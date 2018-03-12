Этот контент был опубликован 12 марта 2018 г. 7:45 12.03.2018 - 07:45

«Часовая башня» («ZytgloggeВнешняя ссылка») принадлежит к числу основных достопримечательностей Берна. Богато украшенные астрономические часы служат городу с 1530 года, но даже швейцарские часы с их замысловатыми деталями и фигурами иногда требуют ремонта. Поэтому недавно механизм часов был аккуратно демонтирован с целью ремонта, ухода и реставрации. Старинные часы еще идут? Уже нет, но скоро!

Толпа туристов, стоящих на мощеной улице и, задрав голову, наблюдающих за хороводом механических фигурок: для исторического центра Берна эта картинка, ставшая уже привычной и никого не удивляющей. «Часовая башня» («Zytglogge») – это настоящая «изюминка» старого города, объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, и один из его символов.

Сами часы состоят из движущего механизма, двух механизмов боя часов и двух механизмов, отвечающих за перемещение фигур. Эти пять элементов объединены в общий комплекс. На часовой оси закреплены стрелки обоих больших верхних 12-часовых циферблатов и астролябии. Один из механизмов приводи в действие набат каждый час, другой — каждые четверть часа.

Бернские часы – весьма увлекательная машина. Снаружи видны не только стрелки, показывающие время, но и движущиеся фигуры: шут, петушок и, конечно же, медведи. И конечно эту машину, как и любую другую, необходимо поддерживать в рабочем состоянии, дабы они функционировали должным образом. Поэтому недавно механизм часов был аккуратно демонтирован с целью ремонта, ухода и реставрации. Старинные часы еще идут? Уже нет, но скоро, в июне 2018 года.



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