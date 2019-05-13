Опрос, проведённый компанией Accenture в 2018 году, показал, что 88% работников в Швейцарии не имеют ничего против сбора информации о себе, если только это сможет улучшить их трудовые показатели или личное благосостояние и самочувствие.

(Keystone / Mark Lennihan)

Представьте, что у вас на работе фиксируется каждый клик вашей компьютерной «мыши», каждый ваш шаг и разговор, и даже перерыв на посещение туалета, и все это для того, чтобы ваш работодатель мог узнать ваше настроение, определить, насколько успешно вы работаете и выяснить степень вероятности вашего ухода с этой работы в следующем месяце. Тенденция массового сбора и анализа данных о поведении сотрудников на рабочем месте встречается в самых разных отраслях промышленности по всему миру. Однако в Швейцарии она становится источником очень непростых вопросов. Ведь тут привыкли всё делать на доверии, здесь реально уважают неприкосновенность частной жизни – и вдруг ситуация почти как в романе Оруэлла.

Недавно сотрудник Высшей школы прикладных наук в Люцерне (Hochschule Luzern (HSLU)Внешняя ссылка обнаружил под своим рабочим столом инфракрасный датчик. И хотя в деканате утверждали, что датчики установлены всего лишь для контроля степени заполняемости служебных и учебных помещений, некоторые сотрудники все-таки не могли избавиться от тревожного ощущения ведущейся за ними слежки. И в самом деле, то, о чём кадровики ещё десять лет назад могли только мечтать, сегодня становится возможным благодаря технологиям на базе искусственного интеллекта, машинному обучению и алгоритмам обработки «больших данных».

Но, как и любая технология, все эти инструменты и методики имеют и свою теневую сторону. Для крупных швейцарских компаний, в том числе и для транснациональных корпораций такие возможности слежки за сотрудниками выглядят более чем привлекательно. Таково мнение Антуанетт Вайбель (Antoinette Weibel), руководителя реализуемого в Университете Санкт-Галлена проектаВнешняя ссылка по изучению инструментов и способов сбора и анализа «больших объемов данных» на производстве.

Уже имеющиеся результаты показывают, например, что среди опрошенных в рамках этого пока неопубликованного исследования 160-ти швейцарских компаний 21% фирм активно использует методики, опирающиеся на анализ «больших данных», при подборе и найме сотрудников, 61% компаний применяют их для решения вопросов, связанных с управлением людскими ресурсами, включая перевод сотрудников на новые места работы, 38% компаний используют их для повышения эргономики рабочих мест, 37% — для повышения степени эффективности работы компании в целом и 18% для обеспечения соответствия компании действующим нормативным требованиям, как внутренним, так и внешним (требования регулятора).

В США, например, контроль использования сотрудниками электронной почты, интернет- или телефонной связи практикуется примерно 80-тью процентами компаний. Для сравнения: в 1997 году этот показатель составлял 35%. Почему такая разница со Швейцарией? «Отчасти это связано с тем, что швейцарское трудовое законодательство и законы о защите информации носят более строгий характер», — объясняет А. Вайбель. «Компании, скорее, предпочтут тестировать новые технологии на рынках других, более в этом смысле либеральных стран, таких как США, где работодателям позволено гораздо больше».

Два основных правила

Дэвид Вазелла (David Vasella), юрисконсульт, специализирующийся в сфере защиты информации в цюрихской адвокатской конторе Walder Wyss, уточнил в интервью swissinfo.ch, что в Швейцарии действует два основных общих правила регулирования порядка сбора и использования персональных данных.

«Во-первых, собирать и обрабатывать личные данные можно только в случае полной прозрачности процесса. Компании должны информировать людей о характере собираемой о них информации. Во-вторых, здесь нельзя собирать данные, в которых нет прямой и объективной необходимости. Сбор данных должен быть обусловлен закономерным интересом, а не желанием сделать это так, на всякий случай, пусть лежит, пригодится».

