Этот контент был опубликован 17 сентября 2019 г. 13:26

Главный вокзал Цюриха — один из крупнейших транспортных узлов Швейцарии и Европы. Каждый день он обслуживает по 400 тыс. пассажиров, а в ближайшие 30 лет это число перевалит за отметку в полмиллиона (SRF/swissinfo.ch).

Главный вокзал Цюриха. Каждый день сюда прибывают и отсюда отправляются примерно 2 200 поездов, что делает этот транспортный узел одним из самых оживленных в мире. Расписание здесь должно соблюдаться буквально с точностью до секунды, иначе вокзал не мог бы обслуживать почти 400 тыс. пассажиров в день.

Предполагается, что в следующие 30 лет число пассажиров, обсуживаемых вокзалом, перевалит за отметку в полмиллиона человек в день. А между тем от его бесперебойной работы зависит транспортная ситуация во всей Швейцарии в целом. Подготовил и озвучил: Игорь Петров.

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