Этот контент был опубликован 15 июня 2018 г. 11:00 15.06.2018 - 11:00

Эпоха глобализации означает, что каждый связан с каждым. Швейцария принадлежит к числу лидеров глобализации. (Keystone)

Эпоха глобализации означает, что каждый связан с каждым. Швейцария принадлежит к числу лидеров глобализации. Депутат Национального совета, большой палаты швейцарского федерального парламента, от партии либералов (FDP) Криста Марквальдер (Christa Markwalder) является председателем «Швейцарского общества внешней политики» (Schweizerische Gesellschaft für Aussenpolitik — SGAВнешняя ссылка).

Криста Марквальдер выступает за активную внешнюю политику, ведь «для нашей страны такая политика имеет центральное значение». В этом году SGA отмечает свой 50-летний юбилей.

swissinfo.ch: Каковы сегодня основные внешнеполитические вызовы, с которыми сталкивается Швейцария?

Криста Марквальдер (Christa Markwalder): Мир находится сейчас на переломе. Последние десятилетия, прежде всего в странах бывшего Восточного блока, проходили процессы активной демократизации, но сегодня там мы наблюдаем появление и укрепление авторитарных тенденций. США переживают период довольно сумбурного, чтобы не сказать хаотического, президентства Дональда Трампа. В конфликты и войны сегодня все активнее вмешиваются негосударственные актёры, активно ведутся так называемые «войны заместителей».

swissinfo.ch: Иными словами, основная задача Швейцарии состоит в том, чтобы как-то найти, а потом позиционировать себя в мире, отличающемся все меньшей степенью предсказуемости?

К.М.: Совершенно верно. Швейцария, например, может приносить пользу, предлагая Женеву в качестве платформы диалога конфликтующих сторон. Однако Швейцария выступает не только в качестве спонсора глобальных миротворческих усилий, но и как страна, вносящая вклад в поддержание международного благосостояния: напомню, что швейцарские компании входят в число крупнейших зарубежных инвесторов, создавая в иностранных государствах новые рабочие места на локальном уровне. Кроме того, мы проделали немалую работу, продвигая за рубежом нашу дуальную модель профессионального образования молодёжи. На наших глазах она становится самым настоящим экспортным шлягером из Швейцарии.

swissinfo.ch: Испокон веков Швейцария исходила из того, что лучшая внешняя политика — это не иметь вообще никакой внешней политики.

К.М.: Этот тезис существует, но он не соответствовал действительности в прошлом, искажает он ее и сейчас. Швейцария является одной из наиболее глобализированных стран мира. По этой причине активная внешняя политика имеет для нее центральное значение.

swissinfo.ch: Политику делают, как известно, политики, а вот как раз таких «асов дипломатии» в Швейцарии еще надо поискать, дело это, порой, более чем сложное.

К.M.: Такая ситуация отражает глубинные внутренние особенности (механизмов и условий формирования швейцарского внешнеполитического курса). Внешняя политика является суммой всех присутствующих в обществе тенденций и мнений, так что «на выходе» мы невольно получаем политику по характеру своему куда более абстрактную, чем обычно. Политический деятель, который углублённо занимается внешней политикой, в глазах швейцарских избирателей все еще выглядит человеком, делающим «не пойми, что», в отличие от тех, кто, скажем, решает вопросы развития системы образования, защиты окружающей среды или совершенствования транспортной инфраструктуры.

swissinfo.ch: А насколько простые швейцарцы вообще интересуются вопросами внешней политики?

К.М.: Интересуются, и еще как. Они прекрасно, кстати, информированы (о последних событиях и тенденциях на международной арене), ведь благодаря нашей системе прямой демократии граждане, имеющие избирательное право, регулярно голосуют на референдумах по различным вопросам, имеющим отношение к внешней политике. А перед голосованием, они, разумеется, внимательно разбираются с этими проблемами.

swissinfo.ch: Таким образом, в Швейцарии последнее решающее слово по внешнеполитическим вопросам всегда имеет народ. Именно поэтому новая «магическая формула», озвученная недавно министром иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассисом (Ignazio Cassis), звучит следующим образом: «Внешняя политика — это всегда также и внутренняя политика».

К. М.: Совершенно верно. С одной стороны, внутриполитические вопросы все чаще имеют непосредственное отношение к политике внешней. Можно привести в пример реформу порядка налогообложения иностранных холдинговых компаний, отклонённую на референдуме в 2017 году, или же новый вариантВнешняя ссылка этой реформы, который делает ставку на льготное налогообложение прибыли, полученной за счёт реализации изобретений, запатентованных в Швейцарии (подробности здесьВнешняя ссылка).

Речь идёт здесь не просто о каком-то внутриполитическом проекте, эта реформа напрямую завязана на международные и европейские тенденции в области налогообложения. С другой стороны, успешное достижение внешнеполитических целей невозможно без поддержки граждан. Укрепление позиций Швейцарии в качестве мирового финансового и экономического центра, успехи на поприще внешней политики в целом и в сфере внешнеэкономической политики в частности — все это возможно будет реализовать только в случае, если граждане, приходя на референдум, будут отвергать все внешнеполитические законодательные инициативы, ведущие Швейцарию в сторону изоляции.

swissinfo.ch: Но не рискуем ли мы таким образом превратить внешнюю политику всего лишь в «отрасль» политики внутренней?

К. М.: В сегодняшнем глобализированном мире уже просто невозможно жёстко разделять внешнюю и внутреннюю политику, такое разделение было бы искусственным.