(Kai Reusser / swissinfo.ch)

На практике это означает, что работодатели могут контролировать сотрудников, исходя из соображений эффективности работы компании или предприятия, но такой мониторинг не может осуществляться на постоянной основе, кроме того, он строго запрещен в помещениях приватного характера, таких как комнаты отдыха или санузлы. Работодатели не обязаны информировать сотрудников о предстоящем проведении мониторинга только если кто-либо из наблюдаемых подозревается в преступном умысле или деянии (например, если в офисе участились кражи, и нужно выяснить, кто вор).

Прецедентное решение В 2017 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял важное прецедентное, защитив право на личную жизнь инженера из РумынииВнешняя ссылка, уволенного за использование рабочего аккаунта Yahoo Messenger для обмена письмами личного содержания со своей невестой. В решении суда говорится, что распоряжения работодателя «не могут сводить к нулю частную социальную жизнь. Право на уважение частной жизни и тайны переписки работают всегда, хотя в определенном смысле они и могут быть несколько ограничены». Конец инфобокса

По словам А. Вайбель, в Швейцарии сбор данных о сотрудниках осуществляется только с целью обеспечения соблюдения действующих нормативных требований, например если речь идет о противодействии инсайдерству или сексуальным домогательствам. Лишь немногие компании занимаются экспериментами с применением сложных методов, включая интеллектуальный анализ текстовых данных, а также применение искусственного интеллекта с целью определения эмоционального состояния человека или степени его удовлетворенности своей работой.

Сомнительные отговорки, прозрачные границы

В общем и целом Швейцария располагает куда более широким спектром средств правовой защиты конфиденциальности и неприкосновенности частной жизни, нежели многие другие неевропейские страны. Тем не менее, компании и здесь могут, указывая на свои «законные интересы», порой безнаказанно вести тотальный мониторинг поведения сотрудников. Как говорит Д. Вазелла говорит, что «сама концепция «законных интересов» и их обеспечения носит расплывчатый характер, многое все ещё остается неясным, и это с учетом того, что в современном мире границы между частной и профессиональной сферами жизни становятся все более прозрачными и зыбкими.

Поэтому совершенно не случайным становится рост числа компаний, разрешающих использование личных гаджетов и устройств сотрудников на рабочем месте, в рабочее время, или же закрывающих глаза на использование рабочих телефонов и иных коммуникационных средств для личного общения. Сами работники ведь тоже могут порой уже за полночь отвечать на рабочие звонки и письма электронной почты, благо современные средства коммуникации позволяют это сделать вроде бы с минимальными затратами времени. С другой стороны, это ведет к тому, что в распоряжении работодателя оказывается все больше информации о сотруднике.

«Речь идет даже не столько о том, какую информацию собирают шефы о работниках. Важно, каким образом осуществляется этот сбор, как проводится анализ собранных данных, и как потом поступают с полученными результатами», — уточняет Д. Вазелла. Ведь информация, полученная, например, с камер видеонаблюдения, из социальных сетей или посредством имплантированных устройств радиочастотной идентификации, может быть использована не по назначению, например, для дискриминации сотрудников за их личные взгляды. Некоторые исследования также показывают, что ощущение постоянного контроля и наблюдения может причинять вред здоровью сотрудника.

Только в ответ на конкретный вопрос

Дагмар Фрезениус (Dagmar Fresenius), руководитель сектора кадровой аналитики отдала кадров крупнейшей в Швейцарии телекоммуникационной компании Swisscom, говорит, что согласно действующим регламентам сотрудники ее отдела могут начать процесс анализа данных сотрудников только если возникает конкретный вопрос, касающийся деятельности компании.

«Например, мы хотим узнать, как мы могли бы повысить эффективность продаж, какие меры следует предпринять в отношении сотрудников, которые систематически отсутствуют на рабочем месте без уважительной причины, или почему люди увольняются из компании? И тогда мы начинаем собирать соответствующую информацию. А вот „поисковой аналитикой“ мы не занимаемся, то есть мы не собираем „широкой сетью“ все имеющиеся данные, чтобы только потом посмотреть, что нам это даст и зачем всё это нам надо».

