Этот контент был опубликован 4 октября 2018 г. 10:08 04.10.2018 - 10:08

Рашид Некказ (Rachid Nekkaz) заявил в Санкт-Галлене, что будет оплачивать штрафы за тех, кого остановят в общественном месте за ношение никаба.

(Keystone)

Бизнесмен и политический активист алжирского происхождения Рашид Некказ (Rachid Nekkaz) заявил в Санкт-Галлене, что будет оплачивать штрафы за тех, кого остановят в общественном месте за ношение никаба. Вчера он демонстративно вышел в центр города Санкт-Галлен в сопровождении женщины с закрытым лицом.

Поводом для акции стали итоги референдума 23 сентября 2018 года, в соответствии с которыми народ кантона Санкт-Галлен принял решение о запрете в кантоне любых форм одежды, скрывающих лицо. Остановившись у дверей здания городской мэрии, Рашид Некказ заявил, что любая женщина должна иметь право, опираясь на принципы свободы вероисповедания, носить по собственному желанию одежды, скрывающие лицо, и что власти должны уважать в равной степени и принятые законы, и свободу совести.

Как заявил он далее, в случае, если власти кантона Санкт-Галлен примут решение штрафовать тех, кого остановят на улице или в любом другом общественном месте в одежде, скрывающей лицо, то тогда он будет готов брать эти расходы на себя. В кантоне Тичино он уже, по его словам, оплатил четыре таких штрафа, в других городах Европы он заплатил уже более полутора тысяч таких штрафов. По его словам, он обратился к мэрии Санкт-Галлена с просьбой провести консультации, однако пока городские власти ответа ему не дали.

Федеральный референдум не ранее 2019 года

Напомним, что в кантоне Санкт-Галлен большинством в 67,0% на референдуме был одобрен закон, запрещающий ношение в общественном пространстве любых одежд, закрывающих лицо, будь то «униформа» футбольных хулиганов, радикальных, левых и правых, политических активистов или исламский никаб. В абсолютных цифрах за запрет отдали свои голоса 73 830 избирателей, против только 36 948 граждан.

Запрет на сокрытие лица остаётся актуальным вопросом и на федеральном уровне. Известный «Комитет города Эгеркинген» (Egerkinger Komitee), прославившийся своей инициативой относительно запрета строительства в Швейцарии новых минаретов, запустил недавно законодательную инициативу «Ja zum Verhüllungsverbot» («В пользу запрета скрывать лицо»).

Федеральный совет, правительство Швейцарии, считает, что такой запрет на федеральном уровне является явным «перегибом». Во-первых, он не имеет особого значения в реальной жизни, не говоря уже о том, что этот законопроект является грубым вмешательством в автономию кантонов. Тем не менее правительство готово в рамках своего менее радикального контрпредложения ужесточить некоторые правила.

В частности, кабинет может предписать в определённых случаях обязанность общаться, например, с представителями власти, только с открытым лицом. Кроме того, уголовно наказуемым могло бы стать принудительное ношение никаба вопреки воле самой женщины. По этой инициативе, равно как и по контрпредложению правительства народ Швейцарии проголосует не раньше 2019 года.

Прямое народоправство Велосипед в Конституции Швейцарии и запрет никаба Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и агентство Keystone-SDA Швейцарцы закрепили в федеральной конституции задачу развития веломобильности, а граждане кантона Санкт-Галлен запретили одежду, скрывающую лицо. Другие языки 1 немецкий (de) Velo – mit Volldampf in die schweizerische Verfassung



Подготовил: Игорь Петров, Keystone/SDA-ATS

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