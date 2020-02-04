Доля автомобилей с низким или даже нулевым уровнем выбросов CO2 в общем автопарке Швейцарии все еще ничтожно мала.

(Keystone / Julian Stratenschulte)

В 2019 году в Швейцарии было зарегистрировано на 4% больше новых легковых автомобилей, чем в предыдущем году. Доля дизельных автомобилей сократилась по статистике на 11,9%, доля «бензиновых» движков — на 1,9%. Исключение составили электромобили: в этом сегменте число новых регистраций выросло на 143,9%.

В 2019 году на швейцарских дорогах передвигалось 6,16 млн. автомобилей. Новых автомобилей было ведено в эксплуатацию в абсолютных цифрах 312 900 штук, из них 13 200 машин относились к типу чисто аккумуляторных машин, что составило 4,2% от общего числа автотранспортных средств в стране. Таковы данные, опубликованные на прошлой неделе в пятницу Федеральным статистическим ведомством Швейцарии (Bundesamt für Statistik — BFS).

Число приобретений новых автотранспортных средств также выросло в 2019 году по сравнению с предыдущим годом: всего в абсолютных цифрах было зарегистрировано 409 876 новых транспортных средств, что представляет собой увеличение на 3,7 процента. Однако, по данным BfS, эти показатели все еще не дотягивают до рекордного 2012 года, когда в стране было зарегистрировано 430 973 новых автомобиля.

Число регистраций транспортных средств с гибридными двигателями выросло за отчетный период на 70,9% до 26 376 единиц, а число новых зарегистрированных полностью электрических транспортных средств более чем удвоилось по сравнению с 2018 г., дойдя до 13 200 единиц. С учетом ввода в эксплуатацию в общей сложности 192 430 новых транспортных средств всех типов, личные легковые автомобили вновь составили в 2019 г львиную долю всех новых регистраций.

Личное удобство важнее

Успех гибридных и чисто «электрических» машин, тем не менее, не стал вкладом в достижение «климатических целей». Проголосовав на политическом уровне в ходе прошлогодних парламентских выборов за «экологистов» и левых, в своей повседневной жизни швейцарцы продолжают руководствоваться не лозунгами, но повседневными потребностями и нуждами. В итоге в 2019 году, как в предыдущие два года, вновь зарегистрированные легковые автомобили снова увеличили свою долю выбросов CO2 в атмосферу.

В частности, число новых регистраций легковых автомобилей, выбрасывающих более 130 граммов CO2 на километр, в 2019 году увеличилось на 11,5 процента по сравнению с предыдущим 2018 годом, в то время как доля автомобилей с более «прогрессивными» экологическими показателями по выбросам CO2, уменьшилась на 2,7 процента. Напомним, что с 2020 года в Швейцарии начали применяться более строгие и жесткие целевые показатели по выбросам — новые машины не должны выбрасывать в атмосферу более 95 граммов CO2 на километр.

Меньше число автомобилей на одного человека

В связи с тем, что в 2019 году было введено в эксплуатацию больше автомобилей, чем их было выведено, общий баланс составил профицит в 0,8%. Парк легковых автомобилей, безусловно, остаётся самым крупным сегментом в рамках общей структуры автодорожной мобильности в Швейцарии, за отчетный период он увеличился (причем так происходит уже третий год подряд) на 0,5% до 4,624 млн. единиц.

Однако прирост числа легковых автомобилей был несколько ниже прироста численности населения, так что в среднем на душу населения в 2019 году пришлось меньше автомобилей, чем в предыдущий период. Так, в 2019 году 1 000 жителей страны пришелся 541 легковой автомобиль. За год до этого данный показатель был на 2 машины больше.

Меньше дизельных машин, но без снижения их доли

Интересный парадокс сложился в области дизельных транспортных средств: несмотря на значительно меньшее количество новых регистраций, доля дизельных транспортных средств осталась стабильной на уровне 29,9%, в то время как количество проданных бензиновых транспортных средств сократилось на 0,6%. По мнению статистического ведомства, одной из причин этого является тот факт, что возраст в настоящее время эксплуатируемых дизельных автомобилей в среднем ниже и поэтому они реже ломаются и реже подвергаются замене.

Рост продаж аккумуляторных легковых автомобилей (+ 143,0%) может показаться впечатляющим явлением. Тем не менее, доля автомобилей с низким или даже нулевым уровнем выбросов CO2 в общем автопарке все еще ничтожно мала: по гибридным автомобилям она составляет сейчас 2,1% (2018 год: 1,7%), а что касается электромобилей, то этот показатель пока составляет только 0,6% (в 2018 году — 0,4%). Только в богатом кантоне Цуг «электрическая квота» сумела выйти за 1%. В Цюрихе эта доля достигает 0,9%. В кантонах Ури и Юра на электро-автомобили приходится минимальная квота в 0,3%.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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