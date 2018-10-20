Фотогалерея «Острые предметы» из рук швейцарских кузнецов
Ковка, шлифовка, балансировка: холодная острая сталь швейцарского ножа — продукт точной работы. Но кто делает эти ножи? Мы побывали в мастерской семейства Клётцли, насчитывающей уже 160 лет. Сегодня здесь укрощает металл шестое поколение потомственных кузнецов.
Первое, на что обращаешь внимание, входя в мастерскую в промышленном городе Бургдорф недалеко от Берна — это запах. Такой запах присущ мастерским слесарей и автомехаников, здесь пахнет железной стружкой, абразивами, маслом и смазкой. Сегодня семейная фирма Klötzli, производящая столовые приборы, находится в руках представителей уже шестого поколения. Их зовут Нина и Самуэль Клёцли.
Нина выполняет административную работу, ведет бухгалтерию, а время от времени и встаёт за прилавок одного из двух семейных магазинов, которые находятся в Бургдорфе и Берне. Раньше она работала в гостиничной отрасли, но в прошлом году, будучи уже в возрасте 34-х лет, начала учиться искусству ковки ножей и других колющих и режущих предметов. Ее брат Самуэль занимается главным образом маркетингом.
Нож из бабушкиного буфета
Рита Беер (Rita Beer) занимается сверлит отверстия в деревянных ручках, предназначенных для самых простых кухонных ножей, а затем монтирует вместе с железной заготовкой, превращая в элегантный потребительский продукт. Ножи бывают самых разных видов. Когда вы держите в руках обыкновенный нож с лезвием, привинченным к ручке, то знайте: это так называемый «бабушкин» нож. Очень простой, но при этом эффективный инструмент для нарезки овощей и фруктов на кухне. Нет в нем ничего исключительного, к тому же он недорогой — но зато прочный и без дешёвого пластика.
Среди множества заготовок нам в глаза бросается лезвие необычной трубчато-округлой формы. Многим доводилось видеть его в телевизионной рекламе, в ролике, главным героем которого является швейцарский сыровар, пробующий плоды своего труда: он устанавливает на столе тяжёлую сырную голову, а затем берет этот особый стальной инструмент и погружает его глубоко в сыр, производя ввинчивающееся движение.
Затем он неспешно вынимает нож, извлекает образец сыра, рассматривает и нюхает его, изучая на зрелость. Так вот, знайте, что такие цилиндрические сырные ножи производятся именно и только в этой бернской мастерской, а затем экспортируются по всему миру.
Дело точное, но грязное
Большая часть рабочего времени в семейной мастерской уходит на производство и последующую шлифовку отдельных деталей, из которых потому получаются, например, дорогостоящие точные инструменты, которые используются в промышленных целях, а также в медицине. Повара, профессионалы и любители, приносят сюда также свои ножи для заточки. Ждёт своей очереди целая коробка ножниц, которые идут в ход на уроках домоводства в местной школе.
Шлифовка — дело точное, но грязное: отшлифованная металлическая пыль медленно оседает вниз в шлифовальной жидкости. В качестве нее используется вода или масло, в зависимости от задачи. Жидкость вскоре делается серо-чёрной, поскольку абразивная суспензия смешивается с говяжьим жиром и крошками точильного камня, твёрдого минерала корунда. Характерный металлический запах, который наполняет мастерскую, и появляется в результате шлифовальных работ.
Вершина мастерства — складной нож
На складе хранится самое ценное — это заготовки для лезвий, наполовину собранные складные ножи, а также материал, который идет на их благородные рукоятки: лунный камень и перламутровая плитка, оленьи рога или, несколько более современный, карбонопластик. Однако глобальную известность семейный бизнес приобрёл благодаря складным ножам.
Дизайн их был разработан 70-летним патриархом Хансом-Петером Клётцли (Hans-Peter Klötzli), каждый нож делается вручную. Они эти остры, механически безупречны, и стоят, в зависимости от дизайна, недёшево. Ни один из этих ножей не покинет мастерскую, пока его не проверит сам мастер. Когда же лезвие, при помощи упругой стальной пружины, складывается с мягким щелчком, на его лице, наконец, появляется удовлетворённая улыбка.
Соавтор текста: Маргарит Мейер (Marguerite Meyer).
Перевод с немецкого языка и адаптация: Людмила Клот.