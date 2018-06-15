Этот контент был опубликован 15 июня 2018 г. 18:38 15.06.2018 - 18:38

Это история Махмуда Мала (Mahmoud Malas) и его семьи, бежавших от войны в Сирии и нашедших свой новый дом в городке Бе (Bex) кантон Во. Сейчас Махмуд работает кондитером в соседнем Монтрё (Джули Хант / Julie Hunt) swissinfo.ch.

В 2011 году мирное сопротивление режиму сирийского президента Асада переросло в широкомасштабную гражданскую войну. Махмуд Мала, его жена и трое детей жили в столице страны, Дамаске, где Махмуд работал кондитером. В ходе боевых действий погибли несколько его друзей и знакомых, его район оказался блокирован. Исчезли электричество, интернет, газ, подачу воды тоже резко ограничили, взлетели цены на продовольствие, закрылись школы. В 2013 году семья решила оставить Сирию.

Направляясь сначала в Швецию, они выбрали маршрут через Ливан и Египет. На утлом корабле, забитом под завязку беженцами, семья Махмуда пересекла Средиземное море. Переезд длился девять дней. По прибытии на Сицилию они продолжили свой путь на север, но на швейцарско-итальянской границе их остановили, задержали и отправили в Центр размещения беженцев в городке Бе в западной Швейцарии, где им потом предоставили небольшую квартирку.

Запрос Махмуда на предоставление статуса беженца был отклонён, но власти посчитали, что отправлять его семью обратно в Сирию нельзя по причине катастрофической военно-политической ситуации. Вместо этого им предоставили вид на жительство категории «F», то есть статус «временно принятых». Махмуд отчаянно пытался найти работу. Вместе со своей женой Ханой Кауарди он организовывал вечеринки, продавая местным жителям свою особую выпечку.

Его работа была отмечена тунисским бизнесменом, который давно уже собирался открыть ресторан ближневосточной кухни в Монтрё. В итоге он нанял Махмуда на работу в качестве кондитера. Сейчас Махмуд и Ханна работают неполный рабочий день в кафе «Дамаск», где с ними и встретились журналисты портала swissinfo.ch.

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