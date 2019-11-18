Так выглядит доставка жидкого топлива (солярки) в многовартирный дом в Швейцарии (кантон Цюрих). До сих пор еще примерно три четверти (65%) объектов недвижимости отапливаются в стране по старинке — сжиганием солярки или газа. (© Keystone / Gaetan Bally)

Планируемое в Швейцарии повышение сборов, взимаемых с каждой тонны выброшенной в атмосферу углекислоты (СО2), призвано обеспечить выполнение Конфедераций экологических норм и целей в соответствии с Парижским климатическим соглашением. Однако эксперты предупреждают: обратной стороной этой медали может оказаться повышение арендной платы за жилье и падение стоимости объектов недвижимости.

Среди самых активных эмитентов парниковых газов в Швейцарии недвижимость, жилая и коммерческая, находится на втором месте. Почти треть всего объема выбрасываемого в воздух СО2 приходится на долю фонда недвижимости, уступая только автотранспорту. На третьем месте в этом списке находится экономика и промышленность. Швейцария планирует в период до 2050 года уполовинить (по сравнению с 1990 годом) объемы выбрасываемых в атмосферу парниковых газов.

Для этого были внесены соответствующие поправки в действующее законодательство. Новая его редакция, пока еще не вошедшая окончательно в силу, предусматривает, в частности, повышение тарифа сборов с каждой тонны СО2, выброшенной в атмосферу, с нынешних 96 до 210 франков / долларов. Эксперты предупреждают, что такое повышение весьма сильно ударит по карману арендаторов жилья и владельцев недвижимости.

Об этом предупреждает, в частности, консалтинговая компания IAZI/CIFI Immobiliendienstleistungen из Цюриха. Она прикинула, что в стране на данный момент насчитывается примерно один миллион односемейных домов-особняков. Все вместе они выбрасывают в атмосферу в год 6 млн тонн СО2. Примерно 400 тыс. многоквартирных домов, в которых проживают примерно 3 млн. человек, выбрасывают в воздух в год в совокупности 8 млн тонн углекислоты.

Новые технологии

Начиная с 2006 года в Швейцарии действуют новые Строительные нормы и правила (СНИП). В соответствии с ними при строительстве новых жилых домов в них должны использоваться более экологичные технологии отопления (тепловые насосы, дерево или центральное отопление). Однако до сих пор еще примерно три четверти (65%) объектов недвижимости отапливаются в стране по старинке — сжиганием мазута/солярки или газа. Повышение сбора с тонны СО2 до указанных 210 франков окажется эквивалентным дополнительным расходам для арендаторов и владельцев недвижимости в размере 1,4 млрд франков в год.

В пересчете на одну неотремонтированную квартиру площадью в 90 квадратных метров это будет означать лишних 485 франков в год, которые придется выложить собственникам недвижимости из своего кармана из расчета 1 600 литров солярки в год по цене 0,30 франка / доллара за литр. Напомним, однако, что в Швейцарии лишь 40% жителей проживают в своих, выкупленных в собственность домах или квартирах. Остальные снимают жилье. И это едва ли не самый в Европе соответственно низкий / высокий показатель. Поэтому раскошелится придется и арендаторам тоже.

Компания IAZI напоминает, что, с одной стороны, ситуация на финансовых рынках будет развиваться благоприятно и все показатели, от которых зависит арендная стоимость жилья, пойдут вниз и вместе с ними должны, теоретически, снизиться и расходы на аренду. С другой стороны новые тарифы на выбросы СО2, если они окончательно станут обязательными, приведут, напротив, к среднему повышению тарифов аренды: в кантоне Женева на 1,3%, в Берне — на 3,7%, в Тичино — на 4,4% и на целых 5,4% в кантоне Юра.

Вместе с повышением расходов понизится и капитализация объектов недвижимости — кому захочется приобретать дом с перспективой разориться на солярке? Поэтому по расчетам IAZI стоимость недвижимости может упасть на 0,6% в кантоне Женева и на 3,0% в кантоне Юра. В итоге самыми главными проигравшими от новых законов, принятых под воздействием неженатых, молодых и образованных городских молодежных слоев станут семьи, проживающие в сельских регионах в старых, неотремонтированных домах или квартирах.

Жилье в Швейцарии Насколько тепло в швейцарских квартирах? «А у вас дома уже включили отопление?» Такие вопросы задают друг другу швейцарцы в начале осени. По какой логике и кто принимает это решение? Этот контент был опубликован 15 октября 2019 г. 7:30



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!