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История и Религия

Фотогалерея По следам Берлинской Стены

Там, где кончается город и начинается остальная Германия. На заднем плане видны дома берлинского района Гропиусштадт (Gropiusstadt).

Там, где кончается город и начинается остальная Германия. На заднем плане видны дома берлинского района Гропиусштадт (Gropiusstadt).

Сегодня вместо Стены на улицах Берлина можно увидеть двойную линию из брусчатки, которая призвана напоминать о конфигурации тогдашней границы между Западом и Востоком. 

Сегодня вместо Стены на улицах Берлина можно увидеть двойную линию из брусчатки, которая призвана напоминать о конфигурации тогдашней границы между Западом и Востоком. 

Глиникский мост (Glienicker Brücke), мост через реку Хафель. Получил известность благодаря тому, что по крайней мере четырежды на нём состоялся обмен арестованными шпионами между советскими и американскими спецслужбами. В СМИ его прозвали «шпионским мостом».

Глиникский мост (Glienicker Brücke), мост через реку Хафель. Получил известность благодаря тому, что по крайней мере четырежды на нём состоялся обмен арестованными шпионами между советскими и американскими спецслужбами. В СМИ его прозвали «шпионским мостом».

Остатки стены в районе Грибницзее (Griebnitzsee) в Потсдаме.

Остатки стены в районе Грибницзее (Griebnitzsee) в Потсдаме.

Последние следы в районе Гросс-Глинике (Gross-Glienicke).

Последние следы в районе Гросс-Глинике (Gross-Glienicke).

Там, где когда-то проходила «полоса смерти», теперь растут молодые деревья.

Там, где когда-то проходила «полоса смерти», теперь растут молодые деревья.

Аллея из восьми сотен вишневых деревьев, высаженная в берлинском районе Лихтерфельде (Lichterfelde), была подарена городу Японией в знак дружбы и радости в связи с воссоединением Германии.

Аллея из восьми сотен вишневых деревьев, высаженная в берлинском районе Лихтерфельде (Lichterfelde), была подарена городу Японией в знак дружбы и радости в связи с воссоединением Германии.

Скромная «забегаловка» «Grenz-Eck» (дословно — «Пограничный угол»), напоминает своим названием об эпохе, когда Берлин был разделенным городом.

Скромная «забегаловка» «Grenz-Eck» (дословно — «Пограничный угол»), напоминает своим названием об эпохе, когда Берлин был разделенным городом.

Тот, кто имел право пересекать границу и хотел попасть в Западный Берлин, должен был пользоваться КПП «Драйлинден/Кляйнмахнов» (Dreilinden/Kleinmachnow).

Тот, кто имел право пересекать границу и хотел попасть в Западный Берлин, должен был пользоваться КПП «Драйлинден/Кляйнмахнов» (Dreilinden/Kleinmachnow).

Статуя на улице Флораштрассе (Florastrasse) в берлинском районе Фронау (Frohnau) в память о Маринетте Жиковски (Marinetta Jikowsky), которая в 1980 году в возрасте 18-ти лет попыталась бежать на Запад и была застрелена пограничниками ГДР, сделавшими в ее сторону 27 выстрелов.

Статуя на улице Флораштрассе (Florastrasse) в берлинском районе Фронау (Frohnau) в память о Маринетте Жиковски (Marinetta Jikowsky), которая в 1980 году в возрасте 18-ти лет попыталась бежать на Запад и была застрелена пограничниками ГДР, сделавшими в ее сторону 27 выстрелов.

Тот, кто хотел бежать, невольно оставлял на песке предательские следы. Из-за своих песчаных почв земля Бранденбург получила даже прозвище «песочница старого Фрица» — имелся в виду император Фридрих II Великий (1712-1786).

Тот, кто хотел бежать, невольно оставлял на песке предательские следы. Из-за своих песчаных почв земля Бранденбург получила даже прозвище «песочница старого Фрица» — имелся в виду император Фридрих II Великий (1712-1786).

Граница между Западом и Востоком проходила в свое время прямо через общину Гросс-Глинике. Сегодня, однако, возникли новые «пограничные» проблемы: землевладельцы не хотят, чтобы прохожие заходили на их участки у озера.

