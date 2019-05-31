Этот контент был опубликован 31 мая 2019 г. 7:00

Все они носят драгоценные одежды и ювелирные украшения, но никуда не выходят – останки святых наряжаются и выставляются в церквях. Причем эта роскошь на костях никого не шокирует.

В католических церквях по всей Швейцарии можно увидеть десятки тщательно украшенных скелетов христианских мучеников. Многие из них были более 400 лет назад привезены из Рима. Фотограф Кароль Албакес (Carole Alkabes) из кантона Во обнаружила эту традицию и сфотографировала ее участников. Из этого видео можно узнать, почему она это делает. (SRF/swissinfo.ch)

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