По словам Д. Фрезениус, её компания также тратит время на оценку гипотез, «взятых с потолка». «Можно, конечно, выдвинуть предположение, что женщины-продавцы лучше, чем мужчины справляются со своими обязанностями», — говорит она. «Но ведь руководство не может превратить мужчин в женщин или набрать исключительно женщин-продавцов. Это было бы дискриминацией. Следовательно, причин и оснований для сбора прицельно гендерных данных у нас нет».

88% не против

Изабель Эберт (Isabel Ebert), одна из авторов исследования, проводимого в Университете Санкт-Галлена, говорит, что работодатели, принимая решение о том, где для них проходит граница вмешательства в жизнь своих сотрудников, руководствуются порой не законами и регламентами, но собственным чувством этики и нормами неписанного права. Дэвид Вазелла с ней согласен. «Компании должны использовать более комплексный подход к данной сфере, они должны думать прежде всего о том, как сотрудники воспринимают позицию компании по отношению к ним. Потому что что-то может быть допустимо с правовой точки зрения, но неприемлемо в социальном плане».

Д. Фрезениус считает, что информационный мониторинг не есть изначально инкарнация абсолютного зла, он может приносить и пользу, просто сотрудники должны быть вовремя и всеобъемлюще проинформированы. Интересно, что опрос, проведенный консалтинговой компанией AccentureВнешняя ссылка в 2018 году, выявил, что 88% работающего населения Швейцарии не имеют ничего против сбора данных о них и об их профессиональной деятельности, но только если это реально способствует повышению эффективности их работы, вносит вклад в подъём их благосостояния или приносит им иные личные выгоды (общемировой средний показатель составил 89%).

Однако человек — это не машина. Иногда ему может просто интуитивно что-то не нравится из того, что объективно работает даже ему на пользу. Например, когда четыре года назад концерн Swisscom запустил пилотный проект Smart Data с вполне вроде бы благородной целью выяснить, какие виды трудовой деятельности ведут к повышению стрессовой нагрузки, выяснилось, что около половины сотрудников, которых попросили принять участие в этом проекте, ответили отказом. Это не удивило Д. Фрезениус, учитывая, что от участников опроса потребовали предоставить номера своих мобильных телефонов и адреса электронной почты.

Фактор доверия

В Швейцарии в целом сотрудники компаний и предприятий вполне доверяют своим работодателям. По этому показателю эта страна неизменно занимает лидирующие позиции во всех мировых рейтингах. Но бдительность все равно утрачивать не следует. Как говорит Паоло Аттивиссимо (Paolo Attivissimo), итальянский журналист, писатель и переводчик, ведущий радиопрограммы Il disinformaticoВнешняя ссылка на италоязычном швейцарском радиоканале RSI Rete Tre, такое доверие вполне может привести к появлению у глав компаний искушения начать немного более вольно использовать в своих целях новейшие возможности информационного мониторинга.

«Люди тут всё ещё верят, что их руководство относится к ним с уважением. Новые технологии, возможно, кажутся в Швейцарии более приемлемыми, поскольку граждане считают, что уж наш-то работодатель точно отвечает за все свои слова и поступки. В других странах вы, возможно, столкнетесь с более скептическим отношением. И если однажды доверие будет подорвано, то это станет просто моральным шоком для швейцарцев, не говоря уже о том, что постоянное наблюдение за сотрудниками может снизить моральный дух и создать в компании атмосферу подозрений и слежки».

В 2019 году очередное исследование Edelman Global Trust ВarometerВнешняя ссылка показало, что работодатели во всем мире пользуются большим довериемВнешняя ссылка людей, нежели любая другая организация или учреждение. ДоверяютВнешняя ссылка «своему работодателю» около 75% опрошенных, тогда как аналогичный показатель доверия к неправительственным организациям составил 57%. Доверяют бизнесу 56% респондентов и верят СМИ — только 47%. По словам Д. Фрезениус ключевыми факторами в этой сфере являются прозрачность в отношениях сотрудников и работодателей, а также тесный контакт с профсоюзами. Многое, по мнению А. Вайбель, будет зависеть от развития законодательства и от того, как отдельные компании (отделы кадров) будут на практике реализовывать имеющиеся у них формальные и менее формальные возможности. «И, конечно же, не все компании будут поступать так, как следовало бы», — резюмирует она.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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