Граница между Западом и Востоком проходила в свое время прямо через общину Гросс-Глинике. Сегодня, однако, возникли новые «пограничные» проблемы: землевладельцы не хотят, чтобы прохожие заходили на их участки у озера.

Французское Кладбище, которое было снесено в ходе строительства Стены. 

Французское Кладбище, которое было снесено в ходе строительства Стены. 

Инсталляция «Кроличье поле» («Kaninchenfeld») художницы Карлы Заксе (Karla Sachse) в районе КПП «Улица Шоссештрассе» («Checkpoint Chausseestrasse»). Кролики, рывшие в земле свои норы, были едва ли не единственными мирными обитателями смертельно опасной полосы отчуждения, прилегавшей к Стене.

Инсталляция «Кроличье поле» («Kaninchenfeld») художницы Карлы Заксе (Karla Sachse) в районе КПП «Улица Шоссештрассе» («Checkpoint Chausseestrasse»). Кролики, рывшие в земле свои норы, были едва ли не единственными мирными обитателями смертельно опасной полосы отчуждения, прилегавшей к Стене.

Район Берлина Лихтенраде (Lichtenrade) — здесь проходила Стена.

Район Берлина Лихтенраде (Lichtenrade) — здесь проходила Стена.

Сегодня только исторические фотографии напоминают о том, что когда-то из-за Стены Берлин был не только разделенным городом, но и одной из «горячих» точек холодной войны. Бранденбургские ворота и улица Унтер-ден-Линден (слева) находились в Восточном Берлине, а справа был уже Западный Берлин.

Сегодня только исторические фотографии напоминают о том, что когда-то из-за Стены Берлин был не только разделенным городом, но и одной из «горячих» точек холодной войны. Бранденбургские ворота и улица Унтер-ден-Линден (слева) находились в Восточном Берлине, а справа был уже Западный Берлин.

Стена

В 2008-2009 гг. режиссер и фотограф из Швейцарии Доминик де Рива (Dominique de RivazВнешняя ссылка) предприняла, вооружившись камерой, пешее путешествие длиной в 155 километров. Ее целью было пройти там, где еще четверть века назад стояла Берлинская cтена, и посмотреть, что от нее осталось.

Сейчас, спустя столько лет после падения Берлинской cтены, разглядеть остатки этого крупнейшего в Европе фортификационного сооружения довольно-таки сложно, если вообще возможно. В ходе воссоединения Германии и Стена, и ее полоса отчуждения уступили место порой весьма амбициозным архитектурно-строительным проектам, таким, например, как комплекс зданий на площади Потсдамерплац в Берлине.

Но есть еще места, где можно увидеть... нет не Стену, но ее тень. Шрамы, оставленные Стеной, до сих пор можно отчетливо разглядеть на домах, ее присутствие читается в облике улиц и полей, находящихся уже за чертой города. Для своего путешествия вдоль теперь уже по большей части воображаемой Стены Доминик де Рива специально выбрала зимние месяцы. Однако ее поход затянулся, и завершение проекта пришлось на период весеннего цветения вишневых деревьев.

Доминик де Рива вовсе не стремилась наснимать как можно больше «красивых» фотографий. Ее целью было создать некое единое, но при этом комплексное, произведение, обогащенное точными наблюдениями за, казалось бы, совершенно незначительными вещами, найденными или замеченными по пути на обочине. Ее фотографии рассказывают о настоящей человеческой трагедии, причиной которой стал этот чудовищный памятник холодной войны.

Ее фотографии полны сочувствия к тем, кто был вынужден жить к востоку от «антифашистского оборонительного вала», мечтая однажды обрести лучшую, то есть свободную, жизнь. Одновременно эти снимки должны были стать напоминанием о тех, кто погиб, пытаясь вырваться из тюрьмы и вновь обрести важнейшее право любого человека — право идти туда, куда хочется.

Фотографии: Доминик де Рива / Dominique de Rivaz из книги «The never ending wall — the Berlin wall trail», Lausanne: 2009, Editions Noir sur blanc. Текст: Шанталь Бритт / Chantal Britt, swissinfo.ch; перевод и адаптация: Игорь Петров.

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