Депутат Национального совета, большой палаты швейцарского федерального парламента, от партии либералов (FDP) Криста Марквальдер (Christa Markwalder) выступает за активную внешнюю политику Швейцарии. Для Конфедерации такая политика «имеет центральное значение». (Keystone)

swissinfo.ch: Давайте еще поговорим о глобализации. Самой сильной стороной швейцарской внешней политики считаются ее плотные международные связи и контакты.

К.M.: Швейцария, в самом деле, располагает хорошо развитой сетью международных контактов. Это подтверждают и цифры. Каждый день границу Швейцарии пересекают товары и услуги на общую сумму около миллиарда франков. Кроме того, в Швейцарии наблюдается самая высокая плотность зарегистрированных штаб-квартир транснациональных корпораций на душу населения. Швейцария является также активным участником структур многосторонней дипломатии. Так, недавно я побывала с парламентской делегацией в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, где мы обсудили со швейцарскими представителями приоритеты, опираясь на которые Швейцария будет работать рамках очередной Генеральной Ассамблеи ООН.

swissinfo.ch: Есть ли у швейцарской внешней политики и другие сильные стороны?



«Нейтралитет — это активный вклад в миротворческие процессы, это продвижение идеи защиты фундаментальных прав и свобод человека.» Конец цитаты

К.M.: К таким сторонам, безусловно, принадлежит нейтралитет в актуальном толковании этого понятия. Нейтралитет не приравнивается более к абсолютной пассивности. Сейчас мы понимаем его в качестве активного вклада в посреднические и миротворческие процессы, а также как продвижение идеи защиты фундаментальных прав и свобод человека.

Поэтому-то в Швейцарии сейчас многие видят авторитетную страну-посредницу. И это обстоятельство является еще одним доказательством и объяснением прекрасной репутации, которой обладает Конфедерация в глазах мирового сообщества. Не в последнюю очередь это происходит и потому, что Швейцария не относится к числу бывших колониальных держав, она не участвовала в мировых войнах, она не ведёт агрессивной внешней политики и не преследует никаких скрытых внешнеполитических целей.

swissinfo.ch: Что касается отношений Швейцарии с ЕС: со стороны может сложиться впечатление, что Берну не хватает на европейском направлении скоординированной внешнеполитической стратегии. Каково Ваше мнение?

К.M.: Швейцарская внешняя политика имеет солидную конституционно-правовуюВнешняя ссылка основу. В основе этой политики находятся наши ценности и наша солидарность с людьми в развивающихся странах. Существует и Стратегия внешней политикиВнешняя ссылка Швейцарии на период с 2016 по 2019 гг., которую разработал предшественник Игнацио Кассиса на посту министра иностранных дел Дидье Буркхальтер. Что же касается отношений Швейцарии с ЕС, то тут я хочу отметить, что наша стратегия на этом направлении постоянно адаптируется в соответствии с актуальным развитием ситуации. При этом мы нацеливаемся не на желаемое, а на то, что можно реально достичь.

swissinfo.ch: Швейцарское общество внешней политики (SGA) отмечает свой 50-летний юбилей. Вы приступаете к работе в качестве его руководителя. Какой должна быть в идеале внешняя политика, отстаивать которую Вы бы были готовы, в том числе и в качестве парламентария?

К.M.: По моему мнению, Швейцария должна защищать и продвигать свои ценности как внутри страны, так и за рубежом. Она должна активно участвовать (во внешнеполитических процессах и в работе соответствующих структур), понимать и отстаивать свои права, не упуская выгодных шансов. Швейцария должна вести себя уверенно, привнося на дипломатический паркет характерный для нее гельветический шарм. У нас немало сильных сторон и положительных качеств. И мы не должны их скрывать. Ведя переговоры, следует не начинать их с компромисса, компромисс должен быть в идеале их итогом.

Парламентский визит Криста Марквальдер: Швейцария вдвое увеличит помощь Украине Автор: Людмила Клот Председатель Национального совета Швейцарии Криста Марквальдер совершает официальную поездку по Грузии, Украине и Молдавии.

Швейцарское общество внешней политики и Криста Марквальдер Криста Марквальдер — депутатВнешняя ссылка швейцарского парламента с 2003 года от Либеральной партии (FDP.Die LiberalenВнешняя ссылка). Работает в Парламентском Комитете по международным делам (APKВнешняя ссылка), в 2010-2011 годы она этот комитет возглавляла. К. Марквальдер выступает за углубление и развитие двусторонних отношений с зарубежными странами и за более полное использование потенциала парламентской дипломатии, включая регулярные контакты, например, с Конгрессом США, с парламентами Великобритании и Украины. В сезон 2015-2016 гг. 42-летняя К. Марквальдер занимала должность председателя Национального совета, большой палаты парламента. С 2006 по 2014 год председательствовала в объединении «Новое швейцарское европейское движение» (NebsВнешняя ссылка), которое поддерживает и продвигает идею членства Швейцарии в ЕС. В 2018 году Швейцарское общество внешней политики отмечает своё 50-летие. С самого начала, с момента своего создания в 1968 году, как указано на его странице в интернете, общество последовательно «выступает за открытую Швейцарию». Эта непартийная и некоммерческая организация стремится повысить интерес к швейцарской внешней политике среди граждан Конфедерации и сделать ее максимально понятной для самых широких слоёв населения. SGA регулярно организует мероприятия, посвящённые актуальным внешнеполитическим темам. Конец инфобокса



Перевод на русский и адаптация: Людмила Клот.

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