Обезглавливание гуся

Праздничный обычай, который сохранился в маленьком городе Зурзее под Люцерном, связан с Днем Святого Мартина, который отмечается 11 ноября. Жители городка радуются обезглавливанию двух мертвых гусей. (Сьюзен Мисика, swissinfo.ch)

Гуся вывешивают на проволоке на площади перед городской ратушей. И желающих срубить ему голову с помощью старинной кавалерийской сабли выстраивается целая очередь. На такого доброго молодца надевают красный плащ, глаза ему закрывают повязкой, а лицо – большой золотой маской, дают выпить бокал вина, а на подступах к гусю его еще и раскручивают, чтобы лишить ориентации.

Игроки спотыкаются, ощупывают гуся, промахиваются, а толпа между тем ликует под бой барабанов. В таких-то условиях, да еще с тупым мечом в руке, обезглавить висящую тушку гуся совсем не просто.

В этом году праздничный день выдался не по сезону теплым. Посмотреть на спектакль, который восходит к 1800-м годам, если не раньше, собрались тысячи зрителей. И около сотни из них, в том числе 11 женщин, решили попытать счастья и выиграть одного из двух гусей.

Для обезглавливания первого гуся потребовалось 13 человек. Победитель, 31-летний Кристиан Фрис из Триенгена, уже трижды выигрывал и намерен попытать счастья в следующем году.

Второй гусь был «побежден» всего лишь после четырех попыток. Его срубил новичок, 49-летний Франц Амрайн из Виллизау.

Между раундами битвы с гусем дети могут выиграть кусок сыра – для этого надо изобразить самую глупую гримасу. А более смелые могут взобраться на шест, чтобы получить подарок. После того, как оба гуся были выиграны, проходит гонка в картофельных мешках для детей, по дороге они еще откусывают от сосисок, подвешенных на проволоке.

День Святого Мартина отмечается во многих странах как праздник урожая, и часто на нем угощают жареным гусем. Но такая традиция, как обезглавливание мертвого гуся, не встречается нигде кроме как Зурзее в Швейцарии.

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