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Фотогалерея Швейцарские рестораны снова открываются — но осторожно!

Byblos

Пустая терраса ресторана в Лозанне (Jean-Christophe Bott/Keystone).

Servieren

Персонал многих ресторанов, как здесь, в Люцерне, обязан носить маски (Urs Flüeler/Keystone).

Entercote Federale

Сотрудники ресторана в Берне устанавливают разделительные барьеры из плексигласа (Anthony Anex/Keystone).

2 Coronas

Мексиканское пиво Corona своих фанатов не утратило (Georgios Kefalas/Keystone).

Vieil Ouchy

Сотрудница ресторана в Лозанне готовит фондю (Jean-Christophe Bott/Keystone).

Engelberg Restaurant

Регион Энгельберг (Engelberg) в центре Швейцарии все еще ждет гостей (Urs Flüeler/Keystone).

Montbeton

В ресторане во время коронакризиса в Лозанне (Jean-Christophe Bott/Keystone).

Kornhausplatz

Разделительные барьры в уличном ресторане в Берне (Peter Klaunzer/Keystone).

Pont Bessieres

Сотрудник в ресторане в Лозанне (Jean-Christophe Bott/Keystone).

floor at entrance

Шеф ресторана в кантоне Женева (регион Сатиньи/Satigny) наносит разметку на полу своего заведения (Salvatore di Nolfi/Keystone).

Waiter with mask

Сотрудник ресторана в кантоне Женева (Salvatore di Nolfi/Keystone).

Tisch gedeck Restaurant

В настоящее время за столом могут находиться не больше четырех человек (Gian Ehrenzeller/Keystone).

Buvette alpage

Даже горные рестораны разработали свои концепции защиты от заражения, как здесь, в регионе Вале де Жу (Vallée de Joux) в кантоне Во (Jean-Christophe Bott/Keystone).

Restaurants öffnen nach dem lockdown

После нескольких недель карантина швейцарские рестораны, бары, пабы и кафе снова открылись и начали с 11 мая работать.... Так и хочется написать «в нормальном режиме», но, увы, ситуация пока далека от нормальной. 

В частности, владельцы ресторанов вынужден ограничивать количество запускаемых гостей, правила социального дистанцирования должны строго соблюдаться, а это значит, что на этой же площади теперь размещается меньше клиентов, чем раньше. Поэтому примерно 90% заведений общепита ожидают убытков. 

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Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции

Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции

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