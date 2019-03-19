Первые современные индустриально- промышленные компании возникли в Княжестве Лихтенштейн только во время Второй мировой войны, но по-настоящему поворотным для этого маленького альпийского государства стал послевоенный период: по его итогам Лихтенштейн из бедного крестьянского региона превратился в государство с развитой инновационной индустрией и сферой услуг, включая банковские и финансовые услуги.

В ходе процесса индустриализации Княжество смогло выйти на ведущие позиции в мире и Европе в таких отраслях, как металлургия и машиностроение, точное станкостроение, включая проектирование и выпуск прецизионных измерительных приборов, пищевая промышленность и переработка сельхозсырья. От сельского хозяйства страна совершила рывок к современной обрабатывающей промышленности и к сектору услуг, включая финансовый сектор, который начал здесь активно развиваться уже в 1950-х годах. В итоге это привело к численному десятикратному увеличению числа лиц, занятых на производстве.

Малое государство без долгов

Сегодня в Княжестве проживает 38 тыс. человек, большинство из которых работает в сфере услуг, примерно 38% населения заняты в промышленности и торговле, что составляет очень высокий показатель: в Швейцарии доля занятых в этом секторе едва достигает 25%. Поскольку емкость внутреннего потребительского рынка в Лихтенштейне по понятным причинам невелика, основной объем произведенной промышленной продукции экспортируется за границу. Княжество Лихтенштейн в настоящее время обладает самый высоким в мире уровнем валового внутреннего продукта на душу населения и является одной из пяти редких стран, где вообще нет государственного долга.

Звучит прекрасно! Но в нашей сегодняшней галерее мы оглянемся на то время, когда Лихтенштейн был еще «бедной аграрной страной», а основа для возникновения одной из самых промышленно развитых стран мира еще только-только закладывалась упорным трудом подданных Княжества.

Перевод, адаптация, подготовка: Надежда Капоне.

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