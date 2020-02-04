



Ерофеев логотип с надписью точка зрения Виктор Ерофеев

Барометр прогресса, который выпустил известный швейцарский банк Credit Suisse в январе 2020 года, проведя репрезентативный опрос 1000 человек в 16 странах, в том числе и в России, вызвал у меня желание прояснить свое собственное отношение к прогрессу.

На это есть по крайней мере две причины. Первая заключается в том, что Барометр прогресса показал в основном отрицательную зависимость между уровнем жизни в стране и желанием прогресса у ее населения. Используя шкалу от −100 до +100, швейцарский банк обнаружил, что самую большую мечту о прогрессе лелеют бразильцы (+33). Китайцы, идущие следом, тоже не прочь выступить прогрессивными жителями планеты. А вот американцы и австралийцы оказались довольно равнодушными к прогрессу, их показатель — около нуля.

Как ни странно, Россия тоже не выразила особый интерес к прогрессу, набрав только +5 очков. Казалось бы, что общего между Америкой, например, и Россией с точки зрения жизненного комфорта?

Но прохладное отношение к прогрессу у американцев и у русских имеет, как мне кажется, разные основания. Хотя Швейцария еще более скептически смотрит в будущее (-4), Америка и страна альпийских лугов думают примерно одинаково: прогресс ассоциируется с неуверенностью в сохранении позитивных ценностей и развитием негативных явлений. Среди них, к примеру, рост дезинформации, обилие фейковых новостей, поляризация политической жизни.

Путинская Россия, со своей стороны, не то, что боится прогресса, а скорее парадоксальным образом отрицает его прогрессивность. Она все больше смотрит с ностальгией в прошлое. Ее увлекают имперские времена, но еще больше она верит в социальную стабильность брежневского периода. Советские мечты — это, конечно, порождение симулякра, то есть реальности, которой не было, все плохое забыто или не определено, а собственная молодость — это главная опора прошлой жизни. Все это вместе взятое тем более любопытно, что в Советском Союзе прогресс был ключевым понятием, с его именем ассоциировалось само будущее, а многие изобретения и предметы, имеющие к этому отношение, сами по себе назывались гордым именем Прогресс (от космического корабля до моющего средства).

Опрос Швейцарцы критически относятся к прогрессу и боятся будущего Швейцарцы действительно с опаской смотрят в завтрашний день — об этом говорят данные последнего глобального сравнительного исследования. Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и агентство Keystone-SDA

О социальном прогрессе в России мечтали еще до революции все недовольные царизмом социальные слои. Прогрессивный в то время означал революционный. А вот в советские времена мир вообще был разделен на прогрессивную общественность и на реакционную буржуазию Запада. Строго говоря, Советский Союз играл по-своему со словом прогресс. Он отсылал этим понятием своих жителей к счастливому будущему и не давал их застаиваться в печальных буднях настоящего, где не было ни свободы, ни колбасы. Иными словами, прогресс был словом близким словарю Оруэлла.

Меня самого в будущем беспокоят две вещи. Ну, это то, что все мы не молодеем, и я в том числе. Понятно, что будущее ведет в старость, а это, конечно, разгром, даже если ты окажешься жить в стране с прекрасной медициной, как Швейцария.

Во-вторых, политический аспект. В либеральных кругах России сейчас много пишут о сворачивании демократии и обнажении авторитарных процессов, так что прогресс в этом плане может привести страну, по крайней мере, на некоторое время к еще большей изоляции, отрыву от европейской цивилизации.

Те пожелания к будущему, которые есть у швейцарцев, судя по Барометру прогресса, вряд ли особенно волнуют население России. Швейцарцы хотят равенства полов, развития подземных транспортных коммуникаций. В России, конечно, гораздо сложнее говорить о общенациональных желаниях. Кремлевские элиты хотят одного, народ зачастую совсем другого. Правда, народ охотно готов гордиться страной, если он находит для этого повод. Это показала история с Крымом, которая во многом объединила власть и народ, что было, конечно, для России историческим прогрессом, а для остального мира нарушением международного права. Но крымская эйфория прошла, и если брать представление о прогрессе еще дореволюционных времен, то народ в основном хочет, чтобы уровень жизни поднимался, чтобы зарплаты и пенсии росли — это нормальные требования для жителей всех стран, — впрочем, тут есть одна оговорка.

Будущем в России заведуют в Кремле, швейцарской демократии в России что-то не видно, и если терпение у народа окажется доминирующим его свойством, то все не останется на своих местах, а рванет назад, прогресс обернется регрессом. И только время будет стремительно лететь вперед, косить одних, рожать других и растить новые поколения.

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