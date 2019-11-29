Сегодня розничные цены в Швейцарии в целом на 30% выше средних цен по ЕС, что в какой-то мере компенсируется более высокими зарплатами. Продукты питания в стране пока останутся под защитой таможенных барьеров... (© Keystone / Gaetan Bally)

На этой неделе на своём очередном заседании (проходит по средам) правительство Швейцарии (Федеральный совет) приняло решение предпринять меры против завышенных розничных цен в стране. Среди них — отмена таможенных сборов с основных промышленных товаров, импортируемых в Швейцарию (косметика, обувь, одежда, автотранспорт, велосипеды).

Об этом заявил министр экономики Швейцарии Ги Пармелен (Guy Parmelin). По расчетам правительства отмена таможенных сборов с импортных промтоваров поможет потребителям в Швейцарии сэкономить до 350 млн франков в год, которые они сейчас просто переплачивают за решение приобрести импортный товар.

...а вот цены на косметику могут в Швейцарии скоро понизиться. (© Keystone / Christian Beutler)

В ходе общественного обсуждения и межведомственного согласования такого решения организации защиты потребителей высказывали сомнения в том, что отрасль розничной торговли действительно «передаст» эту экономию дальше потребителю, а не положит ее себе в карман в качестве подарка от правительства. Кабинет осознает наличие такой опасности и намерен осуществлять в этой области плотный ценовой мониторинг.

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Как указал Ги Пармелен, отмена таможенных сборов пойдет на пользу не только потребителям, но и экономике в целом: эта мера обеспечит понижение цен на импорт, приведет к совершенствованию рамочных условий коммерческой деятельности, сократит объемы бюрократической бумажной работы. Напомним, что сегодня розничные цены в Швейцарии в целом на 30% выше средних цен по ЕС, что в какой-то мере компенсируется более высокими зарплатами.

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Одна из причин повышенных цен заключается как раз в таможенных сборах с импортных промышленных товаров. В 2018 году их общая сумма составила 541 млн франков, к которым следует еще добавить 20 млн налоговых платежей. Отмена этих сборов, указывает правительство Швейцарии, повысит конкурентоспособность швейцарской экономики в международном зачёте. Напомним, что еще одна причина высоких цен — переоцененный швейцарский франк.

Не следует сбрасывать со счетов и сокращение бюрократического бремени. Сегодня промышленность страны только на заполнение разных формуляров тратит до 100 млн франков в год. Еще один фактор: заметное упрощение всей структуры таможенных тарифов в стране, прежде всего в части касающейся импорта промтоваров. Число видов таможенных тарифов и сборов должно сократиться с нынешних 6 200 до 4 600.

Общий эффект экономии от намеченных мер должен составить 860 млн франков в год, которые в теории должны компенсировать налоговый недобор в федеральный бюджет в размере почти половины миллиарда франков. Может ли федеральный бюджет позволить себе такие недоимки? Этот вопрос вполне легитимен, отмечает министр экономики Г. Пармелен (Швейцарская народная партия). С его точки зрения ответ на этот вопрос должен быть положительным: недобор налогов будет компенсирован эффектом экономии.

При этом у правительства, по его словам, есть четкий приоритет: понижать финансовую нагрузку на домохозяйства. И это приведет к некоторому дефициту госбюджета федерального уровня, с учетом того, что, в соответствии с «Финансовым планом — 2022» правительство планирует отменить так называемое «брачное налоговое наказание» (эффект, когда выплата налогов по отдельности для супругов финансово выгоднее, нежели налогообложение той же совокупной суммы в качестве общего дохода семьи).

При этом тут еще не учтены и другие меры, намеченные правительством, включая планы отменить налог на прибыль международных компаний, зарегистрированных в Швейцарии, реформу порядка налогообложения недвижимой собственности (в сторону понижения налоговой нагрузки), отмена гербового сбора и переход к более выгодному порядку списания с налогооблагаемой базы страховых взносов домохозяйств.

Сомнения фермеров и крестьян

На этапе общественного обсуждения всех этих планов перспектива снижения налоговой нагрузки на промышленность были восприняты не только позитивно, но и критически, и в первую очередь, что понятно, критику высказывали представители аграрного сектора, и это даже несмотря на то, что рынок продовольствия в Швейцарии останется под защитой высоких таможенных барьеров.

Министр экономики Швейцарии Г. Пармелен (Швейцарская народная партия SVP).

(Keystone / Alessandro Della Valle)

Тем не менее, фермеры опасаются, что такого рода меры в будущем сократят степень действенности швейцарского «административного ресурса», например, в рамках переговоров по заключению Соглашений о свободной торговле, мол, у Конфедерации будет меньше свободы маневра и не от чего будет отказываться в качестве уступки. И тогда такие уступки могут быть сделаны за их крестьянский счет.

Министр Пармелен отметил, что он в курсе этих сомнений, однако в рамках таких переговоров вопрос таможенных барьеров на промышленную продукцию в целом уже не играет такой роли, как раньше. Общий план снижения налоговых и таможенных тарифных реформ будет передан на рассмотрение нового (более «зелёного», «прогрессивного», «женского») парламента. Одобрит ли он реформы? Если вотум будет положителен, то реформа вступит в силу уже в начале 2022 года.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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