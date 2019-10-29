В 2008-2009 гг. режиссер и фотограф из Швейцарии Доминик де Рива (Dominique de RivazВнешняя ссылка) предприняла, вооружившись камерой, пешее путешествие длиной в 155 километров. Ее целью было пройти там, где еще четверть века назад стояла Берлинская cтена, и посмотреть, что от нее осталось.

Сейчас, спустя столько лет после падения Берлинской cтены, разглядеть остатки этого крупнейшего в Европе фортификационного сооружения довольно-таки сложно, если вообще возможно. В ходе воссоединения Германии и Стена, и ее полоса отчуждения уступили место порой весьма амбициозным архитектурно-строительным проектам, таким, например, как комплекс зданий на площади Потсдамерплац в Берлине.

Но есть еще места, где можно увидеть... нет не Стену, но ее тень. Шрамы, оставленные Стеной, до сих пор можно отчетливо разглядеть на домах, ее присутствие читается в облике улиц и полей, находящихся уже за чертой города. Для своего путешествия вдоль теперь уже по большей части воображаемой Стены Доминик де Рива специально выбрала зимние месяцы. Однако ее поход затянулся, и завершение проекта пришлось на период весеннего цветения вишневых деревьев.

Доминик де Рива вовсе не стремилась наснимать как можно больше «красивых» фотографий. Ее целью было создать некое единое, но при этом комплексное, произведение, обогащенное точными наблюдениями за, казалось бы, совершенно незначительными вещами, найденными или замеченными по пути на обочине. Ее фотографии рассказывают о настоящей человеческой трагедии, причиной которой стал этот чудовищный памятник холодной войны.

Ее фотографии полны сочувствия к тем, кто был вынужден жить к востоку от «антифашистского оборонительного вала», мечтая однажды обрести лучшую, то есть свободную, жизнь. Одновременно эти снимки должны были стать напоминанием о тех, кто погиб, пытаясь вырваться из тюрьмы и вновь обрести важнейшее право любого человека — право идти туда, куда хочется.

Фотографии: Доминик де Рива / Dominique de Rivaz из книги «The never ending wall — the Berlin wall trail», Lausanne: 2009, Editions Noir sur blanc. Текст: Шанталь Бритт / Chantal Britt, swissinfo.ch; перевод и адаптация: Игорь Петров.

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