Финальной проверкой ножей перед тем, как разослать их покупателям, всегда занимается сам хозяин предприятия.

Здесь разработали и специальную брендовую упаковку, ведь кроме двух бернских магазинов семья открыла еще и онлайн-магазин, в котором ножи могут приобрести покупатели со всего мира.

Кое-что из продукции мастерской в Бургдорфе не предназначено для широкого круга покупателей. Например, специальные ножи цилиндрической формы, которые служат для снятия сырных проб.

Нина Клётцли проверяет заточку кухонного ножа. Она уже много лет работает на этом семейном предприятиии, но только недавно начала учиться собственно изготовлению ножей.

Административная работа в мастерской ведется с тем же тщанием, что и шлифовальная. Правда, для последней требуется больше опыта и мастерства.

В ящиках старые ножницы и новые заготовки для ручек ожидают, когда до них дойдут руки мастеров.

Вот так просверливаются отверстия для винтов в деревянных ручках обычного кухонного ножа для резки овощей.

Сегодня это предприятие управляется представителями шестого поколения мастеров. Плакат на стене напоминает о его 160-летнем юбилее.

Werkstatt Messerschmied

Этот контент был опубликован 20 октября 2018 г. 11:00 20.10.2018 - 11:00

Ковка, шлифовка, балансировка: холодная острая сталь швейцарского ножа — продукт точной работы. Но кто делает эти ножи? Мы побывали в мастерской семейства Клётцли, насчитывающей уже 160 лет. Сегодня здесь укрощает металл шестое поколение потомственных кузнецов.

Первое, на что обращаешь внимание, входя в мастерскую в промышленном городе Бургдорф недалеко от Берна — это запах. Такой запах присущ мастерским слесарей и автомехаников, здесь пахнет железной стружкой, абразивами, маслом и смазкой. Сегодня семейная фирма Klötzli, производящая столовые приборы, находится в руках представителей уже шестого поколения. Их зовут Нина и Самуэль Клёцли.

Нина выполняет административную работу, ведет бухгалтерию, а время от времени и встаёт за прилавок одного из двух семейных магазинов, которые находятся в Бургдорфе и Берне. Раньше она работала в гостиничной отрасли, но в прошлом году, будучи уже в возрасте 34-х лет, начала учиться искусству ковки ножей и других колющих и режущих предметов. Ее брат Самуэль занимается главным образом маркетингом.

Нож из бабушкиного буфета

Рита Беер (Rita Beer) занимается сверлит отверстия в деревянных ручках, предназначенных для самых простых кухонных ножей, а затем монтирует вместе с железной заготовкой, превращая в элегантный потребительский продукт. Ножи бывают самых разных видов. Когда вы держите в руках обыкновенный нож с лезвием, привинченным к ручке, то знайте: это так называемый «бабушкин» нож. Очень простой, но при этом эффективный инструмент для нарезки овощей и фруктов на кухне. Нет в нем ничего исключительного, к тому же он недорогой — но зато прочный и без дешёвого пластика.

Сделано в Швейцарии Швейцария подала в суд на компанию Victorinox Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и агентство Keystone-SDA Федеральные власти Конфедерации подали в суд на компанию Victorinox, производящую знаменитые швейцарские армейские ножи.

Среди множества заготовок нам в глаза бросается лезвие необычной трубчато-округлой формы. Многим доводилось видеть его в телевизионной рекламе, в ролике, главным героем которого является швейцарский сыровар, пробующий плоды своего труда: он устанавливает на столе тяжёлую сырную голову, а затем берет этот особый стальной инструмент и погружает его глубоко в сыр, производя ввинчивающееся движение.

Затем он неспешно вынимает нож, извлекает образец сыра, рассматривает и нюхает его, изучая на зрелость. Так вот, знайте, что такие цилиндрические сырные ножи производятся именно и только в этой бернской мастерской, а затем экспортируются по всему миру.

Дело точное, но грязное

Большая часть рабочего времени в семейной мастерской уходит на производство и последующую шлифовку отдельных деталей, из которых потому получаются, например, дорогостоящие точные инструменты, которые используются в промышленных целях, а также в медицине. Повара, профессионалы и любители, приносят сюда также свои ножи для заточки. Ждёт своей очереди целая коробка ножниц, которые идут в ход на уроках домоводства в местной школе.

Шлифовка — дело точное, но грязное: отшлифованная металлическая пыль медленно оседает вниз в шлифовальной жидкости. В качестве нее используется вода или масло, в зависимости от задачи. Жидкость вскоре делается серо-чёрной, поскольку абразивная суспензия смешивается с говяжьим жиром и крошками точильного камня, твёрдого минерала корунда. Характерный металлический запах, который наполняет мастерскую, и появляется в результате шлифовальных работ.

Вершина мастерства — складной нож

На складе хранится самое ценное — это заготовки для лезвий, наполовину собранные складные ножи, а также материал, который идет на их благородные рукоятки: лунный камень и перламутровая плитка, оленьи рога или, несколько более современный, карбонопластик. Однако глобальную известность семейный бизнес приобрёл благодаря складным ножам.

Дизайн их был разработан 70-летним патриархом Хансом-Петером Клётцли (Hans-Peter Klötzli), каждый нож делается вручную. Они эти остры, механически безупречны, и стоят, в зависимости от дизайна, недёшево. Ни один из этих ножей не покинет мастерскую, пока его не проверит сам мастер. Когда же лезвие, при помощи упругой стальной пружины, складывается с мягким щелчком, на его лице, наконец, появляется удовлетворённая улыбка.

Соавтор текста: Маргарит Мейер (Marguerite Meyer).

Перевод с немецкого языка и адаптация: Людмила Клот.

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