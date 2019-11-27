Сколько денег средняя швейцарская семья откладывает «про запас»? Это довольно немалая сумма. Хотя переоценивать ее не следует. (Keystone / Christof Schuerpf)

Средний доступный медианный (не путать со средним) доход в Швейцарии равняется 6 984 франкам в месяц (447 000 рублей или 188 000 гривен, из расчета 1 франк = 64 рубля или 27 гривен) на домохозяйство, и это после вычета всех обязательных платежей, таких, как отчисления в фонды социального страхования, налоги, алименты и т.д.

Напомним: медианный доход есть «рубежная» сумма – ровно половина домохозяйств страны располагают активами больше этой суммы и ровно половина меньше. В среднем в одном домохозяйстве в Швейцарии проживают 2,1 человека. Как указали в Федеральном ведомстве статистики (BfS) Швейцарии основные статьи расходов такого домохозяйства выглядят следующим образом (по состоянию на 2017 год):

134 франка такое домохозяйство тратит в месяц на мясо;

93 франка – на молочные продукты, особенно на сыр;

18 франков в месяц на кофе;

315 франков тратят швейцарские домохозяйства в месяц на рестораны;

73 франка на «быстрый перекус» в формате take-away;

34 франка на питание в столовой по месту работы;

201 франка уходят на одежду и обувь;

41 франк на лекарства;

При этом примерно 1 500 франков такое домохозяйство откладывает «про запас на черный день».

На первый взгляд это довольно заметная сумма, однако не следует забывать что по сути это «средняя температура по больнице», которая хотя и дает в целом представление о базовых параметрах функционирования социума и экономики Швейцарии, но вряд ли доносит до тех, кто не живет в Швейцарии, реальной ситуации с доходами, расходами и возможной долей накопления, потому что в зависимости от величины домохозяйства и от уровня доходов склонность к накоплению и квота могут быть очень разнымиВнешняя ссылка.

(Kai Reusser / swissinfo.ch)

В частности, примерно пятая часть граждан старшего возраста без семьи вообще оказываются в конце месяца в минусе (до минус 745 франков), так что ни о какой экономии средств на «черный день» речи в данном случае вообще идти не может. С другой стороны, примерно пятая часть тех, кто относится к группе зарабатывающих хорошо и даже очень хорошо способны откладывать до 2 607 франков в месяц без ущерба для повседневной жизни (данные по состоянию на 2015-2017 гг.).

(Kai Reusser / swissinfo.ch)

Одиночки в пенсионном возрасте способны в целом откладывать меньше денег, нежели лица в возрасте 65-ти лет, то есть непосредственно перед выходом на заслуженный отдых. Первые могут «складывать в чулок» по 12 франков в месяц, вторые сумму до 825 франков. Очень важно при этом учитывать показатель инфляции. Ниже на графике указаны подробности.

(swissinfo.ch)



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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