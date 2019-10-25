В начале не было ни прописанного бизнес-плана, ни денег на учреждение издательства.

(Русская Швейцария / SWI)

Издание о Швейцарии на русском языке «РШ» (до 2014 года «Русская Швейцария») в мае 2019 года отметило серьезный юбилей — своё пятнадцатилетие. Главный редактор журнала Марина Карлин рассказывает нам, зачем она все это время безвозмездно занимается выпуском популярного иллюстрированного русскоязычного журнала. Сразу укажем, что в настоящее время М. Карлин входит в состав Общественного наблюдательного совета портала SWI Swissinfo и что наш портал и проект «РШ» являются давними и хорошими партнёрами.

Швейцария — небольшая страна с очень небольшим внутренним рынком, что делает ситуацию, в которой приходится работать средствам массовой информации, очень непростой. При этом речь идет о СМИ, которые вещают и публикуют информацию на швейцарских национальных языках. Что уж говорить о СМИ на русском, с учетом того, что количество тех, кто живет в Швейцарии и способен читать на языке Толстого и Солженицына, не достигает даже 100 тыс.

По последним данным таковых здесь насчитывается в лучшем случае 60-70 тыс. человек. Способно ли какое-либо средство массовой информации, да еще традиционно выходящее на бумаге, вообще выжить? Журнал «Русская Швейцария» сделать это смог. Какой ценой удалось этого добиться? Об этом мы разговариваем с главным редактором журнала Мариной Карлин (г. Цюрих). В настоящее время М. Карлин входит в состав Общественного наблюдательного советаВнешняя ссылка портала SWI Swissinfo.

Swissinfo: Как на ваш взгляд, 15 лет для журнала, это много?

Марина Карлин: По образованию я физик, поэтому я все люблю сравнивать. 15 метров в высоту — это трехэтажный дом. 15 прорешённых задачников — это один семестр в университете на физфаке. 15 километров пути — это отличная воскресная прогулка. 15 часов — это часть отпускных сутки, в которых 9 часов отдано на сон. 15 лет — это почти взрослый человек: много знающий, думающий, понимающий.

15 лет для журнала — это в нашем случае: 163 номера, более 11 тысяч страниц, примерно 4 тысяч текстов, написанных примерно сотней авторов, тысячи фотографий, сотня графических иллюстраций, несколько сотен детских рисунков. Много ли это?

Так выглядел самый первый номер «Русской Швейцарии». 2004 год. (Русская Швейцария / SWI)

Swissinfo: Это довольно много. Вы физик, а вот я историк, и было бы интересно узнать, как Вы рассматриваете этот медийный проект в исторической перспективе? Ведь русскоязычные СМИ в Швейцарии тоже имеют свою историю, вспомним только известного князя Кропоткина и его медийные проекты здесь.

М.К.: Не будем скромничать — своей работой мы оставили заметный след в швейцарской истории, особенно на ее миграционных страницах. После распада «Русского общества» в Давосе, существовавшего с 1900 по 1920 годы и в этот период печатающих газеты «За рубежом» и «Давосский вестник», никаких русскоязычных газет или других периодических изданий, ориентировавшихся на интересы русскоязычной публики, в Конфедерации не выпускалось. И это более полувека!

И только после перестройки, когда двери из Страны Советов открылись и когда люди получили возможность жить и работать там, где хотят и могут, в Швейцарии зазвучала русская устная и печатная речь, причем не только на территории Посольства России в Берне или Генерального консульства в Женеве. А в 2000 году произошел настоящий взрыв: в один год появились сразу три «Русских Швейцарии»: я имею в виду книгу Михаила Шишкина, сайт с форумом на русском языке, а также запущенный Сергеем Сандером по идее Александра Песке проект выпуска русскоязычной газеты.

Swissinfo: С какого времени следует отсчитывать историю «РШ»?

