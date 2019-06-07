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ИСТОРИЯ ИСКУССТВ Незаслуженно забытые швейцарские художницы: часть 5.

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Анни Майссер Фонцун (Anny Meisser Vonzun), «Отлив (Бретань)» (Ebbe Bretagne), 1975 год, акриловая живопись.

(Stiftung Leonard Meisser und Anny Vonzun, Bündner Kunstmuseum Chur)

Гендерный фактор в искусстве: что стоит на первом плане, качество картин или пол художника? Ясно одно: многие замечательные деятельницы швейцарского искусства 19 и 20 веков были забыты и совершенно незаслуженно. Мы хотим вспомнить их, а затем проанализировать, а как женщины в целом представлены в швейцарских музеях и картинных галереях.

Анни Майссер Фонцун (Anny Meisser Vonzun), 1910 – 1990

Конец цитаты

Художница и рисовальщица Анни Майссер ФонцунВнешняя ссылка большую часть своей творческой жизни провела в тени своего мужа, швейцарского художника Леонарда Майссера (Leonhard Meisser, 1902-1977). Она выросла в городе Санкт-Мориц, обучалась в училищах прикладного искусства (Kunstgewerbeschulen) в Базеле и Цюрихе. Впервые свои работы выставила в городе Кур в 1937 году. В центре ее живописи находились ландшафтные сюжеты, а также портреты детей и изображения интерьеров.

Анни Майссер Фонцун и Леонард Майссер (Leonhard Meisser) в их доме в городе Кур (Chur), кантон Граубюнден.

(zvg)

Всю свою жизнь она концентрировалась на фигуративной живописи, хотя ее истинной страстью были горные ландшафты. И тем не менее, она сама себе запретила переносить на холст живописные горные сюжеты, которых более чем хватало в её родном регионе Верхний Энгадин, просто потому, что в то время от женщины обращения к таким образам никто не ожидал. Кроме того, она не хотела становиться «домашним конкурентом» собственному мужу.

В середине 20 века фигуративная живопись была вытеснена из общественного сознания новыми модными веяниями, забытым оказалось и творчество Анни Майссер Фонцун. В 2010 году по случаю столетия со дня ее рождения в Швейцарии был опубликован альбом с репродукциями ее лучших картин.

Дата-журналистика Швейцарские музеи выставляют мало женского искусства

Швейцарские художественные музеи и галереи куда чаще и охотнее выставляют произведения искусства, созданные мужчинами, чем женщинами.

Данный материал является пятой и последней частью мини-серии заметок, играющих роль информационного вступления к большой публикации, запланированной на 7 июня 2019 года. В ней мы постаралась подробно рассмотреть вопрос о том, насколько всеобъемлюще и объективно представлены женщины в музеях Швейцарии.

Конец инфобокса


Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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