно регулирует, в частности, то, какими навыками должны обладать не только любители пеших походов по горам, а также каньонинга, рафтинга и банджи-джампинга, но и инструкторы, которые преподают новичкам основы их опасных увлечений. Горный проводник, например, помимо базовых навыков ориентации в горах, обязан обладать умениями в области применения скалолазного инструментария, включая пользование ледорубами и страховочными канатами.

2. Остеопат. Условия работы на должностях диетологов, оптометристов и остеопатов также, начиная с 2020 года, будут отдельно регулироваться на федеральном уровне. А вот условия, на которых Вы можете предлагать услуги в области альтернативной терапии — к ней относятся аюрведическая и китайская медицина, а также гомеопатия — варьируются в зависимости от кантона. В Тичино, например, все они являются объектами строгого регулирования. А в кантоне Во, наоборот, не регулируется вообще ничего.

3. Уход за животными. В Швейцарии действует целый ряд квалификационных требований для всех, кто занимается уходом за домашними или дикими животными! Например, лицо, ответственное за разведение и кастрацию животных, должно пройти обучение с официальной сертификацией. Пройти специальную подготовку по уходу за животными или, по крайней мере, стажировку в качестве ассистента продавца в специализированной розничной торговле должен каждый, кто хочет работать в зоомагазине.

4. Частный детектив. Несмотря на то, что в федеральном законодательстве на этот счет ничего не говорится, в 14-ти кантонах Швейцарии от частных детективов требуют наличиея специальной лицензииВнешняя ссылка. Но всех превзошел в этом отношении кантон Тичино: здесь нужно, чтобы «Шерлок Холмс» имел еще и швейцарское гражданство!

5. Специалист по кейтерингу — в двух кантонах, ФрибуреВнешняя ссылка и Вале, требуется, чтобы человек, готовящий блюда для других у себя дома или в другом помещении, получил на это сначала соответствующую лицензию. Он должен знать и соблюдать основные стандарты и требования в области общественной гигиены, а во Фрибуре, кроме того, еще и иметь швейцарское гражданство, действительный вид на жительство в Швейцарии или же гражданство стран ЕС/ЕАСТ и заплатить 200 швейцарских франков за двухлетнюю лицензию.

Кстати, к тем, кто хочет работать журналистом, никаких отдельных требований федерального уровня в Швейцарии не предъявляется!



Русскоязычную версию подготовила Людмила Клот., swissinfo.ch

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