М.К.: Могу сказать точно: первый номер газеты «Русская Швейцария» вышел в мае 2004 года. Но начинать нужно двумя месяцами раньше, а именно, 8-го марта того же года. Мы тогда сидели в самом таком пролетарском кафе Цюриха, прикидывали, как и что можно сделать в плане будущей газеты. Вот тогда я, разглядывая своих будущих коллег, и подумала, что дату этой встречи в кафе я не забуду никогда. Не забылась и сама встреча.

Помню, как будущий главный редактор (с 2004 по 2016 годы) Александр Песке весь вечер, держа в руках красный маркер, убедительно рассказывал о проекте и показывал варианты трёх дизайнерских предложений. Вариант юриста из Тамбова Валерия Бухнина понравился всем приглашенным больше всего. Выбор был сделан и он во многом круто изменил судьбу и самого Валерия, потом ставшего нашим арт-директором. Он пристально следит за красотой журнала и для обновления его внешнего вида, периодически делает «серьезные инъекции» своей креативности и прочих личных ресурсов. Он же отвечает и за дизайн наших книг и не только наших, ведь сейчас при журнале действует еще и издательство.

Марина Карлин ведёт юбилейные чтения журнала «Русская Швейцария», 5 сентября 2019 года, г. Цюрих. Фото Люция Кёниг / Lioutsia Koenig. (Lucy-koenig-photography)

Swissinfo: А сколько среди приглашенных на ту историческую встречу в Цюрихе было профессиональных журналистов?

М.К.: В инициативной группе, поддержавшей 15 лет назад идею выпуска русскоязычной газеты в швейцарии, не было ни одного человека с действительно значительным опытом журналистской или издательской работы. У них не было ни прописанного бизнес-плана, ни денег на учреждение издательства. Но в Швейцарии принято верить на слово, и тогдашняя наша типография согласилась печатать русскую газету в долг. Представляете?

А потом началась рутина. Нужно было искать рекламодателей — а это было непросто. Нужно было искать деньги. Швейцарцы в беседах с нами удивленно показывали руками в сторону богатых русских, мол, их у нас в стране много, какие тогда у вас вопросы к нам? Однако русскоязычные экспаты, теоретически способные поддержать издание на русском языке, занимались тогда собой и своим развитием. Но желание издавать русскоязычную газету в нас все равно крепло. И мы просто начали.

Swissinfo: Швейцария — небольшая страна с очень небольшим внутренним рынком, что делает ситуацию, в которой приходится работать средствам массовой информации, тем более русскоязычным, очень непростой. Как у вас с финансированием сейчас?

М.К.: Финансирование — основной вопрос и сегодня. Последние несколько лет нас поддерживает удивительный человек, любящий Россию, шведский ученый и бизнесмен, почетный консул Российской Федерации в ЛозаннеВнешняя ссылка Фредерик Паулсен. Но ничего бы не вышло у нас без самого главного, без той инициативной группы, на базе которой сложился не просто коллектив единомышленников, но маленький космос открытых, инициативных и интересных людей, своеобразный клуб «русско-швейцарцев».

В него можно войти, но уже практически невозможно выйти. При всей внешней массовости русского присутствия в Швейцарии найти второй такой пласт неравнодушных к своему русскоязычному бытию людей в этой небольшой стране просто невозможно.

На юбилейных чтениях журнала «Русская Швейцария», 5 сентября 2019 года, г. Цюрих. Фото Люция Кёниг / Lioutsia Koenig.

(Lucy-koenig-photography)

Swissinfo: Кто может писать тексты для Вашего журнала?

М.К.: Стать автором нашего издания может любой, кто умеет изложить свою мысль в нескольких предложениях. Главный критерий при подборке материалов нашего журнала — интересность и полезность для русскоязычного жителя Швейцарии. Но как мы должны подавать материал? Извечный вопрос журналистики. С каких позиций: авторских, эмоциональных, или сухих, формальных?

