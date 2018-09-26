galleria fotografica dei progetti della cooperazione svizzera a sostegno dei contadini in bolivia
Вода в Боливии уже стала редким природным ресурсом. Швейцария оказывает поддержку сельским общинам в разработке стратегий адаптации к изменению климата. Помочь должны посадка устойчивых сортов растений и создание водохранилищ.
Эта статья была создана в рамках объединения eqda.chВнешняя ссылка, проекта по обмену журналистов и журналисток из Швейцарии и развивающихся стран.
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