Этот контент был опубликован 21 мая 2019 г. 8:00

Поезд «Золотой перевал» (GoldenPass MOB Panoramic и GoldenPassLine), перевозящий желающих по живописному маршруту из Монтрё в Интерлакен, - настоящая туристическая достопримечательность, ведь в нем есть панорамные окна (на отрезке пути из Монтрё в Цвайзиммен), из которых открывается вид на великолепные альпийские пейзажи. Кроме того, в ресторане поезда можно попробовать блюда местной кухни и вино.

Но есть одна проблема – без пересадки не обойтись. Дело в том, что не на всех участках пути ширина колеи одинаковая. Поэтому, начав поездку в Монтрё, вам нужно будет пересесть в Цвайзиммене, чтобы добраться до остановки Интерлакен Западный вокзал (Interlaken West).

Железнодорожная компания-оператор MOB пыталась решить эту проблему десятилетиями. И теперь решение найдено: новое устройство позволит поездам изменять ширину колеи, когда это необходимо. Новую систему начнут использовать с декабря 2020 года. Кроме того, будет введено в эксплуатацию 4 дополнительных экспресса в день.

Это первое техническое решение такого рода в мире. На апрель 2019 года было проведено 760 пробных запусков новой системы, о проблемах не сообщалось.

Подготовка видео к публикации: Надежда Капоне

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!