Изображение человека, который убил в Женеве шестнадцать детей после того, как стал оборотнем.

(Zentralbibliothek Zürich)

В Швейцарии безумная охота на ведьм началась в западной ее части. И если о процессах над ведьмами информация есть, то о процессах над оборотнями – а на них охотились аж до 18-го века – известно гораздо меньше. Наш материал рассказывает о том, как такие преследования проходили в этой альпийской стране.

Западная Швейцария стала одним из тех центров охоты на ведьм в cредневековой Европе, где это явление началось очень рано. После судебных процессов над еретиками, например вальденсами, в регионе уже был накоплен опыт преследования инакомыслящих, который теперь использовался против других «поборников дьявола».

С 1430 года в Вале, в регионе вокруг Лозанны и Женевского озера, а также во Фрибуре и Базеле, как женщин, так и мужчин тащили в суд по обвинению в том, что они выступали против христианской церкви при помощи дьявола и колдовства. Но в протоколах, которые в те годы вели инквизиторы, можно разглядеть одну фигуру, которая вызвала у богословов и демонологов удивление и вопросы, – фигуру волка.

Верхом на волке

Сначала волк внезапно упоминается в нескольких процессах как животное, на котором верхом скачут ведьмы. Так, в 1433 году в Базеле была казнена женщина, осужденная из-за доноса ее соседа – в доносе говорилось, что она быстро пронеслась мимо него верхом на волке, пока сам мужчина прятался в кустах.

В то время образы ведьм был еще более расплывчатыми, чем сегодня: они летали еще не на метле, этом символе и атрибуте убирающей женщины, а на стуле, который использовали во время доения коров, смазанном жиром ребенка мужского пола, или на различных диких животных.

Однако ведьма верхом на волке – это было типичной особенностью альпийского региона, о чем свидетельствуют источники, собранные журналистом и специалистом по оборотням Эльмаром Лори (Elmar Lorey), который умер в этом году.



К тем же временам относится обвинение, многократно зафиксированное в регионе Альп, что ведьмы и колдуны не только скачут на волках, но и принимают их вид, чтобы задрать скот соседей или причинить другой вред.



Нынешние карнавальные перевоплощения в кантоне Вале: так называемые Tschäggätä.

(Dominic Steinmann / Keystone)

Часто такие обвинения касались в первую очередь тех, кто недавно приехал в город или деревню, обнищавших, а также тех, кто отстранялся от общества и жил уединенно. За счет борьбы с ними общество огнем и кровью очерчивало свои границы.

Особенно в Вале царили тогда условия, близкие к условиям гражданской войны. Здесь донос, в котором упоминался оборотень, служил поводом для устранения конкурентов. Так, в период с 1428 по 1431 год в Сьоне были казнены почти 200 человек.

Их недоброжелатели обвинили этих людей в том, что они являются частью дьявольской секты, планирующей построить собственное королевство. Одно из обвинений, по сообщениям хрониста Йоханнеса Фрюнда (Johannes Fründ), заключалось в том, что эти женщины и мужчины якобы могли перевоплощаться в диких волков и потом обратно получать человеческий облик – сам «Злой дух» научил их этому.

Народный оборотень

Представления о том, что люди могут превращаться в волков, появилось уже в Древнем мире. Но в мифологии того времени оборотня - человека, ставшего волком, - воспринимали наравне с другими несчастными, которые были превращены богами в птиц, свиней и быков.

Волк из суеверий, который во время судебных процессов над ведьмами в поздние Средние века пробирается в рассказы доносчиков и признания подсудимых, - это народный волк, пришедший из сурового мира гор, где он, с крестьянской точки зрения, - абсолютно бесполезное, вредное животное.

Суеверие распространилось быстро; считалось, что даже один волчий волосок может вызвать ужасные ссоры в семье, а его мясо считалось ядовитым. В диком Вале в начале пятнадцатого века банды молодых людей в масках животных приводили в ужас местное население – они не просто так называли себя оборотнями: волка считали пугающим животным.

Как богословы начали верить в оборотня

Хотя в Библии о «Волке» упоминается как о противнике, слово «оборотень» отсутствовало в церковной латыни. Потому что не нужно было придумывать слова для чего-то, что не могло существовать: заниматься перевоплощением или трансформацией живых существ считалось исключительно прерогативой Божией.

Первые сообщения об оборотнях из западной Швейцарии подробно обсуждались собранием епископов на церковном совете, который проходил в Базеле с 1431 года. В конце концов, наиболее криминологически значимым вопросом, интересовавшим их, был следующий: кого-то просто обманул дьявол – и тот почувствовал себя волком? Или же кто-то на самом деле сознательно превратил себя в волка под руководством сатаны?



Петер Штуббе был обвинен судом в том, что стал оборотнем и убил 13 человек. В 1589 году недалеко от Кельна его пытали, приговорили к смерти и казнили.

(Akg-images / British Library)

Некоторые богословы считали, что такие преобразования возможны: подобно тому, как Творец, как гончар, создавал кувшин, колдуны и ведьмы могут создать себе новое тело. Содержание, внутреннее «Я», оставалось прежним - и, следовательно, человек мог быть признан виновным.

В течение 15-го века была найдена золотая середина: хотя ни один человек не мог превратиться в волка, но он мог заключить договор с дьяволом, чтобы тот позволил ему предстать перед ним и другими людьми в волчьем обличье. Таким образом, предполагаемое превращение в оборотня из-за соглашения с дьяволом было признано колдовством.

Процессы в Швейцарии

«Молот ведьм», изданный в 1486 году в центральной Европе справочник по борьбе с колдовством, популяризировал эту идею по всей Европе. В Швейцарии тоже: с 16-го века процессы над оборотнями стали происходить все чаще. Так, в 1580 году в Женеве был казнен человек, который якобы при помощи «черной магии» превратился в волка, а затем убил 16 детей. В 1664 году в Люцерне один крестьянин признался, что трижды подмешивал веточку некоего растения в волшебное зелье - из этого возник волк, который задрал овец его соседа.

В обществе все больше распространялись знания о том, как распознать оборотня: сросшиеся брови у человека считались признаком ночных выходок, а среди животных оборотней опознавали по усеченному или отсутствующему хвосту.

Включение акта превращения человека в оборотня в инквизиторский список сделало его лишь одним из многих преступлений, связанных с колдовством. Из-за этого данное преступление теряло свой вес, и более важными для инквизиторов становились другие обвинения, например, в заклинаниях и колдовстве в сфере погоды, из-за которых жертвами были не только овцы, но и целые регионы считали себя таковыми.

Одной из последних известных казненных женщин-оборотней была Кристина Юнгтсо (Christina Jungtso), служанка из Сьона. Но сама охота на ведьм в Швейцарии прекратилась только через сто лет.







Перевод и подготовка: Надежда Капоне

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