Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 8:45 19.06.2018 - 08:45

Во время Чемпионата мира по футболу фанаты гордо машут разноцветными флагами, да и обычные граждане с удовольствием говорят о своей национальной принадлежности. Не стала исключением и Швейцария.

Швейцарцы — нация особенная. Она опирается не на «кровь и почву», а на народный либерализм, федерализм, идеалы кантональной и общинной автономии, прямую демократию, право на ношение оружия и на частную собственность. Традиционный европейский национализм — это не про Швейцарию.

И тем не менее, после того, как Цубер сравнял счёт в матче с бразильцами, мало кто из швейцарцев был способен проявлять сдержанность и вспоминать о нейтралитете. Кстати, значит ли нейтралитет, что у Швейцарии нет своего мнения насчет всего того, что совершается в мире? Нет, конечно, и здесь об этом подробнее.

Журналистка портала SWI swissinfo.ch Нора Хессе прошлась по Берну и устроила небольшой уличный опрос. Какие Ваши черты вы считаете типично швейцарскими, а какие — нет? Пунктуальность и надёжность были названы почти всеми. В остальном, как говорится, мнения разделились...

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