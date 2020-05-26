Этот контент был опубликован 26 мая 2020 г. 9:02

После нескольких недель карантина швейцарские рестораны, бары, пабы и кафе снова открылись и начали с 11 мая работать.... Так и хочется написать «в нормальном режиме», но, увы, ситуация пока далека от нормальной.

В частности, владельцы ресторанов вынужден ограничивать количество запускаемых гостей, правила социального дистанцирования должны строго соблюдаться, а это значит, что на этой же площади теперь размещается меньше клиентов, чем раньше. Поэтому примерно 90% заведений общепита ожидают убытков.

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