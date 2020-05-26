После нескольких недель карантина швейцарские рестораны, бары, пабы и кафе снова открылись и начали с 11 мая работать.... Так и хочется написать «в нормальном режиме», но, увы, ситуация пока далека от нормальной.
В частности, владельцы ресторанов вынужден ограничивать количество запускаемых гостей, правила социального дистанцирования должны строго соблюдаться, а это значит, что на этой же площади теперь размещается меньше клиентов, чем раньше. Поэтому примерно 90% заведений общепита ожидают убытков.