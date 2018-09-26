Фермеры, которые покидают бедные деревни в горных долинах, отправляются на поиски новых возможностей в столицу Ла-Пасе (на фото) или в другие крупные города страны.

Альпаки и ламы, которые являются одним из самых важных видов домашнего скота в Боливии, адаптировались к суровому андскому климату.

Боливийские фермеры обычно производят столько, сколько хватает им для самообеспечения.

Заморозки и нехватка воды стали причиной неудачного урожая у фермеров в Кочабамбе.

В Технологическом институте Charcas в Торо Торо (Потоси) экспериментируют с выращиванием сортов растений, которые более устойчивы к изменению климата.

Из-за засухи некоторые фермерские общины снова сеют семена «Тумбо». Это растение, которое нуждается в небольшом количестве воды.

Пастора Варгас (Pastora Vargas): «Мы не знаем, каковы последствия того, что мы используем загрязненную речную воду для орошения».

Недостаток воды - не единственная проблема. Для систем орошения фермеры Кочабамбы используют сильно загрязненную воду реки Роча.

Река Кайне во время засухи. Во время сезона дождей вода может затопить всю долину.

Остаться с семьей в сельской местности или уехать в город? Изменение климата ставит перед молодым поколением именно такие экзистенциальные вопросы.

Укрепление берегов реки Роча в Кочабамбе предназначено для предотвращения наводнений в сезон дождей.

Мария Флорентина Аревало (Maria Florentina Arevalo), фермер из Кочабамбы: "Засуха убивает растения. Нам нужна вода!"

Бенхамин Варгас (Benjamin Vargas), фермер из Кочабымбы: "В вопросе воды речь идет о жизни и смерти".

galleria fotografica dei progetti della cooperazione svizzera a sostegno dei contadini in bolivia

Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 9:00 26.09.2018 - 09:00

Вода в Боливии уже стала редким природным ресурсом. Швейцария оказывает поддержку сельским общинам в разработке стратегий адаптации к изменению климата. Помочь должны посадка устойчивых сортов растений и создание водохранилищ.

Dieser Artikel entstand im Rahmen von eqda.ch, einem Austauschprojekt zwischen Journalisten und Journalistinnen aus der Schweizer und aus Entwicklungsländern.

(EQDA)

Эта статья была создана в рамках объединения eqda.chВнешняя ссылка, проекта по обмену журналистов и журналисток из Швейцарии и развивающихся стран.

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