Изучая портрет нашего читателя, а с ним и «групповой портрет» присутствия соотечественников в Конфедерации, мы пришли к выводу, что народ-то русскоязычный в Швейцарии образованный, и достаточно хорошо. Значит, он сможет быстро освоиться в незнакомой среде и, следовательно, начнет быстро читать газеты на языках Швейцарии. Но найти в этих газетах можно далеко не все, да к тому же местные СМИ во многом пишут для подготовленного местного читателя с большим, накопленным с детства, бэкграундом.

Интуитивно мы понимали, что именно тут где-то и есть наша ниша, но в итоге, как говорил классик, наш опыт — это сын ошибок трудных. И мы стали писать о стране, которая нас удивляла и раздражала, интересовала и восхищала. Мы стали писать обо всем. Искренне. И на русском языке.

Swissinfo: Оглядываясь назад, что, с Вашей точки зрения, изменилось?

М.К.: Что изменилось за 15 лет? Мы стали старше и умнее. И в общем-то, здоровее — альпийский воздух делает свое дело. Подросли собственные дети, изменились наши читатели. Газета перешла на следующую ступень развития и в 2005 году стала журналом. Знаний накопилось достаточно, журнальных страниц не хватало, мы начали издавать книги. Первая такая книга, о Цюрихе, вышла в 2006 году.

Общество и СМИ Российский миллиардер учредил в Швейцарии премию для журналистов Миллиардер из России Глеб Фетисов учредил в Швейцарии самую крупную в мире журналистскую премию с денежной составляющей в полмиллиона франков. Автор: Хервиг Хеллер (Herwig G. Höller), Беньямин фон Виль (Benjamin von Wyl), русскоязычная версия: Игорь Петров

Потом мы создали профессиональный сайт, поддерживающий журнал: «aboutswiss.ch — всё о Швейцарии на русском языкеВнешняя ссылка». У нас есть, разумеется, странички и в социальных сетях. Сейчас с нами сотрудничают юристы и психологи, банкиры и экономисты, театральные эксперты и художественные критики, филологи и переводчики. Команда обрела не только опыт, но и вполне профессиональные дипломы журналистов и фотографов. Все те, кто может позволить себе работать с нами, кому есть что сказать или показать — остаются с нами.

Как, например, Жюль Хунспергер (Jules Hunsperger), бывший теперь уже владелец цюрихского книжного магазина «ПинкРус», который в 2004 году первым среди «исконных» швейцарцев поверил в наш проект. Даже первый офис издательства «Русская Швейцария» некоторое время находился в его книжном магазине на улице Spiegelgasse, дом 18, в непосредственной близости от исторического адреса по той же улице, но дома номер 14, в котором более сто лет назад недолго жил «фюрер русской революции» Ленин с Крупской. Выйдя на пенсию, Жюль до сих пор поддерживает наш проект советом и делом.

Swissinfo: Ситуация на рынке СМИ Швейцарии становится все более драматичной. Социальные сети буквально на глазах «убивают» традиционные СМИ, всю почти рекламу съедают Фейсбук и Гугл, бумажные тиражи сокращаются. С каким чувством Вы смотрите в будущее?

М.К.: Понятно, что борьба между бумажными изданиями и интернетом усилится. Новые технологии заставят и нас тоже приспосабливаться к новой ситуации на рынке СМИ и искать нового читателя, не теряя нынешнего. Мы стараемся выпускать красивый и познавательный журнал, интересный для старого и малого, ежемесячно придумывая новые темы номера, выходя и за границы Швейцарии.

Но еще раз, мы умудряемся так долго существовать и выпускать 11 раз в году отличный журнал только потому, что проектом занимаются люди, с упорством и склонностью к саморазвитию, заложенными ещё в советской школе, готовые, кроме того, работать «за идею», и только потому, что это происходит в такой уникальной стране, как Швейцария. Учителя у нас были хорошими. А сегодня мы уже сами стали хорошими наставниками.

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