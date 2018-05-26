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Этот контент был опубликован 26 мая 2018 г. 11:00 26.05.2018 - 11:00

Фантазия Роже Вебера не знает границ. Ювелир по профессии, он превращает свои оригинальные дизайнерские творения в самые настоящие произведения искусства. От анималистических украшений до кинетической машины «Крабик Клара» (Klara the Crab), чего только не увидишь у него в лаборатории. Давайте же заглянем на его творческую кухню.

Интерес к природе и всему тому, что связано с механикой, проявился у Роже Вебера (Roger Weber) уже в детстве. Тогда-то он и начал придумывать свои фигурки и рисовать комиксы. Сегодня, все ещё черпая вдохновение из своего изначального интереса ко всему, что ползает по земле, швейцарский мастер продолжает совершенствовать свои навыки, создавая объекты, постоянно находящиеся в движении.

Идеи создания движущихся фигур, управляемых вручную коленчатыми трансмиссиями, обычно приходят к Роже Веберу в его студии в деревне Нидерленц (Niederlenz) в кантоне Аргау. В его мастерской есть все инструменты, необходимые мастеру для разработки его концепций, на реализацию которых зачастую уходит немало времени. Его продукцию заказывают для себя музеи и выставки, а также магазины и театры, используя ее для оформления витрин.

В 2018 году проект Роже Вебера под названием «Rotsch-o-matВнешняя ссылка» был выдвинут на премию Jumelles-2018Внешняя ссылка, которой отмечаются швейцарские мастера, все еще использующие старинные методы ручной ремесленной работы и классические материалы для создания современных произведений искусства.

Klara the Crab A dancing mechanical crab «Крабик Клара», видео, сделанное Роже Вебером

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