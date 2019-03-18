Этот контент был опубликован 18 марта 2019 г. 12:31

Немецкий музыковед и специалист в области масс-медиа Михаэль Харенберг из бернского Колледжа прикладных искусств (Hochschule der Künste in Bern — HKB) попытался выяснить вместе со своими учениками и одним производителем сыра из бернской глубинки, может ли швейцарский сыр стать (ещё) лучше, если его обработать звуками музыки?

В Швейцарию Михаэль Харенберг (Michael Harenberg) попал в начале 2000-х годов, а сегодня он профессор Колледжа прикладных искусств (Hochschule der Künste — HKB) в Берне, один из руководителей кафедры музыковедения и средств массовой коммуникации.

В рамках проекта «HKB geht an LandВнешняя ссылка» («Колледж прикладных искусств идёт в народ») он обратил внимание на крупного регионального торговца сыром и молочными продуктами Беата Вампфлера (Beat Wampfler) из города Бургдорф (Burgdorf), кантон Берн.

И именно он и предложил студентам-музыкантам реализовать совместный проект и посмотреть, что получится с вызревающим сыром, если подвергнуть его воздействию звуков музыки, например, обработать классической композицией Stairway To HeavenВнешняя ссылка группы Led Zeppelin.

Михаэль Харенберг интересовался музыкой с самого детства, учился играть на фортепиано и органе, занимался экспериментами с электронной музыкой. Изучал в немецком городе Гисен (Giessen) музыкальную теорию, продолжил образование в Дармштадте (Darmstadt) изучением основ музыкальной композиции и в Базеле, где он овладел базовыми знаниями в области СМИ и теории коммуникации.

Проект «Колледж прикладных искусств идёт в народ» В рамках совершенствования своих общественных связей и понимая всю степень социальной ответственности, которая ложится, особенно в наши дни, на плечи академической науки и образовательных учреждений, бернский Колледж прикладных искусств (Hochschule der Künste Bern — HKB) обратился к примерно 350 общинам и муниципалитетам кантона с предложением принять участие в совместных проектах. Цель состоит в том, чтобы «покинуть академическую башню из слоновой кости и дать учащимся и профессорско-преподавательскому составу возможность иначе взглянуть на свою работу и учёбу, с нового ракурса и в новых условиях», — говорит руководитель проекта Кристиан Паули (Christian Pauli). В это воскресенье читайте подробный репортаж об этом необычном проекте. Конец инфобокса

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