Этот контент был опубликован 15 мая 2019 г. 11:00

Ариэль Фахраи из Филадельфии (США) получила в 2012 году степень магистра естественных наук в Высшей технической школе Цюриха (ETH Zürich). В этом вузе она изучала машиностроение с прицелом на внедрение робототехнических биотехнологических комплексов нового поколения.

После окончания вуза работала в спин-компании ETH, которая занималась разработкой точных приборов и электромагнитных измерительных инструментов. Через несколько лет стало ясно, что запуск стартапа не удался, и она нашла работу в крупной консалтинговой компании.

И тут вдруг у нее обнаружились серьёзные проблемы с продлением её разрешения на пребывания в стране (вида на жительство). Сегодня она работает в другой консалтинговой компании в Цюрихе, отвечая за досье, связанное с медико-технологическим сектором, и пока, вроде бы, с миграционным статусом у неё в этом кантоне особых проблем нет.

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