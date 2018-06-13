Этот контент был опубликован 13 июня 2018 г. 11:02 13.06.2018 - 11:02

Из федерального бюджета кантонам и общинам в период с 2019 по 2023 год на детсады и ясли будут выделены 125 млн франков. (Keystone)

Федеральный бюджет продолжит финансировать детские сады в кантонах и общинах. Такое решение принял Национальный совет, большая палата парламента Швейцарии.

Свое согласие почти наверняка выскажет и малая палата, Совет кантонов, большинство в котором имеют социалисты и демохристиане. В этом случае предложение швейцарских либералов (FDP.Die Liberalen) о введении в Швейцарии 16-недельного оплачиваемого отпуска по уходу за новорождённым не будет иметь поддержки в парламенте и будет партией отозвано.

О чём идёт речь: бесконечные листы ожидания, дефицит мест в детских дошкольных учреждениях — никто в Швейцарии не возражает против необходимости иметь в стране достаточное количество мест в яслях и детсадах. Согласие заканчивается там и тогда, где и когда встаёт вопрос финансирования: кто должен, сколько и на каком уровне (центр, кантоны, общины) нести основную финансовую нагрузку? В последние годы федеральный бюджет Швейцарии выделял на создание новых и финансирование уже существующих мест в детских садах и яслях заметную сумму (см. инфобокс ниже).

Недавно правительство заявило, что так называемая «программа Импульс» свои задачи решила и ее нужно прекратить, с учётом того, что она изначально задумывалась в качестве временной «разгонной» меры (отсюда и название — «Импульс»), призванной запустить программу расширения предложений в области детских дошкольных учреждений, после чего основную нагрузку по финансам должны были бы взять на себя кантоны и общины. Именно субъекты федерации и муниципалитеты должны решать, сколько и где требуется мест в садах и как их финансировать.

Что решил парламент: большая палата швейцарского парламента, Национальный совет, решил иначе. Большинством в 103 голоса против 89 она высказалась в пользу продления программы «Импульс» на следующие четыре года. «Народники» (SVP) и либералы (FDP, не путать с немецкими «Свободными демократами»), имея большинство, тем не менее, это голосование проиграли. Причиной тому стали многочисленные депутаты-либералы, решившие отклониться от линии партии и поддержать продление программы «Импульс».

Мнение сторонников продления программы «Импульс»: Алина Треде (Aline TredeВнешняя ссылка, партия «Зелёных», Grüne/BE), уверена, что Швейцария является все еще развивающейся страной в плане обеспечения гендерного равенства, а такая программа является шагом в сторону решения этой проблемы.

Розмари Квадранти (Rosmarie QuadrantiВнешняя ссылка, Бюргерско-демократическая партия, BDP/ZH) подчеркнула важность создания возможностей для совмещения карьеры и семьи. Кроме того, многие депутаты подчёркивали, что такая программа станет инвестицией, вполне способной оправдать себя и с экономической точки зрения.

Мнение противников продления программы «Импульс»: Надя Пиерен (Nadja PierenВнешняя ссылка, Швейцарская народная партия, SVP/BE) указала, что такими программами федеральный центр подрывает финансовую и бюджетную автономию кантонов, субъектов федерации. Не следует недоверять и инициативе бизнес-сообщества. Многие предприятия и фирмы и сами готовы финансировать детские сады, а финансовые программы центра только снижают степень мотивации бизнеса инвестировать в социальные проекты.

Кристиан Вассерфаллен (Christian WasserfallenВнешняя ссылка, либералы, FDP/BE) призвал «не подрезать кантонам крылья» и дать им возможность самим решать вопросы развития системы детских дошкольных учреждений в соответствии с местными реалиями.

Что говорит правительство: Федеральный совет также высказывался против продления программы «Импульс» на третий срок. Министр внутренних дел (курирует социальные программы) Ален Берсе (Alain BersetВнешняя ссылка) призвал к соблюдению принципов субсидиарности, в соответствии с которыми данная задача решается на уровне федерализма, обеспечивающем наилучшее, самое дешёвое и наиболее близкое к реальным потребностям граждан решение. В данном случае, указал министр, вопрос развития яслей и детсадов является делом кантонов и общин.

Теперь свое согласие должна высказать и малая палата, Совет кантонов, большинство в котором имеют социалисты и демохристиане. В этом случае озвученное недавно в качестве альтернативы продлению программы «Импульс» предложение швейцарских либералов (FDP.Die Liberalen) о введении в Швейцарии 16-недельного оплачиваемого отпуска по уходу за новорождённым как для отцов, так и для матерей, не будет иметь поддержки в парламенте. Вместо этого из федерального бюджета кантонам и общинам в период с 2019 по 2023 год на детсады и ясли будут выделены еще 125 млн франков.

Вопрос приоритетов в области финансирования детских дошкольных учреждений интересен еще и в качестве примера борьбы в Швейцарии либеральных и этатистских подходов к решению социальных проблем.

Программа «Импульс» Федеральный Закон «О финансовой поддержке программ воспитания и ухода за детьми, дополняющих усилия семей и родителей» (Bundesgesetz über Finanzhilfen für familienergänzende KinderbetreuungВнешняя ссылка) вступил в силу 1 февраля 2003 года и без очередного продления он бы утратил свою силу уже в январе 2019 года. За счёт выделенных в рамках этого закона средств в Швейцарии были дополнительно созданы 57 400 мест в садах и яслях. Общая сумма расходов на эти цели по состоянию на 2017 год составила 350 млн франков. Конец инфобокса



Подготовил: Игорь Петров

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