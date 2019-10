1863 г.: Начало зарождения массового туризма в Швейцарии. Британский фотограф Уильям Ингланд (William England) отправляется в Конфедерацию и, используя самые передовые фотографические техники, увековечивает красоты альпийской страны, её городов и жителей. Фотографии пользуются огромным успехом. 2019 г.: бум цифровой эпохи. Художник из Тичино Алан Альпенфельт (Alan Alpenfelt) решает повторить путешествие Уильяма Ингланда. Используя передовые инструменты аудиовизуальной записи, он создает арт-проект, где показывается, как изменилась Швейцария за последние 156 лет.



Именно англичане открыли двери для швейцарского туризма. Первоначально, на рубеже XVIII и XIX в., сначала исследователи, а затем первые смельчаки решили подняться в горы ради чистого удовольствия покорения альпийских вершин (хобби, которое в то время местным жителям казалось бредовым). В 1857 г. в Лондоне был основан Альпийский клуб – первая ассоциация любителей альпинизма.

Сведения о лечебных свойствах горного воздуха и вод горных источников, о молочных продуктах и швейцарских термальных ваннах быстро дошли до лондонских салонов. В 1858 г. Томас Кук (Thomas Cook) провел первое групповое путешествие через континентальную Европу. Швейцария была обязательным пунктом поездки.

Развитие транзитных маршрутов, обеспечивающих широкой публике доступ к восхитительным альпийским пейзажам, сделало все остальное: Швейцария стала знаменитым туристическим направлением.

Забытый гигант

Однако нет туризма без его продвижения. Сегодня мы ищем красоты труднодоступных мест в интернете. В прошлом же британская буржуазия полагалась на фотографии. Так, в середине XIX в. приобрела популярность стереоскопическая фотография, которая совмещает два изображения под разными углами. При использовании специальных линз создаётся иллюзия одного изображения с трехмерным эффектом.

Ледник Розенлау в 1863 г. (фото Уильяма Ингланда) и в 2019 г. (фото Алана Альпенфельта) (tvsvizzera)

Здесь и появляется Уильям Ингланд – специалист этой сложной технологии, которую он помог развить и с технической точки зрения. Сегодня эксперты считают Ингланда «забытым гигантом» фотографии XIX в., но в прошлом его работы пользовались огромным успехом: он был одним из главных членов Лондонской стереоскопической компании (London Stereoscopic CompanyВнешняя ссылка).

Маркетинг любой ценой

В 1863 г. в сопровождении жены и помощников Уильям Ингланд сделал серию фотографий в Швейцарии, Франции, Италии и Савойе. Эта серия стала одной из его самых успешных работ и была представлена как созданная «под особым покровительством Альпийского клуба» ("Under the special patronage of the Alpine Club").

Подобный заголовок был ни чем иным, как маркетинговым приёмом для увеличения продаж, так как Альпийский клуб ничего не знал об этом. Обнаружив это подпись, клуб заставил Ингланда внести изменения: «с разрешения, посвящено Альпийскому клубу».

Независимо от ухищрений его фотографии имели большой успех и помогли создать в коллективном воображении идиллический образ Швейцарии, который до сих пор используется туристическими промоутерами.

На рубеже XIX и XX вв. для показа публике стереоскопических фотографий экзотических мест использовалась «Кейзерпанорама» (Keiserpanorama) . Проект Алана Алпенфельта завершится строительством аналогичной структуры, которая будет размещена в Академии архитектуры Мендризио (Accademia di architettura di Mendrisio) с 14 ноября по 5 декабря 2019 года. (web public domain)

Однако как изменилась Швейцария за последние 156 лет? Чтобы ответить на этот вопрос, Алан Альпенфельт, фотограф из Тичино, отправился по стопам Уильяма Ингланда, пытаясь найти точные места, где фотографировал британец.

«Всё более насущной проблемой становится способность понимать и устранять долгосрочные последствия деятельности человека для окружающей среды.

Наблюдение за нашей историей с помощью звука и изображения – это полезный инструмент для лучшего понимания тонкого баланса между экономическим ростом и устойчивым развитием», – говорится на веб-сайте проекта Альпенфельта «Binaural Views Of SwitzerlandВнешняя ссылка», который спонсируется фондом Про Гельвеция (Pro HelvetiaВнешняя ссылка), Фондом Ортли (Oertli-StifungВнешняя ссылка) и Швейцарским фондом радио и культуры (Stiftung für Radio und Kultur Schweiz SRKS/FSRCВнешняя ссылка).

Аудиовизуальный проект

Фотограф из Тичино, путешествуя исключительно на общественном транспорте, посетил около тридцати мест, увековеченных Ингландом. Он не только наблюдал за изменениями, но и слышал их. Мы часто забываем о звуковом измерении и о том, как современный мир наполнен шумом по сравнению с тем, что был 150 лет назад. С учетом этих соображений Альпенфельт решил развивать свой проект в трех направлениях.

Первое – это строительство «Кайзерпанорамы», которая будет открыта в ноябре 2019 г. в Академии архитектуры Мендризио. Посетители смогут просматривать стереоскопические фотографии Уильяма Ингланда, одновременно слушая «бинауральный» звук (360-градусный метод записи звука), зарегистрированный в 2019 г. в сфотографированных местах. Таким способом фотограф сталкивает посетителя с реальностью, которую обычно предпочитают избегать как сознательно, так и неосознанно.

Кроме того, трейлеры, подготовленные для проекта, являются еще одним эффективным способом наблюдения за тем, как изменился (или не изменился) ландшафт. Вот один из них:



Опыт Альпенфельта, прошедшего по следам Ингланда, также будет передан в радиорепортаже с записями звуков и интервью с экспертами из сферы фотографии и продвижения туризма.

Последние фотографии проекта уже доступны для просмотра публики. Стереоскопическая фотография Уильяма Ингланда в некотором смысле может считаться прародительницей современной 360° фотографии, а в Google Street View уже сейчас можно найти фотографии 360°, сделанные Аланом в местах, которые британский фотограф посетил 156 лет назад. Удачного просмотра!*

Вид на Веттерхорн ( Wetterhorn), Гриндельвальд, кантон Берн (июль 2019 г.)

*Если вы спешите, то можете найти многие из этих изображений и соответствующие фотографии Уильяма Ингланда, перейдя по ссылкеВнешняя ссылка.



