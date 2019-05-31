Навигация

Навигация по ссылкам

Основной функционал

Культура

Видео Зачем швейцарцы наряжают мощи святых?

Все они носят драгоценные одежды и ювелирные украшения, но никуда не выходят – останки святых наряжаются и выставляются в церквях. Причем эта роскошь на костях никого не шокирует.

В католических церквях по всей Швейцарии можно увидеть десятки тщательно украшенных скелетов христианских мучеников. Многие из них были более 400 лет назад привезены из Рима. Фотограф Кароль Албакес (Carole Alkabes) из кантона Во обнаружила эту традицию и сфотографировала ее участников. Из этого видео можно узнать, почему она это делает. (SRF/swissinfo.ch)

Ключевые слова

Neuer Inhalt

Horizontal Line

Teaser Instagram

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!=

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта