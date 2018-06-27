Этот контент был опубликован 27 июня 2018 г. 10:09 27.06.2018 - 10:09

Альберт Рёшти: «Свобода перемещения трудовых кадров между ЕС и Швейцарией является причиной давления на заработную плату в Конфедерации».

(Keystone)

Национал-консервативная Швейцарская народная партия (SVP|UDC) завершила сбор подписей граждан под так называемой «Денонсационной инициативой» (Kündigungsinitiative), цель которой — вынести на референдум вопрос прекращения (денонсации) режима свободы перемещения между Швейцарией и Европейским союзом. Об этом председатель партии Альберт Рёшти (Albert Rösti) проинформировал сегодня в швейцарской бульварной газете «BlickВнешняя ссылка».

«Остаётся только нотариально заверить все подписи, но за этим дело не станет — инициативу можно считать состоявшейся», — уточнил политик, принадлежащий к правой части швейцарского политического спектра. Швейцарская народная партия (SVP|UDC) является убеждённым противником любого сближения Швейцарии с ЕС. Как подчеркнул далее Альберт Рёшти, скорость, с которой партии удалось собрать необходимое число подписей (100 тыс.), удивила его самого.

«Инициатива, можно сказать, оформилась сама по себе, самостоятельно», — подчеркнул он, указав далее, что такой результат вполне логичен: жители страны все в большей степени начинают беспокоиться о своих рабочих местах, особенно на фоне все более жёсткой конкуренции со стороны работников из стран Европейского союза. Не случайно, что в приграничных регионах Швейцарии (кантоны Тичино, Женева, Во, Базель-городской) сборщики подписей вообще не имели проблем с автографами граждан. Именно из этих регионов было получено наибольшее их количество.

Формально разрыв соглашения с ЕС о свободе перемещения приведёт к денонсации всего первого пакета секторальных (билатеральных) соглашений Берна и Брюсселя, подписанных на основе принципа «все или ни одного». Однако Альберт Рёшти уверен, что все эти соглашения настолько важны для ЕС, что он вполне будет готов закрыть глаза на одностороннюю денонсацию Берном одного из соглашений, входящих в общий «пакет». «Какое-нибудь решение обязательно найдётся», — уверен политик.

«Свобода перемещения трудовых кадров между ЕС и Швейцарией является причиной давления на заработную плату у нас в стране, потому что, пользуясь этой свободой, во все большем количестве к нам приезжают молодые дешёвые иностранные рабочие кадры. В перспективе все это негативно скажется на нашем благосостоянии. Долгосрочные экономические соображения куда важней сиюминутных экспортных прибылей», — резюмирует А. Рёшти.

Напомним, что с 1 июля 2018 года в Швейцарии вступают в силу меры, призванные укрепить положение швейцарцев на рынке труда в плане приоритетного получения ими предложений о трудовых вакансиях по сравнению с рабочими кадрами из-за рубежа. Ниже в материале — подробности.



Подготовил: Игорь Петров.

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