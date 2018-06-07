Künstlerische Porträts von Fussballspielern

Этот контент был опубликован 7 июня 2018 г. 6:00 07.06.2018 - 06:00

Доводилось ли Вам видеть альбом «Tschutti HeftliВнешняя ссылка»? Это швейцарская версия знаменитой серии альбомов с наклейками «Panini», выпускаемых обычно накануне очередного Чемпионата мира или Европы по футболу с целью раздуть «коллекционную лихорадку» и вытянуть из карманов родителей побольше денег: наборы наклеек с фотографиями игроков не так уж и дёшевы, а «жертвами» этой «лихорадки», как правило, становятся именно дети.

Впервые этот юмористический альбом-сборник шаржей (его название состоит из двух слов на швейцарском диалекте немецкого языка, которые означают «тетрадка» – «Heftli», и «играть в футбол» – «Tschuttа») появился накануне футбольного Чемпионата Европы 2008 года. В этом году он выходит уже в 6-й раз. Его стиль по достоинству уже оценили коллекционеры в Германии, Австрии, Швейцарии и Великобритании.

С широкополой шляпой и воротником-жабо в стиле 16-го века игроки сборной Испании все как один похожи на Дон Кихота из романа М. Сервантеса. Их портреты выполнил художник Петер Брем (Peter BrämВнешняя ссылка), использовав технику и стиль «граффити». А вот базельский график Стиви Фидлер (Stevie Fiedler), напротив, изображая футболистов швейцарской сборной придерживается архаичного минимализма, Рисуя «портреты» Лихтштайнера, Сеферовича, Шакири и Ланга он вдохновлялся белой разметкой на зелёном игровом поле. Серии карточек игроков 32-х команд выполнены в 32-х различных техниках и стилях.

«Это не коллекция лиц, а собрание художественных мини-шедевров», – считает Сильван Гланцманн (Silvan Glanzmann), президент ассоциации «Tschutti Heftli», выпускающей альбом наклеек. И объясняет, что его «Тетрадка» была создана для поклонников футбола в качестве альтернативы коммерческому проекту в виде карточек от «Panini». За десять лет существования проекта рисунки из «Tschutti Heftli» завоевали популярность у любителей спорта в Швейцарии, Австрии, Германии и Англии. В этом году было напечатано 7,5 миллионов альбомов, а карточки-наклейки к ним можно приобрести в более чем 60 точках продаж в Швейцарии или заказать по интернету.

Миниатюрные произведения искусства

«Тот, кто хочет знать точный вес или рост Неймара или Месси, пусть и дальше собирает карточки «Panini», а мы используем творческий подход», – предупреждает Сильван Гланцманн. Фактически, каждая из 522 карточек – это миниатюрное произведение искусства, вместе они составляют 84-страничный альбом, больше похожий на мозаику художественных техник и стилей со всего мира. В конкурсе на их создание участвовали более 500 иллюстраторов из трех десятков стран, они должны были нарисовать портрет Марадоны. Кстати, пролистав галерею, вы увидите, что художников-победителей немало тех, кто носит русские имена, например, Любовь Нестеренко или Ольга Лысенкова.

Победителей отбирало международное жюри, в которое входили, кроме других, Надежда Толоконникова, правозащитница и активистка из группы «Pussy Riot», футболист и бывший защитник сборной США Алексис Лалас (Alexis Lalas) и австрийский карикатурист Николас Малер (Nicolas Mahler). «Tschutti Heftli» – это не только сочетание футбола, искусства и чувства юмора, но также еще и благотворительность. С каждого проданного набора карточек 10 сантимов передаются швейцарской международной неправительственной организации «Terres des Hommes».

Текст: Люка Бети (Luca Beti), перевод: Людмила Клот.

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