Этот контент был опубликован 4 июля 2018 г. 15:36 04.07.2018 - 15:36

В Швейцарии бедным считается человек, у которого недостаточно денег для социальной интеграции. (Keystone)

Проблема бедности существует и в богатой Швейцарии. Более того, наличие постоянной работы порой вовсе не выступает гарантией от попадания в категорию «социально уязвимых слоев общества». Но есть тут и хорошая новость: по данным швейцарского Федерального Ведомства статистики (BfS) для большинства жителей Конфедерации бедность является всего лишь «временным и преходящим явлением».



Критерии бедности по-швейцарски Находящимися ниже черты бедности считаются лица, располагаемый доход которых недостаточен для приобретения товаров и услуг первой необходимости в объеме, обеспечивающем успешную «социальную интеграцию». Удовлетворительная степень «социальной интеграции» подразумевает наличие доходов, которых должно хватать на приобретение основных бытовых услуг, включая оплату жилья, а также на обеспечение возможности «откладывать» каждый месяц свободную сумму по 100 швейцарских франков на каждое лицо в возрасте от 16 лет, проживающих в данном домохозяйстве. В 2016 году порог бедности в Швейцарии был установлен на уровне в 2 247 франков (143,8 тыс. российских рублей или 60 тыс. гривен по курсу на середину апреля 2018 года) в месяц для одного взрослого человека и в 3 981 франк для семьи, состоящей из двух взрослых и двух детей. Конец инфобокса

В 2016 году в числе «бедняков» в Швейцарии официально находились около 615 тыс. человек, включая и так называемых «работающих бедных», то есть лиц с постоянной занятостью, получающих, однако, недостаточно доля того, чтобы жить без забот о финансах. Таковы данные, недавно обнародованные «BfS».

В Швейцарии доля бедного населения медленно, но со временем увеличивается. Так, в 2015 году она находилась на уровне в 6,7%, но уже в 2016 году она увеличилась до 7,5%. Как утверждает, однако, Федеральное ведомство статистики, такого рода колебания не выходят за рамки диапазона статистической погрешности.

Как и раньше, риск бедности наиболее реален для людей, живущих в одиночестве, а также для родителей-одиночек (как матерей, так и отцов) с несовершеннолетними детьми. Лица с низким уровнем образования, а так же те, кто проживает в домохозяйствах, где нет ни одного работающего человека, так же скорее станут «социально уязвимыми».

Черная полоса длится недолго

В этом году Федеральное Ведомство статистики (BfS) впервые опубликовало данные, которые позволяют проанализировать, как долго жители Швейцарии в среднем находятся в состоянии официальной бедности.

В период с 2013 по 2016 годы с проблемами, характерными для бедных людей, столкнулись 12,3% населения страны. Показательно, при этом, что большинству лиц, затронутых бедностью, удается покинуть «зону риска» довольно быстро, в среднем всего лишь за год. По итогам четырехлетних наблюдений также был сделан вывод, что стабильно бедными в стране являются 0,9% от общего населения страны.

Внешний контент Сравнительный график, который показывает, как долго человек остается в бедности. Если бедный, то это надолго?

У соседей хуже

В большинстве европейских стран ситуация с бедностью выглядит куда более драматично, чем в Швейцарии. Данный вывод швейцарские эксперты BfS делают с опорой на такой показатель, как степень распространения «материальных лишений».

Считается, что человек испытывает «материальные лишения» тогда, когда, имея список обязательных расходов из девяти основных статей (от расходов на отопление вплоть до оплаты телефонной связи), он не может себе позволить заплатить по трем из них. В качестве «серьезных» материальные лишения оцениваются тогда, когда человек не в состоянии заплатить по четырем статьям расходов из этих девяти.

Внешний контент На этом интерактивном графике можно увидеть уровень бедности в странах Европы. Работающие бедные в Европе

Обычно «серьезные материальные лишения» испытывают как раз «работающие бедные». В Швейцарии доля таких людей составляют 1,0% от общей численности населения — и это один из самых низких показателей в Европе. Бедность в Швейцарии касается, тем не менее, и почти 300 тыс. детей. Вот как живет один из них, 5-летний Нильс.



Перевод на русский язык: Людмила Клот.

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